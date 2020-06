Toulky Českým krasem: kus země za Prahou, kde najdete téměř vše

Jen pár desítek kilometrů jihozápadně od Prahy, směrem k Berounu, můžete objevovat rozmanitou a divokou přírodu Českého krasu, kterou byste zde nejspíš nečekali. Řeka Berounka si tu razí cestu mezi skalami s četnými vápencovými jeskyněmi, rostou tu vzácné bylinky…

Pomyslnou vstupní branou do této turisticky atraktivní oblasti je město Beroun, kde můžete navštívit Muzeum Českého krasu a inspirovat se, kam se podívat. Největším lákadlem kousek odtud jsou krápníkové Koněpruské jeskyně, nejrozsáhlejší jeskynní systém v Čechách.

Vchod najdete hned vedle gigantického kamenolomu Čertovy schody. V jeskyni byla dokonce objevena penězokazecká dílna, která tu fungovala deset let do roku 1470.

Na východ od Berouna vás silnička vedoucí hlubokým údolím podél potoka dovede od Berounky do malebné vesničky Svatý Jan pod Skalou. Když se donutíte vyšlápnout na skalní převis nad ní, nebudete litovat. Vede sem jedna z prvních značených turistických tras u nás, ale především se vám naskytne úžasný výhled na skalami sevřené údolíčko.

V obci je i benediktinský klášter a poutní kostel Narození sv. Jana Křtitele se starým skalním kostelem a jeskyní prvního historicky doloženého českého poustevníka svatého Ivana.

Jen dva kilometry odtud se nachází hornický skanzen Solvayovy lomy, kde se dozvíte o historii těžby vápence v této oblasti a svezete se důlním vláčkem, což ocení i děti.

Postupně při svém putování narazíte na několik dalších vápencových lomů, z nichž jsou nejznámější Velká a Malá Amerika a lom Mexiko. Vstup je do nich přísně zakázán, protože je to nebezpečné. Nahlédnout ale můžete do kaňonů z okolních pěšin.

To už budete kousek od oblíbeného sídla Karla IV., hradu Karlštejn. Dnešní podobu ale získal až po přestavbě v 19. století. Návštěvníky láká především původní nástěnná výzdoba ze 14. století, soubor 129 deskových obrazů Mistra Theodorika, sbírka portrétů panovníků a hlavně replika svatováclavské koruny.