Vánoční trhy 2019. Za adventní atmosférou se můžete vydat i za hranice

Vánoční trhy v Praze se otevřou už koncem listopadu. Na náměstí Míru začínají 20. listopadu, o tři dny později na Pražském hradě a 30. listopadu na Staroměstském a Václavském náměstí. Ochutnat svařené víno, punč či speciality na grilu nebo zakoupit ozdoby, svícny a jmelí tam bude možné do 6. ledna, výjimkou jsou trhy na náměstí Míru, které končí na Štědrý den.

Na Moravském náměstí v Brně adventní trhy začínají 22. listopadu a končí 23. prosince, stejně jako tradiční Advent na Zelňáku. Na náměstí Svobody začnou trhy podle webu Gotobrno.cz o týden později a skončí 5. ledna.

„Brněnské Vánoce budou zahájeny 29. listopadu slavnostním rozsvícením vánočního stromu, pokračovat budou nabitým programem pro děti a dospělé až do Štědrého dne a ve své gastronomické části i dál,“ slibují pořadatelé na webu.

V historickém centru Olomouce se vánoční světla poprvé rozsvítí rovněž 22. listopadu. Adventní zvyky, vyřezávaný betlém, zpívání koled, divadlo a to vše s punčem nebo svařeným vínem si budou moci návštěvníci vychutnávat do 24. prosince. Adventní program ve městě obohatí i Vánoční Flora v Olomouci od 12. do 15. prosince.

Předvánoční atmosféra se rozhostí i na mnoha dalších místech. Například v Hradci Králové startují trhy 6. prosince. Už 29. listopadu se do adventní atmosféry naladí Český Krumlov.

Den před svátkem svatého Mikuláše začíná Advent v Ratibořicích, o dva dny později otevřou brány Krušnohorské vánoční trhy na hradě Loket a 14. prosince prodchne vánoční nálada i Mikulov.

Vydat se můžete i do míst se zvláštní, někdy i trochu překvapivou atmosférou

Trhy za českými hranicemi

Vánoční atmosférou se nechají unášet i naši sousedé. Například jedny z nejhezčích a největších vánočních trhů ve Vídni na radničním náměstí otevřou brány 15. listopadu a trvají do 26. prosince.

V Drážďanech začíná hlavní vánoční trh ve středu 27. listopadu. A když už tu budete, zajděte se podívat do zámeckého parku Pillnitz na okraji města, kde se bude konat takzvaná Christmas Garden. Park se tu díky milionům světýlek a barevných iluminací promění v zářící pohádkovou krajinu plnou světelných efektů.

Po úspěchu v Londýně a Berlíně přišla vánoční zahrada v loňském roce i do Drážďan, kde ji navštívilo více než 100 tisíc lidí. Akce bude probíhat už od

14. listopadu, končí se 5. ledna.

Mezi nejkrásnější a největší adventní a vánoční trhy v Evropě patří i ty v Budapešti, které začínají už začátkem listopadu. V Bratislavě je naplánován začátek trhů na 22. listopadu, o týden později než Ježíškův trh v Salzburgu.

VIDEO: Podívejte se na vánoční trhy do Drážďan: