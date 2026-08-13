„Před každým startem slyšíme, jak se chovat při poklesu kyslíku v kabině, přistání na vodě a kouři v kokpitu. K mojí lítosti se však nedozvídáme o respektu k ostatním a smyslu být dobrým příkladem,“ říká Daniel Šmíd, který vyučuje slušné chování a je autorem knih o etiketě. Předmětem jeho zájmu je i druh etikety, o níž se moc nemluví. Slušné chování v letadlech.
Extrémní chování se odehrávalo na saúdskoarabských letech. Při jednom jsem objevila na zemi na toaletě bobek. Což je ale lepší, než kdybych ho našla třeba na koberci v uličce. Každá kultura se projevuje jinak.