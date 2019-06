VELKÝ TEST ELEKTROKOL 2019: Horská kola s pevným rámem

Apache Tuwan Comp 29“

Domácí výrobce Apache Bicycles začal s produkcí kol v roce 2001, navázal na zkušenosti s maloobchodním i velkoobchodním prodejem získané již od počátku devadesátých let. Nelze nezmínit její první a výrazný úspěch, na kole s touto značkou se stal Jaroslav Kulhavý juniorským mistrem světa.

Technické údaje rám: Alloy 6061

Alloy 6061 vidlice: SR Suntour XCR 32 Air RL-R

SR Suntour XCR 32 Air RL-R kliky: Spec NW, 175 mm, 38 z.

Spec NW, 175 mm, 38 z. řazení: Shimano Deore M6000 1x10

Shimano Deore M6000 1x10 přehazovačka: Shimano Deore M6000

Shimano Deore M6000 kazeta: Shimano HG 500, 11-42 z.

Shimano HG 500, 11-42 z. brzdy: Shimano MT400, 180/180 mm

Shimano MT400, 180/180 mm ráfky: Remerx Rocky Disc

Remerx Rocky Disc pláště: Schwalbe Smart Sam, 29x2,25"

Schwalbe Smart Sam, 29x2,25" velikost: 17/19/21/23“

17/19/21/23“ hmotnost: 22 kg

22 kg motor: Comp C18

Comp C18 baterie: LG 36 V, 16 Ah, 576 Wh

LG 36 V, 16 Ah, 576 Wh cena: 54 990 korun

Na výrobu klasických kol navázal Apache v roce 2008 produkcí elektrokol, v tom se stal v českých podmínkách vizionářem a díky vytrvalému tahu na branku i lídrem v oboru. Pokrývá celé spektrum nabídky, od horských kol ve verzích 27,5 a 29 palců s odpruženým i pevným rámem, krosových, městských, dětských i skládacích kol, ucelenou kolekcí ženských modelů. Pokud počítáme i varianty s odlišně kapacitní baterií, jde v součtu jde o více než sedmdesát modelů.

Testovaný Tuwan je univerzálem vhodným jak na sport, tak na turistiku. Pozornost zaslouží chuť značky posouvat hranice běžného, zde montáží elektromotoru Comp C18 česko-japonské výroby, který se pyšní vysokým výkonem a kultivovaným projevem s velmi rychlým záběrem. Motor je při hmotnosti 2,9 kg o kilogram lehčí než jiné motory a využívá patentované technologie gearsensor.com, která umožňuje plynulé a komfortní řazení a zároveň prodlužuje životnost řadících systémů.

Baterie Apache Power není do rámu integrovaná, což umožňuje použití lehčího rámu, a tak spolu s lehkostí motoru útočí elektrokola s přídomkem Comp na co nejnižší hmotnost celého stroje.

První dojmy testerů Josef: Kvalitně postavené, skvěle ovladatelné kolo. Příjemné, dobře postavené, dobrá geometrie rámu, kvalitní komponenty, dobré řazení, skvělé sedlo. V terénu by se hodily hrubší pláště. Jízda bez asistence kladla chvíli odpor, ale když se kolo rozjelo, jako by postupně mizel. Mikuláš: Velmi dobře ovladatelné, i když trochu tvrdší na jízdu. Motoru nechyběla síla, plynule reagoval na nohy. Daniel: Nad průměrem z testovaných kol, a to i výdrží baterie. Motor má v kopci dost síly, nastupuje čitelně. Trochu slabší vidlice.

Apache Tuwan: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

3,8 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

3,2

Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

4,1 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

3,2 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

3,5 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru? 3 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

4,1 Ovládání

- Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

5 Dojezd 46,5 km

Výsledek ergotestu 4,33 Celková známka jízdního testu 3,73 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Apache Tuwan

Verdikt: Kolo s vynikajícím dojezdem, a to nejen ve své kategorii, s velmi tichým motorem a plynulým záběrem. Pohon je naladěn tak, že vyhovuje jak terénnímu nasazení kola (ke kterému svádí agresivní vzhled), tak pro pohodovou cykloturistiku.

Author Elevation 29

Konstruktéři Authora připravili loni tolik úspěšnému Elevationu 27,5“ bratříčka na devětadvacítkových kolech. Tato legendární česká značka našla jistý přístav v dodavateli japonského Shimana, a tak mu dává plnou důvěru i při vybavování své elektrokolony elektrickým pohonem

Technické údaje rám: Alu 6061 double butted, 29“

Alu 6061 double butted, 29“ vidlice: RST F1RST 29, 100 mm, vzduchová, 15 mm pevná osa, dálkově uzamykatelná

RST F1RST 29, 100 mm, vzduchová, 15 mm pevná osa, dálkově uzamykatelná kliky: Shimano Steps E6000 38 z., 170/175 mm

Shimano Steps E6000 38 z., 170/175 mm řazení/přehazovačka: Shimano Deore, 1x10

Shimano Deore, 1x10 kazeta: Shimano HG, 11-36 z.

Shimano HG, 11-36 z. brzdy: TRP Slate 4, hydraulické, 7“ kotouče

TRP Slate 4, hydraulické, 7“ kotouče ráfky: Author Krypton 29

Author Krypton 29 pláště: Vittoria e-Barzo kevlar, 29x2,25“

Vittoria e-Barzo kevlar, 29x2,25“ velikost: 17/19/21“

17/19/21“ hmotnost: 21 kg

21 kg motor: Shimano Steps DU-E6002, 36 V, 250 W, 70 Nm

Shimano Steps DU-E6002, 36 V, 250 W, 70 Nm baterie: Shimano BT-E8010 Li-lon, 14Ah, 500 Wh

Shimano BT-E8010 Li-lon, 14Ah, 500 Wh cena: 59 990 korun



Na konstrukci této řady kol v Authoru pracují už od roku 2012 a o dva roky později přišli s prvním modely. Ty si za těch pár let sedly do současné podoby, která ctí ideální poměr ceny a výbavy a ladění motoru do parametrů co nejvíc odpovídajícím předpokládanému stylu jízdy uživatele.

Základem tohoto modelu je duralový rám s dvakrát zeslabovanými trubkami, srdcem je pak samotný systém Shimano Steps E-6000 se středovým motorem Steps DU-E6001 a Li-Ion baterií BT-E8010 s kapacitou 14 Ah (504 Wh) z vyšší kvalitativní úrovně systému Steps E-8000.

Kolo používá komponenty specificky upravené pro elektrokola, jako jsou kevlarové pláště Vittoria e-Barzo kevlar 29“x2,25“ či zpevněný řetěz KMC X10e, čtyřpístkové, vysoce účinné kotoučové hydraulické brzdy TRP Slate 4 se 7“ kotouči. Osazení desetirychlostní sadou Shimano Deore je výbornou kombinací ceny a výkonu, stejně tak, jako použití lehké a tuhé vidlice RST F1RST.

První dojmy testerů Martina: Na rovince a na nezpevněných površích jede hodně dobře, snadno, lehce. Cítím lehkost i v kolech a pneumatikách, kolo se hezky ovládá. Jaroslav: Jako hlavní a nejtypičtější rys tohoto kola se mi jeví plynulý přechod chodu motor. O motoru skoro nevíte, do kopce je trochu pomalý. Pokud se týká jízdy, tak za mě velká spokojenost. Milan: Vyzdvihnul bych krásný přehledný displej. Do lehkého terénu to bude určitě skvělé a dobře ovladatelné kolo. Pružení je trochu tvrdší.



Author elevation 29: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

4 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

4 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

3,7 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

2,7 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

3,5 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru?

2,7 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru? 3,2 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

4,8 Dojezd 41 km

Výsledek ergotestu 4,33 Celková známka jízdního testu 3,57 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Author Elevation

Verdikt: Author ví, v jakém terénu se odehrává drtivá většina jízdy českých bikerů. Žádné skály, skoky a extrémy to určitě nejsou. Naladění Elevationu na velkých kolech je pasováno do typicky českého vnitrozemí, na lesní a polní cesty a lehké traily.



Bergamont E-Revox 6 29

Tato německá značka je u nás pohříchu málo známá. Ani na stránkách českých cykločasopisů a ve srovnávacích či jízdních testech se doposud prakticky neobjevovala. To prolomil už časopis Velo, nyní následuje velký srovnávací test časopisu Elektrokola.

Technické údaje rám: Al-6061, ultra lite tubing

Al-6061, ultra lite tubing vidlice: Suntour XCR-34, 100 mm, uzamykatelná kliky: FSA CK-745, 15 z.

Suntour XCR-34, 100 mm, uzamykatelná kliky: FSA CK-745, 15 z. řazení: Shimano Deore, 1x10 sp.

Shimano Deore, 1x10 sp. přehazovačka: Shimano Deore.

Shimano Deore. kazeta: Shimano CS-HG500, 11-42 z.

Shimano CS-HG500, 11-42 z. brzdy: Shimano BR-MT200, kotouče 180/180 mm

Shimano BR-MT200, kotouče 180/180 mm ráfky: Sun Ringlé Duroc 30, šíře 27 mm

Sun Ringlé Duroc 30, šíře 27 mm pláště: Maxxis Forecaster, 29x2,35“

Maxxis Forecaster, 29x2,35“ velikost: M

M hmotnost: 22,2 kg

22,2 kg motor: Bosch Performance Line CX, 36 V, 250 W

Bosch Performance Line CX, 36 V, 250 W baterie: Bosch Li-Ion 36 V, 500 Wh

Bosch Li-Ion 36 V, 500 Wh cena: 78 290 korun



Značka Bergamont pochází přímo ze srdce Hamburku a vznikla v roce 1993. Na počátku byl pouze malý obchod pro opravy kol. Ten tu stále je, pouze mnohem větší. Značka vyrůstala ve čtvrti St. Pauli se svéráznou kulturou a atmosférou a hrdě se tak hlásí k heslu: Straight from St. Pauli.

Vývojáři a inženýři Bergamontu úzce spolupracují na vývoji nových modelů s Technickou Univerzitou v Hamburku a své prototypy testují přímo v ulicích Hamburku, okolních kopcích či okolo Labe.

Samotná produkce kol a rámů se dnes už přesunula do Číny a na Taiwan, kde je partnerství prověřeno více než dvaceti lety spolupráce. Značka u nás nabízí kola v několika kategoriích, z nichž jednou jsou i dnes velmi populární elektrokola.

Námi testovaný E-Revox 6 patří spolu s dalšími sedmi modely do kategorie pevných horských kol. Hliníkový rám šestkového E-Revoxu skrývá baterii ve spodní trubce a na první pohled svým vzhledem a geometrií signalizuje velmi sportovní ambice.

První dojmy testerů Milan: První jízdní dojem je úplně nádherný a potvrzuje i dojem vizuální – radost ze svezení. To kolo se mi líbilo na první pohled a v jízdě nezklamalo. Dominik: Celkově hodně vyvážené kolo. Nástup dopomoci přesný, silný a okamžitý. Zabírá ještě víc, než jsem byl kdy zvyklý u jiných kol. Příjemný je přehledný displej, ovládání a řízení bych označil jako snadné a intuitivní. Matěj: Jsem nadšený, to kolo má strašnou sílu, motor jede odspodu, má pozvolný nástup, člověk je do kopce mnohem rychlejší. Slušela by mu teleskopická sedlovka.

Bergamont E-Revox: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

5

- Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

4,8 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

5 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

5 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

5 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru?

3,2 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

3,5 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

5 Dojezd 42 km

Výsledek ergotestu

4,33 Celková známka jízdního testu

4,56 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Bergamont E-Revox

Verdikt: Takhle nějak by mělo vypadat a jet sportovní horské elektrokolo s pevným rámem, pokud se chcete jízdními vlastnostmi co nejvíce přiblížit klasickému MTB. E-Revox je překvapením a objevem testu.

Crussis e-Guera 8.4-S

Crussis je nepřehlédnutelná česká značka. Nemusíte ani znát barevnou a designovou skladbu jejich modelů, abyste to poznali. Výrazná je nejen díky své kvalitě, ale také kvůli marketingové kampani a spolupráci s Jaromírem Jágrem.

Technické údaje rám: Alu 6061

Alu 6061 vidlice: RockShox 30, zdvih 100 mm, uzamykatelná ze řídítek

RockShox 30, zdvih 100 mm, uzamykatelná ze řídítek kliky: Bafang, 170 mm, 38 zubů

Bafang, 170 mm, 38 zubů řazení: Shimano SLX SL-M7000, 10 rychlostí

Shimano SLX SL-M7000, 10 rychlostí přehazovačka: Shimano SLX RD-M7000

Shimano SLX RD-M7000 kazeta: Shimano SC-HG50-10, 11-36 zubů

Shimano SC-HG50-10, 11-36 zubů brzdy: Tektro HD-M510, kotouče 160/180 mm

Tektro HD-M510, kotouče 160/180 mm ráfky: Crussis 27,5“, 32 děr

Crussis 27,5“, 32 děr pláště: Maxxis Forekaster 27,5“x2,35

Maxxis Forekaster 27,5“x2,35 velikost: 17“/19“

17“/19“ hmotnost: 22,3 kg

22,3 kg motor: Bafang Max Drive, 36 V, 250 W, 80 Nm

Bafang Max Drive, 36 V, 250 W, 80 Nm baterie: Panasonic/Samsung Li-Ion 36 V, 630Wh

Panasonic/Samsung Li-Ion 36 V, 630Wh cena: 49 990 korun



Dámský model Crussis e-Guera 8,4-S určitě nenechá nikoho v klidu a je zajímavé sledovat dámy, co s nimi ten příval růžové dělá. V této sladké barvě jsou i gripy a pedály, dokonce i aplikace na ráfcích. Pokud v tom nenajdete zalíbení hned, tak vás to po chvilce stejně dostane. Je to prostě dokonalé, nevšední, originální.

A nejde jen o barvu, silikonové gripy jsou tak akorát měkké a šetrné k dlaním, pedály mají dost hrubé výstupky, aby na nich noha při šlapání bezpečně spočívala. Kolo není žádný marshmallow ani plyšový růžový mazlíček, jeho konstrukce je hodně sportovní a tuhá, takže pěkně a jistě reaguje na pilotáž a efektivně přenáší sílu nohou a motoru na jízdu vpřed i při průjezdu zatáčkou či překonávání nerovností. Motor Bafang Max Drive se může pochlubit kroutícím momentem až 80Nm.

V kombinaci s kapacitou baterie přesahující běžných 500 Wh (Crussis má 630 Wh) nabízí unikátní poměr výkonu a dojezdu. Odpružení přední části rámu lze regulovat tlakem vzduchu v odpružené vidlici Rock Shox, zadní část rámu zůstává hodně tuhá. Neotřelý a na první pohled jiný design má i většina ostatních modelů této značky, Crussis jsou zkrátka nepřehlédnutelná elektrokola.

První dojmy testerů Slávka: Růžové, dívčí, hezké… Co dodat. Cítila jsem jistotu a oporu v pneumatikách, to je hodně příjemný dojem. Lenka: Moc se mi líbí, i když bych očekávala více měkkosti při jízdě. Velký displej je skvělý, mám ráda přehled a baví mě sledovat výkon motoru a další ukazatele. Milan: Ta barva se holkám bude líbit. Je to bezpečné kolo s dobrou asistencí motoru, plynulým přechodem do jízdy. Krásně brzdí. Předpokládám, že hodně lidí bude hodnotit sedlo jako příliš tvrdé. Pocitově je to kompaktní tvrdý bike.

Crussis e-Guera: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

4,1 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

3,8 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

3,8 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

3,5 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

3,3 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru?

2,6 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

4 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

4,6 Dojezd 45 km

Výsledek ergotestu 4 Celková známka jízdního testu 3,71 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Crussis e-Guera

Verdikt: Není pochyb o tom, komu je tento model určen. Přesto to není žádný měkoučký plyšáček, ale tvrdé sportovní kolo se vzduchovou vidlicí a slušnými komponenty na pořádné ježdění v lehkém až středně náročném terénu. Zajímavá jednota protikladů.

Kellys Tygon 70

Počátky firmy Kellys sahají až do roku 1991, kdy dva bratři Divincové začali s půjčováním kol, ale jejich představy sahaly o hodně dále.

Technické údaje rám: Alu

Alu vidlice: RockShox Revelation RC, 120 mm

RockShox Revelation RC, 120 mm kliky: Shimano E8000, 34 z., 170 mm

Shimano E8000, 34 z., 170 mm řazení: Shimano SLX, 1x11 sp.

Shimano SLX, 1x11 sp. přehazovačka: Shimano Deore XT

Shimano Deore XT kazeta: Shimano SLX, 11-46 z.

Shimano SLX, 11-46 z. brzdy: Shimano SLX, 180/180 mm

Shimano SLX, 180/180 mm ráfky: KLS Valor 622x27

KLS Valor 622x27 pláště: Schwalbe Hans Dampf Performance, 29x2,35“

Schwalbe Hans Dampf Performance, 29x2,35“ velikost: S-17“/M-19“/L-21“

S-17“/M-19“/L-21“ hmotnost: 23 kg

23 kg motor: Shimano E8000, 36 V, 250 W

Shimano E8000, 36 V, 250 W baterie: Kellys Li-Ion, 36 V/17,5 Ah, 630 Wh

Kellys Li-Ion, 36 V/17,5 Ah, 630 Wh cena: 93 990 korun



Již roku 1991 založili společnost Mama, zaměřenou na především tehdy začínající kategorii horských kol. Jejich prodej byl za dva roky již na množství třicet tisíc kusů. V roce 1994 počala Mama kooperovat se zahraničním partnerem, o rok později uvedla značku Kellys a začala s výrobou a montáží na Slovensku.

Postupně vzniká zastoupení v České republice, Polsku, Maďarsku, Rakousku a Německu, a v roce 2000 první zcela samostatná kolekce pod značkou Kellys. Firma postupně rozšiřuje produkci nejen kol ale i vlastních komponentů, doplňků i oblečení. Nyní působí na více než třiceti zahraničních trzích.

Není kategorie kol, ve které by firma nebyla zastoupena, silnou pozici má v kategorii kol pro sjezd, trail a enduro. Ze všech zkušeností s „běžnými“ koly těží i konstrukce kol s elektropohonem, což platí i o Tygonu, modelu postaveném jako horský univerzál vhodný jak na jízdu po náročných trasách, tak i na pohodové ježdění bez sportovních ambicí.

První dojmy testerů Petr: Jedno z nejlepších pevných kol v testu, má skvělou vidlici, brzdy, řazení, teleskopickou sedlovku, do kopce jede jako splašené, motor hezky táhne, necuká. Jednoduše super. Jana: Jízda při plné asistenci je velmi příjemná. Kontrast mezi asistencí a jízdou bez ní a také při jízdě na 25 km/h. V terénu je přesvědčivé, má silný motor.

Filip: Jelo se mi moc dobře. Sportovní XC střih, dostatečně silný motor, takhle bych si představoval kolo do terénu, není na výlety. Rychlé, hezké, nemám, co bych vytkl.

Kellys Tygon 70: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

4,8 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

4,6 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

4,8 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

4,1 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

4 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru?

3,5 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

3,8 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

5 Dojezd 50 km

Výsledek ergotestu

3,3 Celková známka jízdního testu 4,32 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Kellys Tygon 70

Verdikt: Největší a nejznámější slovenská značka, která překročila hranice Evropy, na modelu Tygon 70 nešetřila invencí, ani komponenty, ostatně mezi modely s pevným rámem stojí na cenovém vrcholu. Výsledkem je sportovní kolo s vynikajícími vlastnostmi, jež se staví i na samý vrchol v testované flotile. Kdo netouží po plně odpruženém modelu, dostane ke sportovním vlastnostem díky kapacitní baterii i nečekaný dojezd.

Liv Vall-E+ 3 Power

Liv je výhradně dámská cyklistická značka, jejíž cílem je nabízet v co nejširším rozsahu přesně to, co ženy očekávají a co jim opravdu vyhovuje. Není to jen dámská kolekce domovské značky Giant, je to plnohodnotná značka, která má svou vlastní tvář, koncepci a strategii.

Technické údaje rám: ALUXX

ALUXX vidlice: SR Suntour XCM 34 HLO, 120 mm

SR Suntour XCM 34 HLO, 120 mm kliky: alu, 36 z.

alu, 36 z. řazení: Shimano M2000, 1x9 sp.

Shimano M2000, 1x9 sp. přehazovačka: Shimano Deore

Shimano Deore kazeta: Shimano HG, 11-36 z.

Shimano HG, 11-36 z. brzdy: Tektro HD-M285, 180 mm

Tektro HD-M285, 180 mm ráfky: Giant AM 27,5“

Giant AM 27,5“ pláště: Maxxis Forekaster EXO TR, 27,5x2.6“, bezdušové

Maxxis Forekaster EXO TR, 27,5x2.6“, bezdušové velikost: XS/S/M/L

XS/S/M/L hmotnost: 22,6 kg

22,6 kg motor: Giant SyncDrive Sport powered by Yamaha, 80 Nm, 250 W

Giant SyncDrive Sport powered by Yamaha, 80 Nm, 250 W baterie: Giant EnergyPak 500 Wh, 36 V, 13,8 Ah, Li-Ion

Giant EnergyPak 500 Wh, 36 V, 13,8 Ah, Li-Ion cena: 60 999 korun



Nejsou to ani pánská kola v dámském designu – celá kolekce Liv je navržená s ohledem na specifika ženského těla i stylu jízdy. A jsou to převážně ženy, kdo celou nabídku značky Liv vytváří. Hlavním cílem je oslovit všechny cyklistky bez rozdílu a učinit dámskou cyklistiku dostupnější, atraktivnější a zábavnější.

Vall-E+, cenově dostupnější varianta modelu Vall-E+ Pro, bude vaší „vstupenkou“ do světa neomezených cyklistických zážitků. Stačí zapnout elektrický pohon, opřít se do pedálů a dobrodružství může začít!

Modely Vall-E+ jsou postaveny na hliníkových rámech Aluxx s pohodlnou dámskou geometrií a kompletně vnitřním vedením bowdenů. Využívají motorů SyncDrive Sport Yamaha s pěti jízdními režimy, maximální podporou 350 procent a točivým momentem 80 Nm. Díky čtyřsenzorové technologii PedalPlus je projev motoru velmi přirozený a na sílu šlapání reaguje okamžitě.



Volba jízdního režimu se provádí na ovládací jednotce Giant RideControl One, další užitečné funkce nabídne vlastní mobilní aplikace, která s ovládací jednotkou komunikuje přes rozhraní Bluetooth.

První dojmy testerů Lenka: Motor zabíral přesně tak, jak silně jsem šlapala, po limitu se silně zvýšil odpor. Široká řídítka a široké pláště mi pomohly v terénu, kde si nejsem moc jistá, nejsem technická jezdkyně. Daniel: Geometrie dámského kola se projevila v jeho snadné ovladatelnosti. Bylo pohodlné, chovalo se jako trailové. Motor zabírá bez cukání. Slávka: Motor nastupoval včas, byl trochu hlučnější. Po 25 km/h se šlape hodně proti síle motoru. V terénu skvělý. V prudkém kopci by těžšímu jezdci mohla chybět síla. Intuitivní ovládání.

Liv Vall-E+3 Power: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

3,6 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

3,8 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

3,6 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

3,5 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

3,8 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru?

2,8 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

3 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

3,6 Dojezd 38 km

Výsledek ergotestu

4,33 Celková známka jízdního testu 3,46 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Liv Vall-E+

Verdikt: Liv není pouze Giant pro ženy, je to koncepce zohledňující požadavky a parametry hezčí poloviny lidstva. Zřetelným výsledkem je geometrie usnadňující ovládání kola, což na Vallu ocenili i testeři-muži. Jízdní vlastnosti, síla motoru a snadné ovládání může být vstupenkou žen do oblasti technického ježdění, z které mají ženy často obavy. Na Livu Vall-E+ 3 nejsou na místě.

Merida eBig.Nine 500

Horské kolo na pevném hliníkovém rámu, to je základní charakteristika řady elektrokol eBig.Nine, lehkých offroadových kol od Meridy. Jako kompletní novinka v roce 2017 a dostupné na 27,5" kolech jako eBig.Seven nebo jako 29“ kolech jako eBig.Nine pokračují tyto elektro-hardtaily ve šlépějích sportovně zaměřeného modelu eBig.Tour.

Technické údaje rám: eBig Nine Lite, Alu

eBig Nine Lite, Alu vidlice: Suntour Raidon, Air LO-R, 100 mm

Suntour Raidon, Air LO-R, 100 mm kliky: Shimano CRE70, 38 z.

Shimano CRE70, 38 z. řazení/přehazovačka: Shimano Deore, 10 sp.

Shimano Deore, 10 sp. kazeta: Shimano HG50, 11-42 z.

Shimano HG50, 11-42 z. brzdy: Shimano MT200

Shimano MT200 ráfky: Merida Comp CC

Merida Comp CC pláště: Maxxis Forekaster, 29x2,2“

Maxxis Forekaster, 29x2,2“ velikost: M/ L/XL

M/ L/XL hmotnost: 20,3 kg

20,3 kg motor: Shimano E7000, 60 Nm

Shimano E7000, 60 Nm baterie: Shimano E8010, 500 Wh

Shimano E8010, 500 Wh cena: 59 990 korun



Geometrie a jízdní charakteristiky eBig.Seven/Nine jsou někde mezi modely eBig.Tour a více hravým eBig.Trail. Geometrie je výrazně komfortnější a velikost kol odpovídá velikosti rámu.

Přestože termín „offroadové kolo“ koketuje ze zabydlenějším mountainbikem, škálu jeho použití rozšiřuje příprava na montáž blatníků a nosiče a vybavení bytelným stojánkem. Při pohledu do specifikací zaujme hmotnost těsně nad hranicí dvaceti kilogramů.

Jsou ideální pro kohokoliv, kdo hledá perfektní rovnováhu dennodenní užitečnosti a sportovní volnočasové aktivity. Kompletně nový rám používá v zadní stavbě standard „Boost“ pro zvýšení tuhosti zadního kola. Odpružená vidlice se zdvihem 100 mm je také postavena s použitím tohoto nového standardu pro zlepšení ovládání.

První dojmy testerů Martina: Živé kolo, motor fungoval příjemně, velmi plynule. A to až tak, že jsem měla pocit, že veškerou sílu do pedálu vyvíjím pouze já. Mírné cuknutí při prvním rozjezdu je cítit, ale není nepříjemné. Petr: Jednoduché kompaktní ovládání asistence, plynulý chod motoru. Má slušné brzdy, vidlice má svoje limity. V kopci má dost síly. Kolo s čitelnými vlastnostmi. Matěj: Ideální kolo pro treking, rovinky, lehký terén, polní cesty, šotolinu. Kola 29“ jedou krásně, hned se dosáhne limitní rychlosti Kratší posed, sedí se na něm vzpřímeně, nehraje si na sportovní. Bez motoru je hodně blízko klasickému kolu.

Merida eBig.Nine: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

4,2 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

3 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

3,4 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

4,2 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

4,5 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru?

3,2 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

3,5 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

4,5 Dojezd 37 km

Výsledek ergotestu

4,33 Celková známka jízdního testu

3,81 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Merida e.Big Nine

Verdikt: Série Nine navazuje na loňskou řadu Tour a stejně jako ona klade větší důraz na pohodlí a uvolněný posed než na sportovní střih. Ve srovnání s loňským motorem Shimano 6000 dostává vylepšenou řadu 7000, která přece jen trochu sportu přidá. S hrubšímu pneumatikami a nižší pozicí se s ní neztratíte ani v těžkém terénu.

MTF Mount 9.0

Značka MTF je štikou letošní sezony. Nejprve rozvířila rybník ohlášeným množstvím kol, která chce na náš trh tento rok dodat, a poté i zjištěním, že jde v podstatě o hodně silného hráče: Mountfield, specialistu na zahradní vybavení.

Technické údaje rám: Alu 6061vidlice SR



Alu 6061vidlice SR vidlice: SR Suntour XCR 34RL, zdvih 100 mm



SR Suntour XCR 34RL, zdvih 100 mm řazení/přehazovačka: Shimano Deore RD-M6000

Shimano Deore RD-M6000 brzdy: Shimano BR-MT400

Shimano BR-MT400 pláště: Schwalbe Nobby Nic 29x2,25

Schwalbe Nobby Nic 29x2,25 velikost: 17“/18“/19“/20“/21“

17“/18“/19“/20“/21“ hmotnost: 23,4 kg

23,4 kg motor: Bosch Performance CX, 250W, 75Nm

Bosch Performance CX, 250W, 75Nm baterie: Bosch Power Tube 13,4 AH (500Wh)

Bosch Power Tube 13,4 AH (500Wh) cena: 63 990 korun



Nu, a teď tu máme třetí zdvižený prst – výsledek tohoto velkého testu – kola MTF nejsou vůbec špatná. Mají kvalitní rám, vynikající geometrii, slušné vybavení a pohonné jednotky Bosch Performance CX – to nejlepší, co Bosch nabízí.

Konstruktérům MTF se povedla jedna nevídaná a pro laika nepochopitelná věc – jejich motory se na obou kolech chovají jinak než tytéž modely na kolech jiných značek. Jsou hodně silné, rychle akcelerují. Příjemně? Nepříjemně? S jakým dopadem na jízdní vlastnosti či dojezd baterie? To nechť každý posoudí sám.

MTF má také originální design. Jeho hodnocení opět záleží na každém individuálně. Dalo by se říci, že hodně sportovní. A sportovní je i jízdní projev, geometrie, komponenty. Kola jsou tvrdá a rychlá, do toho ještě dostávají silné impulzy od motoru. Kola MTF rozhodně nikoho nenechají v klidu. Obrazně, fakticky i při jízdě samotné.



První dojmy testerů Eda: Sportovní geometrie, skvěle se na tom jede. Motor zabírá, jak má. Silné, výkonné kolo pro hodně sportovní jízdu. Nenašel jsem slabiny. Lenka: Je to ďábel. Hrozně rychlé kolo, na mě to bylo skoro až moc. Člověk přišlápne a kolo vystřelí dopředu. Jen bych si vyměnila sedlo, to bylo příliš tvrdé.

Matěj: Hodně tvrdé kolo, spíš na šotolinu a polní cesty než do terénu. Umím si představit motor Bosch lépe naladěný. Vidlice je trochu slabší. Geometrie nabízí hodně příjemný posed, motor zabírá silně, takže podtrženo sečteno – elektro horské kolo, jak má být.



MTF Mount 9.0: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

4,5 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

4 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

4,3 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

4,1 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

4,5 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru?

3,8 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

4,3 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

4 Dojezd

41 km

Výsledek ergotestu

4,33 Celková známka jízdního testu

4,18 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model MTF Mount 9.0

Verdikt: Sportovní kolo se silným nástupem funkce motoru, tvrdý jízdní projev a rychlost v první linii. Něco za něco, rychlost za pohodlí, síla motoru za výdrž baterie? Kdo ví.

Rock Machine Storm e60-29 25th Anniversary

V této sezóně 2019 slaví značka 25 let trvání, což představuje čtvrt století vývoje, testování a produkce završené tisícovkami zákazníků, kteří sedlají kola a elektrokola Rock Machine.

Technické údaje rám: Alu 6061 T6

Alu 6061 T6 vidlice: Suntour Mobie 25, RLO, 75 mm

Suntour Mobie 25, RLO, 75 mm kliky: DAPU Mid, 38 z.

DAPU Mid, 38 z. řazení: Shimano Alivio 1x9 sp.

Shimano Alivio 1x9 sp. přehazovačka: Shimano Alivio

Shimano Alivio kazeta: Shimano HG-200, 11-36 z.

Shimano HG-200, 11-36 z. brzdy: Shimano MT200, 160/160 mm

Shimano MT200, 160/160 mm ráfky: WTB SX19

WTB SX19 pláště: WTB Nine Line Comp 29x2.25“

WTB Nine Line Comp 29x2.25“ velikost: M (17“)/L (19“)/XL (21“)

M (17“)/L (19“)/XL (21“) hmotnost: 24,8 kg

24,8 kg motor: Dapu MD250S, 36 V, 250 W, 90 Nm

Dapu MD250S, 36 V, 250 W, 90 Nm baterie: Li-Ion 36 V, 504 Wh

Li-Ion 36 V, 504 Wh cena: 49 990 korun



Během této doby se na kolech změnilo snad vše, co šlo. Mění se velikosti kol, mění se geometrie rámů, zlepšují se komponenty. Co se však nikdy nezmění, je podstata kol Rock Machine. Elektrokola Rock Machine jsou od samého začátku nabitá energií, kterou ochotně předávají tomu, kdo je řídí.

Značka sází na motory Shimano a Dapu ve vlastní úpravě BFI Sport Drive (u obou lze zvolit kapacitu baterie), snaží se spojit radost a zábavu se sportem. Taková byla filozofie zakladatelů značky na samém začátku a v tomto duchu pokračuje dál.

V sezóně 2019 nabídne Rock Machine čtyřicet modelů elektrokol, a to v kategoriích: horská, krosová, dámská i pánská. Model Storm v této úpravě spoléhá na kola 29“, široké a pneumatiky 2,25“ s jemným vzorkem zajišťujícím menší valivý odpor a tím větší dojezd. Storm naplnil pojem „hybrid“ a spojil pohodlí MTB s užitnými vlastnostmi krosového kola, tedy ideální kombinaci jak na turistiku, tak na bezpečné dojíždění do zaměstnání, a to i stylově v obleku.

První dojmy testerů Milan: Ideální městské kolo nejen pro ty, kteří musí dojet do práce ve slušném oblečení. Pohodové, snadno ovladatelné. Vidlice s menším zdvihem, ale do města dostatečná. Designově krásné. O motoru jsem ani nevěděl, i mých 90 killogramů vytáhl bez potíží do kopce. Martina: Příjemné kolo, dobře ovladatelné i v terénu, jistá jízda. Motor je tišší a má plynulý projev, ale přišel mi slabší v prudkém stoupání. Univerzál nejen do města. Slávka: Kolo je určeno na cyklostezky a na dojíždění na delší vzdálenosti, výbava tomu odpovídá, včetně kovových blatníků, světla, stojánku a integrovaného zámku. Motor zabíral asi až po třech šlápnutích, plynule ubral po dosažení limitní rychlosti, nebrzdil při jízdě bez asistence.



Rock Machine Storm: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

4,3 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

4 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

4,1 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

3 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

3,1 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru? 3,1

Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

4,1 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

3 Dojezd

34 km

Výsledek ergotestu

4,66 Celková známka jízdního testu

3,58 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Rock Machine

Verdikt: Dojíždíte do zaměstnání, i když padají trakaře? Chcete se vydat na dlouhou cestu? Nebaví vás dokupovat a montovat doplňky, které se ke kolu nehodí? Zatočíte z asfaltky do terénu, protože je to kratší, nebo vás to baví? Nevynechejte v úvahách před koupí takového elektrokola Storm, mohlo by vám to pak být líto. Dostanete všechno najednou a v mimořádně praktickém a elegantním balení.

Specialized Women´s Levo Hardtail 29

Přestože Specialized dávno opustil platformu speciálně dámských modelů kol, u hardtailu s elektropohonem u genderového dělení zůstal. Co na tom, že se fialová barva rámu líbí i spoustě mužů?

Technické údaje rám: Specialized M5 Alu, Wmn 29 Trail HT geometrie, integrovaná baterie

Specialized M5 Alu, Wmn 29 Trail HT geometrie, integrovaná baterie vidlice: SR Suntour XCM 32, 100/120 mmkliky

SR Suntour XCM 32, 100/120 mmkliky 2D Alu, 165 mm

řazení/přehazovačka: Shimano Acera, 8 sp.

Shimano Acera, 8 sp. kazeta: Shimano HG41, 11-34 z.

Shimano HG41, 11-34 z. brzdy: hydraulické, Shimano BR-MT200, 180/180 mm

hydraulické, Shimano BR-MT200, 180/180 mm ráfky: Specialized Alloy 29“

Specialized Alloy 29“ pláště: Specialized Ground Control, Grid, Gripton, 2bliss ready, 29x2,3“

Specialized Ground Control, Grid, Gripton, 2bliss ready, 29x2,3“ velikost: S/M/L

S/M/L hmotnost: 22,4 kg

22,4 kg motor: Specialized 1,2E, custom Rx-Trail tunned, 250 W

Specialized 1,2E, custom Rx-Trail tunned, 250 W baterie: Specialized M1-400, integrovaný Trail display, ANT+/Blootooth modul, 400 Wh

Specialized M1-400, integrovaný Trail display, ANT+/Blootooth modul, 400 Wh cena: 69 990 korun



Model také posloužil k tomu, aby tato americká značka dokázala nabídnout benefity svého systému, individuálně laděného pohonu a unikátní geometrie co nejširší škále zákazníků, tedy s ním šla cenově co nejníže. To se projevuje na komponentové výbavě a na ladění motoru, ale nikoliv na jízdních vlastnostech rámu a možnosti ladit elektrický výkon pomocí aplikace Mission Control.

Všechny kontaktní body mezi jezdcem a kolem jsou uzpůsobeny specifikům ženského těla. Rám je z hliníkové slitiny a jeho sportovní geometrie umožňuje hodně svižnou a lehkou jízdu po rovině i v terénu.

Specialized u svých elektrokol dbá, aby jejich jízdní projev byl co nejpodobnější jízdě na klasickém kole, v tomto případě horském s pevným rámem. Ani v případě, že se snaží srazit cenu co nejníže, nedělá kompromisy, které by šly proti této filozofii a proti charakteristickým rysům systému Turbo.

Proto ani zde v základu nenajdete displej na řídítkách. Baterie je plně integrovaná do spodní trubky rámu a motor je natolik maličký, že neznalý může i zapochybovat o tom, zda se jedná o elektrokolo nebo klasický mountainbike.

Pvní dojmy testerů Filip: Nevím, jak to ve Specializedu dělají, ale pro mě osobně vítěz testu. Geometrii nemůžu tolik posoudit, je přece jen dámská, kratší. Funkce motoru je přesně taková, jakou jí chci, jen při překonání rychlostního limitu to je hodně cítit v pedálech. Lenka: Super, jsem moc spokojená. Líbilo se mi úplně všechno, cítila jsem se bezpečně a jistě. Chvíli mi trvalo pochopit zapínání, ale nakonec vše dobré. Martina: Uživatelsky hodně hodně příjemné kolo: pohodlné, tuhé, jistě ovladatelné. Motor krásně a plynule zabírá. Nemám žádné výhrady. Jsem člověk, který má rád o všem přehled, takže mě absence displeje zpočátku trochu znervózňovala.

Specialized Women´s Levo: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

4,25 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

4,2 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

4,6 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

4,3

- Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

4,7 Jízda bez motoru (300 metrů) -Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru? 3,6 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

4,7 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

3,9 Dojezd 51 km

Výsledek ergotestu

3,6 Celková známka jízdního testu

4,27 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Specialized Women´s Levo

Verdikt: Méně převodů, levnější výbava a tím pádem přijatelnější cena a všechny benefity systému Specialized Turbo Levo v dámském provedení, které může závidět i lecjaký chlap či genderově nevyhraněný jedinec.

Stevens E-Wave

Německý Stevens má sídlo v Hamburgu. Bývalém hanzovním městě, které podle zástupců reprezentuje kosmopolitost, což v jejich podání znamená být spolehlivým, přesto odvážným, svobodně myslet a jednat.

Zda se to projevuje na jejích výrobcích, musí posoudit především zákazníci, ale o lecčems napovídá počet jednoho milionu vyrobených kol, kterých firma dosáhla v roce 2013 (tedy třiadvacet let od založení firmy, tehdy především velkoobchodu).

Technické údaje rám: Alu 6061 DB

Alu 6061 DB vidlice: SR Suntour XCR34 LO, 120 mm

SR Suntour XCR34 LO, 120 mm kliky: Oxygen E-Scorpo

Oxygen E-Scorpo řazení: Shimano Alivio, 1x9

Shimano Alivio, 1x9 přehazovačka: Shimano Alivio Shadow

Shimano Alivio Shadow kazeta: Shimano CS-HG200

Shimano CS-HG200 brzdy: Shimano BR-M365

Shimano BR-M365 ráfky: Oxygen PRO-D E25

Oxygen PRO-D E25 pláště: Schwalbe Smart Sam Performance, 27,5x2,6“

Schwalbe Smart Sam Performance, 27,5x2,6“ velikost: 14/16/18/20/22"

14/16/18/20/22" hmotnost: 22,4 kg

22,4 kg motor: Bosch Performance Line CX 250 W, 75 Nm

Bosch Performance Line CX 250 W, 75 Nm baterie: Bosch PowerPack 400 Wh

Bosch PowerPack 400 Wh cena: 62 390 korun



Vývojářský tým dnes spoléhá na velké množství spolupracovníků, od testerů po zákazníky, aby zlepšil znalosti o svých produktech. Stevens, který je u nás známý především díky nezvykle široké nabídce cyklokrosových a gravel kol, nemohl pochopitelně zůstat stranou od současné vlny elektrokol, s nimiž začal v roce 2011. Dvacet pět let zkušeností je jistotou, že v kategorii e-biků rozhodně nesáhnete vedle. Množství cen za design a techniku, které Stevens získal ve své domovině, to jen dokládá.

V nabídce převažuje portfolio městských a cestovních elektrokol, a to od vyšší střední třídy až po luxusní kousky. Stranou ale nezůstávají ani ryze sportovní MTB modely v pevném nebo celoodpruženém provedení. Filozofií Stevens je u E-MTB řady vytvořit maximálně odolný terénní stroj, proto jsou e-biky Stevens postaveny výhradně na kolech 27,5“ s plusovými i standardními pneumatikami.

Letos se inovace dotkla i vstupního model E-Wave, jenž dostal nový rám, který měly dříve jen vyšší řady e-biků Stevens. V řadě e-hardtail, což jsou pevné xc biky určené do terénu, je připraveno deset různých modifikací s pohony Bosch a Shimano. Nic jiného Stevens nenabízí, žádné kompromisy v motorech, ani vybavení, jsou to zkrátka precizní mašiny vyrobené s německou důkladností.

I další stroje z e-nabídky si nesou stejnou genetickou stopu. Celkem je k dispozici šestatřicet modelů v šesti základních kategoriích.



První dojmy testerů Petr: Už se povedlo zajet brzdy, výtky minulých testerů tak byly dané jen tímto. Stevens jede plynule, necuká. Velmi slušné kolo. Na rozdíl od ostatních jsem s ním velmi spokojen i v terénu. Miloslav: Vypadá hodně drsně, i použitými pneumatikami, ale spíš bych ho viděl jako cestovní. Má umírněný projev. Vyvážené, na žádnou stranu nepřekvapilo.

Daniel: Příjemné kolo do terénu, silné, plynule přidává. Mám z něj velmi dobrý pocit. Jedno z nejlepších s pevným rámem zde.

Stevens E-Wave: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

3,7 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

4 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

4,1 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

3,5 - Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně?

3,8 Jízda bez motoru (300 metrů) - Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru?

2,8 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

3,3 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

5 Dojezd

36 km

Výsledek ergotestu

4,33 Celková známka jízdního testu

3,77 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Stevens E-Wave

Verdikt: Tuhý rám se sportovními vlastnostmi je spojen se zemí ráfky rozměru 27,5“, ty spolu s hrubšímu pneumatikami zajišťují rychlost a dobrou prostupnost terénem. Podle preferencí jej testeři řadili od turistiky po sport, od terénu po cyklostezky. Pro konstruktéry a zejména uživatele rozhodně příjemná vizitka.



Trek Powerfly 5 WSD

Jeden z lídrů celosvětového velobyznysu, americký Trek nezůstává nic dlužen své pověsti ani při stavbě elektrokol. Vedle vlastní patentové technologie na zpracování karbonu (OCLV) disponuje patenty na systém odpružení a další technologická vylepšení, včetně nových způsobů odpružení silničního kola. Všechny zkušenosti se promítly i do stavby horských elektrokol.

Technické údaje rám: Alpha Platinum Alu, integrovaná baterie, boost 148

Alpha Platinum Alu, integrovaná baterie, boost 148 vidlice: RockShox Judy Silver TK Solo Air, boost 110, geometrie G2, 100 mm

RockShox Judy Silver TK Solo Air, boost 110, geometrie G2, 100 mm kliky: Miranda Delta, 15 z.

Miranda Delta, 15 z. řazení/přehazovačka: Shimano Deore M6000, 1x10

Shimano Deore M6000, 1x10 kazeta: Shimano HG50, 11-42 z.

Shimano HG50, 11-42 z. brzdy: Shimano M315

Shimano M315 ráfky: Bontrager Duster Elite, příprava pro bezdušovou verzi

Bontrager Duster Elite, příprava pro bezdušovou verzi pláště: Bontrager XR3, 29x2,4“

Bontrager XR3, 29x2,4“ velikost: XS/S/M/L

XS/S/M/L hmotnost: 23,8 kg

23,8 kg motor: Bosch Performance CX, 36 V, 250 W, 75 Nm

Bosch Performance CX, 36 V, 250 W, 75 Nm baterie: Bosch Powerpack Performance 500

Bosch Powerpack Performance 500 cena: 75 990 korun



Trek elektrokola jsou především kola, proto s sebou nesou všechna celou dosavadní pozitivní zkušenosti jejich tvůrců. Platí to i o dámském modelu Powerfly 5, opravdovém sportovním univerzálu do terénu na 29“ kolech.

Vyjímatelná integrovaná baterie (RIB) představuje velký krok vpřed v oblasti technologií, výsledkem je elegantní vzhled tradičních horských kol, přičemž baterii lze snadno vyjmout za účelem nabití.

Vidlice se stomilimetrovým zdvihem je dostatečnou volbou pro středně těžký terén, zpříjemní i přesuny po cyklostezkách. Powerfly 5 WSD se ale cítí dobře i ve volné přírodě a terénu spíše náročnějším. Cestovatelům se budou hodit úchyty na nosič a košík na lahev, všem pak vyspělá geometrie rámu. Je evidentní, že Trek ví, co dělá.

Powerfly 5 má odolný hliníkový rám Alpha s nižší výškou horní rámové trubky, 250wattový motor Bosch Performance CX, jenž podporuje šlapání až do rychlosti 25 km/h, ergonomický ovladač Bosch Purion a integrovanou 500wH baterii. Nový chytrý režim e-MTB automaticky vybírá potřebný stupeň asistence, desesetirychlostní řazení Shimano Deore pokrývá všechny potřeby jezdce, sedlo je speciálně navržené pro ženy a vidlice RockShox Judy Silver TK pracuje ve zdvihu 100 mm.

První dojmy testerů Lenka: Jelo se mi moc dobře. Rám je trochu tvrdší a motor trochu hlučnější. Ale celkově je to velice příjemné kolo, které mi hned padlo do ruky a okamžitě mi připadalo blízké. Filip: Motoru dělá dobře, když dostane vyšší frekvenci šlapání, to pak ihned zrychluje. Kolo má celkově hodně autentický cyklistický projev. Na mě bylo malé, i motor bych na svou váhu využil silnější, asi má dámské nastavení.

Milan: Možná je to tím, že je to kolo nové, ale měl jsem pocit, že moc nebrzdí. Při vypnutí motoru je také cítit určitý odpor. Jinak bylo vynikající. Skvělý chod motoru, ideální jízdní vlastnosti, příjemná geometrie.

Trek Powerfly: Komplexní hodnocení Asistence při jízdě po rovině (asfalt 2,5 km) - Jak elektromotor pomáhal při jízdě po rovině?

3,7 - Zabíral motor rovnoměrně a plynule, nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

3,8 Asistence při trekingové jízdě (šotolina 1,5 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z trekingové jízdy po šotolině do mírného stoupání?

4 Asistence při terénní jízdě (středně těžký terén 1 km) - Jaký byl váš subjektivní pocit z terénní jízdy do prudkého stoupání?

3,8 Byl výkon motoru silný a dávkovaný přesně, nebo přicházel příliš pozdě a/nebo výkonově pro vás nedostatečně? 3,6 Jízda bez motoru (300 metrů)

- Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka? Cítili jste nějaký odpor motoru?

2,1 Hlučnost - Jaká byla subjektivní hlučnost motoru?

3,2 Ovládání - Jak složité bylo elektrokolo za jízdy ovládat?

4,2 Dojezd

36 km

Výsledek ergotestu

4 Celková známka jízdního testu

3,55 Pozn.: udělovalo se 1 až 5 bodů, 5 je maximum

Testovaný model Trek Powerfly

Verdikt: Dámské nástroje by pánům do ruky neměly přijít. Sportu nakloněné dámy byly při testování maximálně spokojené a díky vyváženým vlastnostem a skvělému motoru bude určitě stejně spokojená i většina budoucích uživatelek tohoto modelu.