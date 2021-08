Co nejveselejšího jste zažil v pražském podzemí?

Nejvtipnější jsou cestující, kteří používají skleněný plášť kukaně dozorčího jako zrcadlo. Vidíme tu leccos. Dámy, co cestou do práce dohánějí ranní líčení, se tu před námi často češou, upravují a nemají tušení, že je celou dobu vidíme.

Když uděláte jako pracovník metra závažný prohřešek, dostanete žlutou kartu jako výstrahu. Pokud v následujících 365 dnech uděláte druhé hrubé porušení předpisů, tak spánembohem. Aleš Albrecht Dozorčí v metru