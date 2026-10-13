Obec Zaječov je výborným výchozím bodem pro výlety do centrální oblasti Brd. Hlavní zajímavostí je klášter Svatá Dobrotivá – nejstarší augustiniánský klášter v Čechách, založený ve 14. století. Na varhany v jeho kostele si prý zahrál i hudební skladatel Antonín Dvořák.
V Zaječově byl umístěn jeden z vězeňských táborů PTP, pobyt tisíců „nespolehlivých osob“ připomíná pomník poblíž parkoviště v Dolní Kvani. Zdejší kamenolom se také objevil ve scénách filmu Černí baroni.
Území bylo využíváno k nácviku leteckých útoků, odpalování raket a dělostřeleckých granátů, a proto je pohyb po většině trasy výletu bezpečný jen po značených cestách.