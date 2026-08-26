Tomáš měl před sebou první den dovolené, ale zatím to na odpočinek nevypadalo. S manželkou a dvěma dětmi dorazili na letiště se zpožděním a hrozilo, že nestihnou projít bezpečnostní kontrolou včas, aby stihli svůj let.
Ještě před několika lety by Tomášovi v takové chvíli vyrazil studený pot na čele. Tentokrát ale otevřel informace ke své kartě Mastercard . Díky cestovatelským výhodám mohl využít službu Fast Track, která umožňuje rychlejší průchod bezpečnostní kontrolou na letišti. Z nepříjemné komplikace se tak stala chvíle jistoty před cestou.
Právě v podobných situacích se ukazuje, co dnes může znamenat cestovatelský komfort. Nejde nutně o větší sedadlo v letadle či dražší hotel. Je to především čas a klid.
Cesta začíná ještě před odletem
Stres přitom může přijít dlouho předtím, než letadlo vzlétne. Podle průzkumu společnosti Lagardère Travel Retail z roku 2026 zažívá stres před odletem polovina cestujících z Česka. Nejčastěji kvůli odbavení a bezpečnostním kontrolám, časovému tlaku nebo obavám, že na něco zapomenou.
Očekávání cestujících jsou přitom jasná. Podle globálního průzkumu IATA z roku 2024 by 70 procent lidí chtělo v případě cesty pouze s příručním zavazadlem zvládnout cestu od vstupu na letiště až ke gate do 30 minut. S odbaveným zavazadlem by jim podle průzkumu mělo stačit 45 minut.
Vedle výběru destinace tak lidé stále více řeší i to, jak pohodlně se na místo dostanou. Pomáhají jim přitom technologie a digitální nástroje – například při plánování cesty, hledání nabídek nebo objevování nových míst.
Některé výhody už možná máte v peněžence
Řada služeb, které mohou cestování usnadnit, přitom nemusí znamenat další rezervaci nebo samostatnou službu. Mohou být součástí konkrétní karty Mastercard, aniž by o nich její držitel vůbec věděl.
V závislosti na typu karty a nabídce konkrétní banky může jít například o již zmiňovaný Airport Security Fast Track pro rychlejší průchod bezpečnostní kontrolou nebo přístup do více než 1 500 letištních salonků po celém světě prostřednictvím sítí LoungeKey a Priority Pass.
Právě salonek může změnit způsob, jak člověk vnímá čekání. Místo sledování odletové tabule v přeplněné hale si můžete dát něco k jídlu, přečíst si zprávy, pracovat anebo si jednoduše odpočinout.
Mastercard nabízí také další cestovatelské výhody, například při rezervaci cest prostřednictvím Booking.com, zvýhodněné roamingové služby, možnost konzultace se zdravotníkem na cestách přes uLékaře.cz nebo asistenční concierge služby.
Jejich hodnota se přitom může projevit právě ve chvíli, kdy se cesta zkomplikuje. Zpožděný let, změna itineráře nebo zdravotní problém v neznámém prostředí dokážou během několika minut změnit pohodovou dovolenou v nepříjemnou situaci.
Když se čekání nemusí změnit ve ztracený čas
Že cestující podobné služby vnímají především jako způsob, jak získat zpět svůj čas, ukazuje také výzkum Priority Pass a Collinson Research z roku 2025. Šest z deseti cestujících uvedlo, že rychlejší odbavení, například díky Fast Tracku nebo digitálním palubním vstupenkám, jim dává více prostoru užít si samotný pobyt na letišti.
Čas, který by jinak strávili ve frontě, mohou věnovat jídlu, nákupům, práci nebo třeba knize. Nejde jen o to, dorazit někam rychleji, ale mít větší kontrolu nad tím, co se během cesty děje.
Nejdřív zjistěte, co nabízí vaše karta
Tomáš měl tentokrát štěstí. Když se jeho rodina nedopatřením zpozdila, nemusel se stresovat, zda vůbec odletí na dovolenou. Využil možnost, kterou už měl spojenou se svou kartou.
Právě proto může být užitečné si před cestou ověřit, jaké výhody vaše Mastercard skutečně nabízí. Konkrétní nabídka se odvíjí od typu karty a rozhodnutí vydávající banky. Zatímco někdo může mít k dispozici Fast Track, jiný například vstupy do letištních salonků nebo další asistenční služby. Aktuální benefity a podmínky jejich čerpání je proto potřeba ověřit si přímo u své banky.
„Největším luxusem dnešního cestování není větší prostor v letadle nebo dražší hotel. Je to čas a klid. Čas, který nemusíme strávit ve frontách, a klid, že si poradíme i ve chvíli, kdy se cesta nevyvíjí podle plánu,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.
Dovolená tak nemusí začínat až ve chvíli, kdy letadlo přistane v cílové destinaci. Může začít už na letišti. Třeba ve chvíli, kdy místo nervózního sledování hodin zjistíte, že máte jednoduše čas.
Kam Češi nejčastěji míří za pohodlím?
Zajímavý pohled na cestovatelské návyky českých držitelů karet Mastercard nabízejí agregovaná a anonymizovaná data společnosti. Mezi deset nejčastěji navštěvovaných letištních salonků patří hned pět ve Skandinávii a další dva ve Španělsku.
Nejoblíbenější letištní salonky českých cestujících:
Přístup do těchto i do více než 1 500 dalších salonků po celém světě mohou získat držitelé prémiových karet Mastercard prostřednictvím globálních sítí LoungeKey nebo Priority Pass. Konkrétní počet vstupů se liší podle typu karty a nabídky jednotlivých bank.