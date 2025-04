Co při akci Bílý kámen navštívit a co spíše vynechat? Velmi obtížná otázka! Samozřejmě ne pro ty, kteří se účastní pravidelně a ví, kam ještě při svých toulkách vojenským újezdem nezavítali a jak to v dané oblasti chodí. Kdybych přijížděl poprvé, volil bych určitě jako přesouvací prostředek kolo a vstupní místo s co nejvyšší nadmořskou výškou. Oderské vrchy jsou sice placaté a nízké, nicméně jejich okrajové svahy jsou velmi příkré. Netřeba ztrácet síly a elán hned na začátku! Čili přijet autem a odstavit ho na Kozlově nebo u Zeleného kříže. Podle mapky povolených cest, kterou každý obdrží na startu, bych se vydal směrem na Velkou Střelnou, kde určitě stojí za návštěvu vojenská pozorovatelna, kde si člověk udělá nejlepší představu o tom, co to je vojenské cvičiště. Cestou do Velké Střelné je možné si odskočit na Bílý kámen, pramen Odry, pokochat se rozhledem z vrchu Strážisko nebo si prohlédnout zámeček Bores. Pak bych se vydal po hlavní vojenské magistrále přes Smilov do Města Libavá a doufal, že tam ještě nedorazilo moc lidí přede mnou. Hlavně kvůli frontám před občerstvením. Po prohlídce a odpočinku ve Městě Libavá bych vyrazil do Staré Vody, kde nelze minout poutní barokní chrám a Královskou studánku. Kousek odsud jsou také zbytky pohotovostního muničního skladu (bunkru) Točka-sever, kde byly pravděpodobně umístěny rakety s jadernými hlavicemi.... Ze Staré Vody bych se vrátil smyčkou přes Vojnovice a Zigartice do Města Libavá a přes Smilov a Velkou Střelnou k odstavenému autu. Pro začátek určitě stačí! A příště zase někam jinam!