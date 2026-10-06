Rychlý sjezd, prudké zatáčky a lanovkou zase zpátky na vrchol. Princip je vlastně podobný jako v zimě, jen místo lyží mají návštěvníci pod sebou horská kola. Jakmile ze sjezdovek zmizí poslední sníh, část milovníků rychlosti horské areály neopouští. Jen mění vybavení.
Obliba gravity disciplín, tedy sjezdů různého druhu, přiměla horská střediska rozšířit svou nabídku a výrazně se proměnit. Pro cyklistické gravity disciplíny našly využití mimo lyžařskou sezonu lanovky. Kolem stávajících sjezdovek a v okolních lesích vznikly traily určené zejména pro zkušené bikery, mnohde ale nabízejí i méně náročné varianty vhodné pro pouze mírně pokročilé cyklisty nebo rodiny se staršími dětmi.
Využití lanovky pak všem milovníkům downhillu poskytuje obrovskou výhodu, jak ušetřit čas i energii při náročném výšlapu a sjezd si užít několikrát za den. Lanovky kvůli tomu dostaly držáky na kola, kolem horních stanic vznikly pumptracky a nástupy na traily a půjčovny se přesunuly i na vrcholky hor.
Horská střediska nejsou jen o sněhu
Například na Klínovci si lze kolo nebo terénní koloběžku vypůjčit nahoře a odevzdat po sjezdu dole, ale také nechat se i s vlastním kolem vyvézt nahoru, a to opakovaně. Vedle technických downhillových stezek navíc přibývají hladší flowtraily a jednodušší cesty po asfaltu či zpevněném štěrku. Hory se tak otevírají i lidem, kteří si chtějí užít především cestu dolů a stoupání raději přenechají lanovce.
Podobné možnosti nabízejí třeba také areály na Lipně a na Špičáku. Proměna českých zimních středisek na areály, které lákají příznivce rychlých sjezdů celoročně, je dobře vidět i na Klínovci. V zimě patří tato nejvyšší hora Krušných hor především lyžařům a snowboardistům, jakmile ale sníh roztaje, stává je jedním z hlavních taháků Trail Park. Nabízí zhruba 30 kilometrů upravených trailů ve čtyřech stupních obtížnosti. V okolí Klínovce je pak přes 70 kilometrů tras pro kola a koloběžky.
Rozšiřování letní a podzimní nabídky přitom neznamená, že horská střediska ustupují od zimního provozu. Ten zůstává jejich hlavní sezonou. Rozdíl je v tom, že milovníci hor chtějí oblíbená místa využívat během větší části roku a hledají sport i vyžití pro celou rodinu. Areály jako Trail Park na Klínovci jim to umožní i mimo zimní měsíce. Letní sezona tu navíc nekončí posledním srpnovým víkendem ani se začátkem školního roku. Trail Park zůstává v provozu všechny říjnové víkendy, jezdit se bude i během celých podzimních prázdnin až do začátku listopadu.
Kde mohou bikeři spoléhat na lanovky?
V Česku je na výběr velká řada areálů, které v zimě slouží lyžařům a snowboardistům a po zbytek roku nabízejí vyžijí cyklistům všeho druhu – od adrenalinových jezdců až po začátečníky a rodiny. Najdou je v Krkonoších, Jeseníkách, na Lipně či na Klínovci.
Z nejvyššího vrcholu Krušných hor je možné sjet na kole dolů hned několika trasami. Ty hlavní, které jsou součástí Trail Parku Klínovec, se liší délkou i obtížností.
- Azur je trail vhodný pro děti i začátečníky, využít ho mohou i rodiny s dětmi, které už bezpečně ovládají kolo.
- Rubin je o něco náročnější, obsahuje technické úseky a lze ho doporučit jezdcům, kteří Azur zvládnou bez problémů.
- Baron je určený pro pokročilé jezdce, obsahuje náročnější skoky.
- Downhill Klínovec (DH Klínovec) ocení opravdu zdatní jezdci, obsahuje náročné skoky a je velmi rychlá. O její náročnosti svědčí i to, že je dějištěm prestižního iXS Downhill cupu, Mistrovství ČR ve sjezdu, nebo České Enduro série.
Vyžití pro každého. Od zdatných bikerů přes začátečníky až po rodiny s dětmi.
Hory pro pěší turistiku a rodiny s dětmi
Kdo si pod horským kolem představí jen helmu, chrániče a divoké skoky mezi stromy, nemusí se podobným areálům automaticky vyhýbat. Využít lze zpravidla i klidnějších tras po lesních cestách nebo se prostě jen nechat lanovkou vyvézt za krásnými výhledy či počátkem pěší tůry.
Horská střediska se snaží přilákat k návštěvě i rodiny s dětmi, pro které vzniká další infrastruktura. Od přírodních hřišť přes naučné a zážitkové stezky až třeba po oblíbené bobové dráhy. Na své si tak přijdou i lidé, kteří horským kolům neholdují nebo cestují s malými dětmi, kterým musí program výletu nebo dovolené přizpůsobit.
Příkladem je trampolínové centrum u Trail Parku na Klínovci, které zdaleka neslouží jen dětem, nebo pumptrack a skill centrum pro trochu větší a zkušenější bikery. Pro děti zde funguje Bike School, půjčovna dětských MTB kol a půjčovna terénních koloběžek, které jsou k mání v dětských velikostech.
Proč jet do horského střediska jindy než v zimě
Výhodou zavedených lyžařských areálů je, že jsou velmi dobře vybavené. Mají příjezdové cesty, parkoviště, restaurace, půjčovny i lanovky. Pokud se nezimní aktivity rozvíjejí právě v jejich okolí, návštěvníci mohou spoléhat na to, že o ně bude postaráno.
Podzimní provozní doba umožňuje využít období, kdy obvykle začíná sezona nachlazení a chřipek, k novým zážitkům a pobytu v přírodě. Vyměnit aspoň na pár dní tlačenici ve vozech MHD cestou do práce nebo do školy za čerstvý horský vzduch může přinést i bonus v podobě pevnějšího zdraví. Nahrávají tomu i státní svátky či podzimní prázdniny.
Obsah vznikl ve spolupráci se Skiareálem Klínovec.