Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Autor:
Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa, jejichž název má co do činění s „babkami“ i „babami“. Až na jednu výjimku se jedná o vrcholy.
Počátkem 20. století krášlil vrchol Babky dřevěný vyhlídkový pavilon.
Skalní stěny na Babce využívají též horolezci.
Úplně na obzoru uzavírá výhled z Babky rozmazaná bariéra pražské zástavby.
Vrchol Babky do své trasy zahrnula třetí nejstarší značená stezka u nás.
Pohled do údolí Berounky ze skalek na vrcholu Babky
29 fotografií

Soustavu tří provázaných pohoří, kterou my běžní smrtelníci obecně považujeme za Brdy, označují odborníci pojmem Brdská hornatina. Ta se kousek od pražských periferií ohlásí horstvem Hřebeny, kde se rozprostírá stejnojmenný přírodní park.

První Babka kraluje nejsevernější výspě přírodního parku a vypíná se nad Řevnicemi. Vrcholové partie Babky okamžitě uchvátí rozpraskanými stěnami malebných skal. Ty však paradoxně zčásti obnažil bývalý lom, který ovšem dokonale splynul s přírodou.

Babka potěší omezenými pohledy do okolního kraje. Ačkoli dosahuje nadmořské výšky pouhých 506 metrů, tak ošlehané borovice, rozeklané skalky i ostrý ledový vítr tady během zimy mnohokrát vyčarují nefalšovanou atmosféru hor. K ní přispívají též drobné detaily, například stylová schránka s vrcholovou knihou, již sem umístil turistický spolek Brdské hory.

Oblíbený cíl

Díky blízkosti metropole Pražané Babku dobře znají. A o hezkém víkendu brázdí přilehlé lesy dost lidí. Nicméně přespolním návštěvníkům našeho hlavního města, kteří si už ta nejprofláklejší místa z okolí Prahy obešli, přinese Babka parádní inspiraci.

Pro motoristy vede nejsnadnější cesta na vrchol Babky od lesního parkoviště (49.8884017N, 14.2477342E). První úsek je ovšem dost nezáživný, neboť od silnice se jde širokým průsekem pod dráty vysokého napětí. Další možnost parkování se nabízí u křižovatky silnice s trasou Brdské hřebenovky. Výletníci, co upřednostňují veřejnou dopravu, zase na Babku tradičně šlapou z Řevnic.

Počátkem 20. století krášlil vrchol Babky dřevěný vyhlídkový pavilon.
Skalní stěny na Babce využívají též horolezci.
Úplně na obzoru uzavírá výhled z Babky rozmazaná bariéra pražské zástavby.
Vrchol Babky do své trasy zahrnula třetí nejstarší značená stezka u nás.
29 fotografií


Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Banát, historický region v Rumunsku, kde už více než 200 let žije česká...

V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...

Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Sicílie je pro Evropany jednou z nejdosažitelnějších modrých zón.

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Obě kunovické Singrovky 820.113 a M240.0012 pózují před Starým závodem, 12....

Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom...

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

6. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  5. 2. 13:56

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Banát, historický region v Rumunsku, kde už více než 200 let žije česká...

V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...

5. února 2026  8:30

Za hodně peněz hodně muziky. Vyzkoušeli jsme první alpský uber ve Švýcarsku

Švýcarské středisko Laax v kantonu Graubünden se dlouhodobě profiluje jako...

V srdci švýcarských Alp leží horská městečka Laax a Flims – střediska, kde se sníh, sport a příroda propojují s moderní architekturou a udržitelným přístupem. Na víc než 220 kilometrech sjezdovek si...

5. února 2026

Šlikové prosluli tolarem z Jáchymova. Dnes z Jičíněvsi hlídají Prachovské skály

Nejstarší typ jáchymovských tolarů, vyráběných v režii rodu Šliků počátkem...

Patřili k nejbohatším rodům v Evropě a jejich jáchymovský tolar se stal etymologickým základem pro americký dolar. Pak ale přišly stavovské bouře, poprava na Staroměstském náměstí a kruté konfiskace....

4. února 2026  20:38

Hory neodpouštějí. Připravte se na lavinu a nemyslete, že vám nic nehrozí

Záchranáři zasahují v oblasti Pongau, kde lavina zasypala skialpinisty. (17....

Toužíme po adrenalinu, proto lyžujeme – na sjezdovkách i ve volném terénu. A také se chceme vrátit domů. Zdraví a živí, přestože hory nám pravidelně připomínají, že riziko k nim neoddělitelně patří....

4. února 2026  8:30

Nebojte se počasí! Jarní prázdniny na horách si užijete se sněhem i bez něj

Ve spolupráci
Amenity Hotels & Resorts

Rodinná dovolená v zimě nemusí být jen o lyžování. Otázka sněhu je navíc velmi proměnlivá, zejména v nižších polohách. Proto rodiny stále častěji hledají flexibilní řešení, kdy není program závislý...

4. února 2026

Děti nesmějí domů, dokud vše neprodají. Máma jen čeká. Čech o životě v Kambodži

Premium
Kambodžané jsou volnomyšlenkáři. Na rozdíl od Evropanů se nikam neženou, říká...

Na jedné straně luxusní vily, na druhé plechové boudy, kde se na malé podestě tísní celá rodina. Český student Ondřej Kočí projel genocidou poznamenanou Kambodžu s batohem na zádech a díky místním...

4. února 2026

V Německu nečekaně zavřeli slavný hotel, chloubu Karl-Marx-Stadtu a někdejší NDR

Srdce ze světel za zachování provozu Interhotel Kongress v Chemnitz...

Německo ztrácí jednu ze svých památek. Hotel Kongress v Saské Kamenici uzavřel o víkendu své vchody a rozloučil se s posledními hosty. Slavný podnik býval chloubou někdejší Německé demokratické...

3. února 2026  12:19

Drama jako u Beckhamových? Cestovní kancelář přišla se zajímavým řešením

„Lidé, kteří jsou najednou celé dny spolu, si zákonitě začnou lézt na nervy. Je

Málokomu v poslední době unikla kauza rodinné hádky Beckhamových. Britská cestovní kancelář zareagovala okamžitou kampaní, kdy nabízí zrušení pobytu zdarma pro osobu, která se rozhádá se zbytkem...

3. února 2026  8:30

Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let

Nejznámější silnice Ameriky - Route 66 slaví 100 let své existence. (11. ledna...

Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...

3. února 2026

Biskup nechtěl měšťanům dopřát radnici, postavili ji na řece. Co vidět v městě piva

Premium
Bamberk je skutečným německým klenotem, zapsaným na seznamu UNESCO. Tady se...

Propít se návštěvou města a přitom tvrdit, že holdujete historii, nemůžete jen tak někde. Tady to však zvládnete levou zadní – a v přestávce mezi jednotlivými ‚lekcemi‘ můžete navštívit třeba...

2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.