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Jako za polárním kruhem. Brdy ukrývají německé letiště i bunkr z Obecné školy

Jan Hocek

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Pravděpodobně nejznámější vojenskou stavbu Brd je pěchotní srub Jordán, někdy také nazývaný „Benešák“. | foto: Jan Hocek, pro iDNES.cz

Zveme vás na výlet do Brd, který míří na vrcholek Houpák, z něhož se otevírají jedny z nejlepších výhledů v tomto pohoří. Zdejší vřesoviště evokují skotské planiny a tvoří jedinečný ekosystém, který vznikl na dřívějších dopadových plochách. Velkým lákadlem jsou také staré vojenské objekty, zejména pěchotní srub Jordán, který je známý z filmu Obecná škola.

Obec Zaječov je výborným výchozím bodem pro výlety do centrální oblasti Brd. Hlavní zajímavostí je klášter Svatá Dobrotivá – nejstarší augustiniánský klášter v Čechách, založený ve 14. století. Na varhany v jeho kostele si prý zahrál i hudební skladatel Antonín Dvořák.

V Zaječově byl umístěn jeden z vězeňských táborů PTP, pobyt tisíců „nespolehlivých osob“ připomíná pomník poblíž parkoviště v Dolní Kvani. Zdejší kamenolom se také objevil ve scénách filmu Černí baroni.

Území bylo využíváno k nácviku leteckých útoků, odpalování raket a dělostřeleckých granátů, a proto je pohyb po většině trasy výletu bezpečný jen po značených cestách.

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