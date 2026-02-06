Soustavu tří provázaných pohoří, kterou my běžní smrtelníci obecně považujeme za Brdy, označují odborníci pojmem Brdská hornatina. Ta se kousek od pražských periferií ohlásí horstvem Hřebeny, kde se rozprostírá stejnojmenný přírodní park.
První Babka kraluje nejsevernější výspě přírodního parku a vypíná se nad Řevnicemi. Vrcholové partie Babky okamžitě uchvátí rozpraskanými stěnami malebných skal. Ty však paradoxně zčásti obnažil bývalý lom, který ovšem dokonale splynul s přírodou.
Babka potěší omezenými pohledy do okolního kraje. Ačkoli dosahuje nadmořské výšky pouhých 506 metrů, tak ošlehané borovice, rozeklané skalky i ostrý ledový vítr tady během zimy mnohokrát vyčarují nefalšovanou atmosféru hor. K ní přispívají též drobné detaily, například stylová schránka s vrcholovou knihou, již sem umístil turistický spolek Brdské hory.
Oblíbený cíl
Díky blízkosti metropole Pražané Babku dobře znají. A o hezkém víkendu brázdí přilehlé lesy dost lidí. Nicméně přespolním návštěvníkům našeho hlavního města, kteří si už ta nejprofláklejší místa z okolí Prahy obešli, přinese Babka parádní inspiraci.
Pro motoristy vede nejsnadnější cesta na vrchol Babky od lesního parkoviště (49.8884017N, 14.2477342E). První úsek je ovšem dost nezáživný, neboť od silnice se jde širokým průsekem pod dráty vysokého napětí. Další možnost parkování se nabízí u křižovatky silnice s trasou Brdské hřebenovky. Výletníci, co upřednostňují veřejnou dopravu, zase na Babku tradičně šlapou z Řevnic.