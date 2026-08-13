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Nehet místo párátka a smrkání na sedačky. Co nás může překvapit při cestě letadlem

Scarlett Wilková
  17:00

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Sklápěči, okopávači a spol. | foto: Midjourney

Co nás může překvapit při cestě letadlem? Spolucestující, který si stříhá nehty. Chodidlo dotýkající se naší hlavy. Kopance do zad a slupky od pistácií v klíně. V poslední době vzniklo několik žebříčků podivného chování cestujících v letadle. Sestavují je palubní personál, přepravní společnosti i pasažéři, kteří se s pozoruhodnými situacemi setkali.

„Před každým startem slyšíme, jak se chovat při poklesu kyslíku v kabině, přistání na vodě a kouři v kokpitu. K mojí lítosti se však nedozvídáme o respektu k ostatním a smyslu být dobrým příkladem,“ říká Daniel Šmíd, který vyučuje slušné chování a je autorem knih o etiketě. Předmětem jeho zájmu je i druh etikety, o níž se moc nemluví. Slušné chování v letadlech.

Extrémní chování se odehrávalo na saúdskoarabských letech. Při jednom jsem objevila na zemi na toaletě bobek. Což je ale lepší, než kdybych ho našla třeba na koberci v uličce. Každá kultura se projevuje jinak.

Marika Mikušováletuška

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