Příroda kouzlí. Z nenápadné hory v Brdech uvidíte Česko zalité bílým mořem

Jan Hocek
  4:00
Zimní období je časem inverzního počasí, které mimo jiné provází nízká oblačnost, nad kterou panuje skvělá dohlednost. Vynikajícím místem, kam v takových podmínkách vyrazit, mohou být Brdy. Částečně odlesněný vrchol Praha nabízí parádní podívanou na celou Šumavu, Český les a spatřit odtud můžete celou řadu dalších míst.
Pohled na Roklan, který i na vzdálenost 80 kilometrů dobře poznáte podle...

Pohled na Roklan, který i na vzdálenost 80 kilometrů dobře poznáte podle nezaměnitelného tvaru. V popředí vykukuje z oblačnosti vrchol Třemšína. | foto: Jan Hocek, pro iDNES.cz

Vrcholy Boubín a Bobík (vlevo od něj) těsně před východem slunce.
Boubín při větším přiblížení. Jde o nejvyšší horu Šumavy, která celá leží na...
Dokonalou hladinu oblačnosti narušují jen výdechy z chladících věží Temelína.
Okamžiky těsně před východem slunce
15 fotografií

Tok je svou nadmořskou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. My vás ale tentokrát pozveme na druhou nejvyšší horu pohoří, která se jmenuje Praha a je jen o tři metry nižší.

Díky odlesnění jejích jižních svahů v souvislosti s kůrovcovou kalamitou v posledních letech se tu otevírají jedinečné panoramatické výhledy směrem k Šumavě.

Okamžiky těsně před východem slunce

Nejkratší výstupová trasa začíná v obci Nepomuk, odkud to k vyhlídkovým místům budete mít přibližně dva kilometry, tedy asi tři čtvrtě hodiny cesty. Nepomuk je mimochodem nejvýše položenou samostatnou obcí Středočeského kraje, leží ve výšce 690 m n. m., takže převýšení výšlapu není nikterak závratné.

Alternativně můžete vyrazit z Teslína nebo Míšova a výlet spojit s procházkou kolem Padrťských rybníků. V tomto případě to ale k vrcholu Prahy budete mít téměř deset kilometrů.

Kam za výhledy

Dominantou Prahy je železobetonová věž meteorologického radaru, jednoho ze dvou hlavních, které monitorují počasí nad Českem. Dříve jste na vrcholu Praha mohli najít pouze tři vyhlídkové body, které jsou stále vyznačené na mapách.

Nejblíže vrcholu a radarové věži se nachází vyhlídka poblíž pozůstatků německého radiomajáku, ze které se otevírají výhledy k západu. Odtud uvidíte část Šumavy, Český les s nejvyšší horou Čerchov a za vynikající dohlednosti také Klínovec v Krušných horách.

Vrcholy Boubín a Bobík (vlevo od něj) těsně před východem slunce.
Boubín při větším přiblížení. Jde o nejvyšší horu Šumavy, která celá leží na českém území.
Dokonalou hladinu oblačnosti narušují jen výdechy z chladících věží Temelína.
Okamžiky těsně před východem slunce
15 fotografií

Druhou vyznačenou vyhlídkou je Čákova, pojmenovaná po brdském patriotovi a umělci Janu Čákovi. Místo nabízí výhledy k jihu, takže odtud uvidíte celou Šumavu, Novohradské hory a také kupříkladu elektrárnu Temelín.

Zajímavostí Čákovy vyhlídky je kamenné moře, které se pod ní nachází. Třetí označená vyhlídka se nachází pod vrcholem Malý Tok a je natočena k jihovýchodu, takže se odtud dobře pozoruje východ slunce.

Za výhledy může kůrovec

V posledních letech ovšem došlo kvůli kůrovcové kalamitě k odlesnění velké části svahu pod vrcholem Prahy. Tím pádem tu míst vhodných pro pozorování a výhledy najdete bezpočet. Stačí vydat se po žluté turistické značce od vrcholu Praha k rozcestí U sv. Jana a vybrat si lokalitu, která se vám bude nejvíc líbit. Jen je třeba popojít asi 100 metrů od cesty, abyste se dostali na zlom svahu.

Pokud sem dorazíte za dobré viditelnosti, budete možná překvapeni tím, jak zřetelně vyrýsované spatříte šumavské hřebeny a jejich hlavní vrcholy. Koneckonců – vzdušná vzdálenost není nikterak závratná, nejbližší pohraniční šumavské hory se zvedají přibližně 70 kilometrů daleko, k Boubínu to pak budete mít 75 kilometrů.

A co Alpy? Tady vás asi zklameme, neboť kvůli zemskému zakřivení z Prahy ani nejvyšší alpské vrcholy neuvidíte. Za těmi budete muset na některou ze šumavských vyhlídek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kontrast Velkého egyptského muzea a Gízy je propastný. Čekejte peklo i ráj

Pyramidy v Gíze se řadí mezi Sedm divů světa.

Největší a nejmodernější muzeum světa se tyčí jen kousek od oblastí, jejichž obyvatelé přežívají na pokraji bídy. Velké egyptské muzeum vyneslo Gízu do popředí zájmu. Jeho bezprostřední okolí ale...

Kde najít oázy klidu. Objevte nejlepší wellness v Česku podle Amazing Places

Saunová zahrada SALORI u Hradce Králové

Podzimní plískanice a blížící se zima si přímo říkají o únik do tepla. Česká republika nabízí řadu míst, která snesou srovnání se světovou špičkou, ať už jde o design, gastronomii nebo kvalitu...

Ze srdce Paříže je zábavní park pro turisty. Město lásky míří k éře zombíků

Pohled od baziliky na Montmartru

Overturismus se v posledních letech stal jedním z nejpalčivějších globálních problémů, který sužuje stále více míst na planetě. V Paříži se bouří místní, protože v jejich domovech panuje atmosféra...

Dodávkou s dětmi: trochu jiná Andalusie. V srdci zelených kopců spálíte brzdy

Genalguacil, jihošpanělská oblast Serranía de Ronda je v zimních měsících sytě...

Jihošpanělská Ronda je vyhledávaným turistickým cílem. Málokdo však ví, že jižně od ní se rozkládá hornatá oblast plná zeleně. Serranía de Ronda, ač na první pohled vypadá téměř neobydlená, je plná...

Vánoční trhy ve Vídni 2025: Ceny, termíny i mapa. Vše, co potřebujete vědět

Vánoční trhy ve Vídni

Vídeň má v zimě obrovské kouzlo a adventní trhy ji před Vánoci tradičně provoní punčem a perníkem a dodají jí kouzelnou atmosféru. Konají se na mnoha místech, a tak jejich návštěvu můžete spojit s...

Příroda kouzlí. Z nenápadné hory v Brdech uvidíte Česko zalité bílým mořem

Pohled na Roklan, který i na vzdálenost 80 kilometrů dobře poznáte podle...

Zimní období je časem inverzního počasí, které mimo jiné provází nízká oblačnost, nad kterou panuje skvělá dohlednost. Vynikajícím místem, kam v takových podmínkách vyrazit, mohou být Brdy. Částečně...

17. prosince 2025

Setkání s Messim i lyžování v obchodním centru. Objevte kouzlo Vánoc v Dubaji

Jeden z nejkrásnějších vánočních trhů se nachází v rezortu Madinat Jumeirah.

Dopoledne koupání v moři a odpočinek na rozpálené pláži, odpoledne návštěva vánočního trhu, lyžování na umělé sjezdovce a setkání s kolonií roztomilých tučňáků. Dubaj nepřestává návštěvníky...

17. prosince 2025

Fetiš indické kultury. Ind dal sestře k svatbě dvě Američanky, byznys se rozjíždí

Indická svatba (19. listopadu 2022)

Indie, známá svými přepychovými svatbami v hodnotě až miliard korun, nabízí novou atrakci. Zahraniční turisté si mohou zaplatit vstup na tradiční indickou svatbu a prožít tak neopakovatelný zážitek....

17. prosince 2025

Sladký život za dvě eura. Vstup k římské fontáně di Trevi už nebude zdarma

Lidé si prohlížejí fontánu di Trevi a fotografují se při jejím znovuotevření...

Turisté budou od 7. ledna muset zaplatit dvě eura (49 korun) za vstup ke slavné fontáně di Trevi v Římě. Opatření má do městské pokladny přinést zhruba 20 milionů eur ročně (487 milionů korun)....

16. prosince 2025  11:30

Les pro milovníky piva. Relaxovat můžete pod instalací pivních lahví v Číně

Tsingtao, jeden z největších čínských pivovarů

Na pobřeží čínského města Čching-tao, známého jako pivní metropole, vyrostl neobvyklý les z více než 30 tisíci prázdných plastových pivních lahví Tsingtao. Ekologická umělecká instalace u zátoky...

16. prosince 2025

Průvodce městem, kde vám hrozí přetížení smyslů. Co jste o New Yorku nevěděli

Premium
New York (USA), zasněžený Times Square

Město, které nikdy nespí. Betonová džungle. Velké jablko. Tavicí kotlík kultur. O New Yorku a jeho originalitě se napsaly romány a natočila řada filmů. Teprve osobní návštěva ale odhalí jeho...

15. prosince 2025

Ze srdce Paříže je zábavní park pro turisty. Město lásky míří k éře zombíků

Pohled od baziliky na Montmartru

Overturismus se v posledních letech stal jedním z nejpalčivějších globálních problémů, který sužuje stále více míst na planetě. V Paříži se bouří místní, protože v jejich domovech panuje atmosféra...

15. prosince 2025

Na co zírá mašinfíra: Změřili jsme cukrovarskou lokálku z Kouřimi do Peček

Měřící drezína MD-1 Správy železnic ve stanici Plaňany

Předposlední Mašinfíra roku 2025 nás zavede na zajímavou lokálku ve Středočeském kraji. S měřící drezínou Správy železnic jsme jednoho letního dne projeli dráhu, která kdysi spojovala hned několik...

14. prosince 2025

Dodávkou s dětmi: trochu jiná Andalusie. V srdci zelených kopců spálíte brzdy

Genalguacil, jihošpanělská oblast Serranía de Ronda je v zimních měsících sytě...

Jihošpanělská Ronda je vyhledávaným turistickým cílem. Málokdo však ví, že jižně od ní se rozkládá hornatá oblast plná zeleně. Serranía de Ronda, ač na první pohled vypadá téměř neobydlená, je plná...

13. prosince 2025

Místo průvodčích tu korzují uklízeči. V Asii jsme se svezli extra čistým rychlovlakem

Premium
Rychlovlak, který sviští z Jakarty až 350 km/h, nabízí nejen „let po kolejích“,...

V Indonésii můžete narazit na překvapivý dopravní úkaz. Rychlovlak, který sviští z Jakarty až 350 kilometrů za hodinu, nabízí nejen „let po kolejích“, ale taky nevídanou čistotu. Redaktor Magazínu...

12. prosince 2025

Prodej bytu 3+1 v Krnově
Prodej bytu 3+1 v Krnově

Nádražní, Krnov - Pod Bezručovým vrchem, okres Bruntál
2 890 000 Kč

Více z nabídky 105 625 nemovitostí

Věž Arabů i fešák s děravou špicí. Tyto hotely se pyšní rekordním počtem podlaží

Hledáte zážitky, které vám zvednou adrenalin i obzory? Nejvyšší hotely světa...

Hledáte zážitky, které vám zvednou adrenalin i obzory? Nejvyšší hotely světa dokazují, že ubytování může být atrakcí samo o sobě. Toho, že by s vámi v těch výškách zahoupal vítr, se bát nemusíte. Ale...

12. prosince 2025

Kde najít oázy klidu. Objevte nejlepší wellness v Česku podle Amazing Places

Saunová zahrada SALORI u Hradce Králové

Podzimní plískanice a blížící se zima si přímo říkají o únik do tepla. Česká republika nabízí řadu míst, která snesou srovnání se světovou špičkou, ať už jde o design, gastronomii nebo kvalitu...

12. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.