Blíží se první máj. Známe nejromantičtější místa v Praze pro polibek pod třešní Všichni na Petřín! K tomu vyzývá Lucie Bílá ve svém devadesátkovém hitu. A protože láska je láska i v roce 2025, asi si dovedete představit, jak to na Petříně 1. května vypadá. K polibkům by však... 30. dubna 2025

Praotec meteorolog. Za předpovědi počasí hysterickému muži i nadávali Jak bude? Na plavky, nebo na deštník? Průkopník předpovědi počasí Robert FitzRoy chtěl chránit životy. Zemřel před 160 lety: 30. dubna 1865. Jeho zajímavý život vám přiblíží redaktor magazín Víkend... 30. dubna 2025

Dokonalý relax. Prozkoumejte nejlepší krytá koupaliště v Německu a Rakousku Už to není na lyže v Alpách, ale zatím ještě ne na Jadran. Co s tím? Vydejte se do Německa. Přinášíme několik mimořádných tipů na zajímavé až unikátní koupání pod střechou v této sousední zemi. A do... 30. dubna 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis Aktualizujeme Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými... 1. září 2021, aktualizováno 29.4 13:43

Hokej jako záminka. Stockholm cestovatele nadchne, i když zrovna nehostí hokejové mistrovství Chystáte se na Mistrovství světa v hokeji 2025? Pak vás jistě zajímá, jak se do Stockholmu co nejlevněji dostat letadlem či autem a kolik to bude stát. Ve Švédsku je i řada dalších památek a... 29. dubna 2025

Pardubice nejsou jen o perníku a dostizích. V gastru si nezadají ani s Prahou Pardubice nejsou jen Zelená brána, perníček a Velká pardubická. V posledních letech tu vznikla živá gastronomická scéna, která stojí za výlet. Město s přezdívkou „San Piego“ dnes potěší jak milovníky... 29. dubna 2025

Nočními vlaky po Evropě. Nabídka se rozšiřuje, chce to ale dobře plánovat Premium Dálkové cestování vlakem přes noc je dnes možné ve většině evropských zemí a vzhledem k tomu, že jde o environmentálně šetrný způsob dopravy, se zřejmě bude dál rozšiřovat jako alternativa k leteckým... 29. dubna 2025

Legoland, Aarhus i Severní moře. Do Dánska se vyplatí vyrazit nejen za hokejovým MS Mistrovství světa v ledním hokeji 2025 přiláká řadu českých fanoušků přímo do centra dění, tedy na stadion do Herningu v Dánsku. Jakou trasou se vydat a kolik to bude stát? 28. dubna 2025

Největší archeopark Maďarska okouzlí nádhernými antickými vykopávkami Za časů římského impéria bylo nynější Maďarsko srdcem starověké Panonie. Její dávní kolonizátoři tam po sobě zachovaly četné stopy. K těm nejatraktivnějším patří pozůstatky antického města Gorsium,... 28. dubna 2025

Revolver, mikrovlnka, sekačka na trávu. Co všechno lidstvu dává Expo I pařížská Eiffelova věž je dědictvím světové výstavy Expo. Ta letošní zrovna začala v Japonsku. Na začátku byla před 170 lety chuť velmocí ukázat pokrok v průmyslové revoluci. Zajímavou historii... 27. dubna 2025

Na co zírá mašinfíra: Na trati do Velvar by mohly vlaky závodit s auty Dnešní Mašinfíra nám představí deset kilometrů dlouhou trať ve středních Čechách. Část dráhy vede přímo u silnice druhé třídy jako téměř její třetí pruh. Kdyby auta a vlaky neměly svoje rychlostní... 27. dubna 2025