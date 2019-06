VELKÝ TEST ELEKTROKOL 2019: Kategorie krosových kol

První dojmy testerů Martina: Příjemné kolo, velice dobrý kompromis pro rekreačního jezdce, který chce vyrazit i mimo silnici. Eda: Z tohoto kola mám příjemný pocit tvrdosti, je svižné, obratné, dobře ovladatelné. Do těžkého terénu to nebude geometrií ani výkonem motoru. Motor má příjemný plynulý, měkký nástup. Filip: Kolo si umím představit v rukou manažera, který na něm bude dojíždět do práce po Praze, na kořeny do lesa bych se na něm asi nepouštěl. Motor funguje, při vyšších otáčkách reaguje příjemně, vyvezlo mě, kam jsem potřeboval, a jak rychle jsem chtěl. V rukou je příjemně cítit jeho nižší hmotnost.