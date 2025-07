Český ráj nenese své jméno jen tak náhodou. Malebná krajina s dechberoucími výhledy, větrem ošlehané pískovcové skály, stovky let staré hrady na vrcholcích kopců nebo okouzlující zámky a historická města. Výběr v chráněné krajinné oblasti je skutečně bohatý. To všechno z něj činí ideální místo pro výlety na kole.

Na kole v CHKO Český ráj je chráněnou krajinou oblastí – při výletech na kole se tedy vždy držte vyznačených cest a tras a vždy respektujte místní značení.

Cyklisté si tu vyberou z mnoha možností. Českým rájem vedou desítky dobře značených tras, trasu ideálního výletu na kole si díky tomu poskládá každý. Od snadných vhodných pro pohodovou vyjížďku nebo výlet rodiny s dětmi až po náročné trasy určené zkušeným jezdcům, kterým se výšlapy odmění úchvatnou scenerií.

Nabízíme tipy na pět zajímavých tras v Českém ráji, které vás zavedou k největším památkám a zajímavostem. Výlety navrhujeme se začátkem vždy u vlakové stanice, při cestě autem se však dá začít na mnoha dalších místech. Vyvézt se můžete také cyklobusy.

Přes zámek Malá Skála do Turnova

Začátek v Železném Brodě

Délka 20 kilometrů (případně 24 kilometrů)

Nenáročná, převýšení 76 metrů (případně 217 metrů)

Vede údolím řeky Jizery a kolem zámku Malá Skála

Nenáročná trasa ideální pro rodiny s dětmi vede od železniční stanice v Železném brodě po národní cyklistické trase č. 17 (Greenway Jizera) malebným údolím řeky Jizery.

Zánovní cyklostezka vás přes obec Líšný dovede až k jedinému stoupání na celé trase k zámku Malá Skála, kam se dostanete po překročení mostu. Od řeky se také můžete vydat na krátký pěší výlet v trase Zlaté stezky Českého ráje ke zřícenině skalního hradu Vranov a vyhlídce nad řekou.

Cestou potkáte i několik jeskyní – další pak najdete i v okolí hradu. Po návratu k řece pokračujte po cyklostezce na jih, kde projedete malebnými zákrutami Jizery. U obce Rakousy se můžete rozhodnout si výlet prodloužit (a ztížit) výšlapem k zřícenině hradu Zbiroh.

Na zbývající cestě se při průjezdu Dolánky u Turnova můžete zastavit v Dlaskově statku, který je ukázkou lidové architektury 18. století. Dnes je tu skanzen věnovaný expozici tradičního života i zemědělství v Pojizeří.

Okruh Hruboskalskem k rybníkům a na Trosky

Začíná v Turnově

Délka 30 kilometrů

Střední náročnost, celkové převýšení 540 metrů

Prochází kolem Hrubé Skály, Valdštejna či Trosek

Nepříliš náročná trasa prochází malebným Hruboskalskem, které má, stejně jako nedaleké a populární Prachovské skály co nabídnout, ale je méně turistické.

První zastávkou po cestě z Turnova po pěti kilometrech a necelé stovce výškových metrů je Valdštejn, nejstarší hrad v Českém Ráji. Od něj můžete pokračovat v trase Zlaté stezky Českého Ráje přes jižní sedlo, kolem několika vyhlídek a arboreta Bukovina k zámku Hrubá skála.

Z nádvoří zdejšího zámku se vám otevře výhled na celou oblast i zříceninu Trosky, která bude i další zastávkou. Na Hrubé skále alespoň proběhněte Myší dírou, úzkým průchodem mezi dvěma skalami s vytesanými schody.

Dosavadní námahu vykompenzujete několik kilometrů dlouhým sjezdem stále v trase Zlaté stezky až do Věžického údolí. Ze stejnojmenného rybníka tu doslova vyrůstají pískovcové útvary. Po překročení potoka Jordánka následuje nejnáročnější část trasy s výšlapem k Troskám.

Na čtyřkilometrové trase překonáte převýšení dvě stě metrů. Zbytek trasy už je podstatně snazší, takřka odpočinkový. Zavede vás přes Borek pod Troskami, dolní část Hrubé skály a Lázně Sedmihorky zpět do Trutnova.

Přes Kozákov a údolím Jizery do Železného brodu

Začíná v Rovensku pod Troskami

Délka 35 kilometrů

Střední náročnost, celkové převýšení 595 metrů

Prochází přes nejvyšší horu CHKO a okolo zřícenin Kalich a Zbiroh

Klikatá trasa vás zavede na zajímavá místa severní části Českého ráje. Nejnáročnější výšlap si odbudete hned na začátku, odmění se vám však nevšedními výhledy. Pak vás čeká už jen jízda z kopce a závěr s pohodovou jízdou údolím Jizery.

Z Rovenska pod Troskami zamiřte severně na Tatobity a serpentinami přes obec Komárov na Kozákov, který je nejvyšší horou Českého ráje. Ani tak není zrovna vysoký (745 metrů nad mořem), ale rozhled je z něj jedinečný – za něj vděčí zejména tomu, že okolo nejsou žádné další vrchy.

Údajně z něj má díky tomu být vidět největší část republiky. Dojem můžete ještě umocnit vystoupáním na místní rozhlednu. Zbytek trasy už je téměř celý z kopce nebo po rovině. Z Kozákova jeďte po cyklostezce přes Smrčí a Koberovy, kde se napojíte na trasu Zlaté stezky Českého Ráje.

Dovede vás do Besedic, odkud můžete vyrazit na krátký pěší okruh naučné stezky, která vás zavede k několika vyhlídkám a jeskyním. Kousek odtud je i skalní bludiště Kalich. Po návratu ke kolům pokračujte po cyklostezce z kopce, kolem zříceniny hradu Zbiroh.

Od ní serpentinami sjeďte až k Jizeře a pokračujte po páteřní cyklostezce č.17 (Greenway Jizera), která vás údolím řeky dovede přes Malou Skálu a Líšný až do Železného Brodu.

Okruh Českým rájem

Ze Sobotky, ale začít jde kdekoli na okruhu, případně na něj přijet z Turnova či Mnichova Hradiště

Délka 70 kilometrů

Náročná, celkové převýšení 915 metrů

Prochází kolem hradů Kost, Trosky, Hrubé Skály, Valdštejna a zříceniny Valečov

Náročný celodenní výlet vás zavede na téměř všechna zajímavá místy Českého ráje. Ze Sobotky vyražte po okresní silnici na severozápad a napojte se na cyklostezku, která vás přes přes Libošovice a skrz Pekařovu bránu k pohádkovému Věžickému rybníku.

Projeďte okolo rybníka a pokračujte náročným stoupáním přes Želejovice k Troskám. Na Hrubou Skálu odtud můžete zvolit dvě trasy – sjet serpentinami a pokračovat okolo obce Borek, nebo se vrátit k rybníku a jet údolím v trase Zlaté stezky Českého ráje.

Od zámku se kousek vraťte, pokračujte po silnici kolem Lázní Sedmihorky. Po cyklostezce takzvanou krokodýlí cestou projeďte malebným nitrem skalního města až k hradu Valdštejn. Od něj pokračujte opět v trase Zlaté stezky k rozcestí Bukovina a dále po cyklostezce na Kacanovy a Olešnici.

Od Olešnice se velkým obloukem přes Olšinu a kolem Drábských světniček dostanete až ke zřícenině skalního hradu Valečov. Stezka vás dále zavede údolími a kolem Komárovského rybníka až na hrad Kost. Od něj už zbývají zhruba čtyři kilometry přímou cestou zpátky do Sobotky.

Napříč Českým rájem

Začíná v Jičíně

Délka 90 kilometrů

Velmi náročná, celkové převýšení 1418 metrů

Prochází přes Prachovské skály, Trosky, Hrubou Skálu, Valdštejn, horu Kozákov, Zbiroh, Frýdštejn

Dlouhá trasa plná náročných stoupání vás napříč celým Českým rájem zavede k nejvýznamnějším památkám i úchvatným výhledům. Z Jičína se vydejte po cyklostezce skrz Prachovské skály, odkud pokračujte okolo zříceniny skalního hradu Pařez, Mladějov a hradiště Pařízek až k Troskám.

Možností je i snazší trasa přes Újezd pod Troskami. Od zříceniny sjeďte do Věžického údolí a pokračujte stopou Zlaté stezky Českého ráje kolem zámku Hrubá Skála, arboretum Bukovina a několika vyhlídek až ke hradu Valdštejn. Poté se vydejte krokodýlí cestou skrze srdce Skalního města a kolem Lázní Sedmihorky.

Od Sedmihorek začíná dlouhé a náročné stoupání přes Kvítkovice a Komárov až na Kozákov, nejvyšší vrchol Českého ráje (745 m. n. m.). Cestu si můžete zpříjemnit malou zajížďkou k rozhledně Dubecko nebo zřícenině skalního hradu Rotštejn.

Další úsek je více odpočinkový – vede hlavně z kopce. Přes obce Záhoří a Koberovy jeďte do Besedic, u kterých je skalní hradiště Kalich a o kousek dál cestou do údolí řeky Jizery zřícenina Zbiroha. Za řekou dojedete do Dolánek u Turnova, kde začíná poslední stoupání.

Cesta Vazoveckým údolím vás zavede ke zřícenině hradu Frýdštejn a o kousek dále k rozhledně Kopanina. Odměnou za náročné stoupání je dlouhý sjezd až k zámku Malá Skála. Posledním úsekem trasy je už pohodová cesta údolím řeky Jizery až do Železného brodu.

Cyklobusy v Českém ráji

Užít si projížďku v sedle jde i bez námahy a zdolávání kopců. Přes Český ráj jezdí v sezoně hned šest cyklobusových linek, které vás vyvezou na ideální startovní místa výletů na kole. Většina z nich během prázdnin jezdí každý den.