Není to klasický žebříček, od nejhorších k nejlepším. Není tu vítězů. Jediní poražení jsou ti, kteří se v parném létě ani jednou neosvěží někde u vody. A kde jinde by to mělo jít lépe, než v populárních koupacích biotopech. Jezírcích a bazénech, kde se o čistotu nestará chlór, ale filtrující řasy.