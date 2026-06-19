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Osvědčená klasika, která nezklame. Třeboňsko je skutečným rájem cyklistů

  8:30
Přemýšlíte nad celodenním výletem nebo rodinnou dovolenou na kolech? Ať už jste začínající cyklisté, nebo milovníci delších tras, ideálním místem pro výlety je Třeboňsko. Oblast je protkána hustou sítí cyklostezek a naučných tras, které vedou kolem rybníků, lesů i historických památek.

Výchozím bodem většiny výletů je samotné městečko Třeboň. Mezi nejoblíbenější trasy zde patří naučná stezka Okolo Třeboně. Měří přibližně 39 kilometrů a nabízí dvaadvacet zastavení s informačními tabulemi, díky kterým se dozvíte více o rybníkářství, rašeliništích i historii regionu.

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Trasa vede také kolem rybníku Svět, který je oblíbeným cílem nejen cyklistů, ale i pěších turistů. Okolím rybníka prochází naučná stezka Cesta kolem Světa se šestnácti zastávkami. Za příznivého počasí se tu můžete dokonce vykoupat, protože přímo u rybníka se nachází koupaliště se dvěma plážemi.

Nejvíce návštěvníků sem ale míří na podzim, kdy se konají tradiční výlovy rybníka Svět. Ty probíhají zpravidla na začátku listopadu. Ale zpět do sedla. Rybník Svět totiž není jediným bodem na stezce Okolo Třeboně, u kterého se můžete zastavit. Trasa dále vede podél vody až ke Schwarzenberské hrobce. Tato novogotická stavba působí téměř až pohádkově a za poplatek ji lze navštívit také zevnitř.

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Stezka vede ještě kolem dalších zajímavých míst, třeba Staré řeky, původního koryta Lužnice. Podél toku se rozprostírá stejnojmenná národní přírodní rezervace patřící k významným územím CHKO Třeboňsko. Celá trasa je téměř bez převýšení a je proto vhodná i pro rodiny s dětmi.

Mezi novější trasy se řadí cyklostezka vedoucí mezi Třeboní a Starou Hlínou, která je dlouhá jen 3,5 kilometru. Je dobře značená a bezpečně vás dovede ke Staré Hlíně, kde se můžete napojit na naučné stezky – již zmíněnou Okolo Třeboně a dále na Rožmberk.

I ta je určena cyklistům. Začíná v Třeboni a vede po silnicích III. třídy, po hrázích rybníků a polních cestách okolo největšího českého rybníku Rožmberk. Start je v Třeboni na hrázi rybníka Svět u sochy Jakuba Krčína a končí v obci Stará Hlína, poblíž které jsou dva kamenné mosty. Ty jsou chráněnou technickou památkou. Trasa je dlouhá šestnáct kilometrů a má devět informačních zastávek.

Ve spojení s místní historií

Vydat se na kole můžete také na malebný zámek Červená Lhota. Cesta je dlouhá 38 kilometrů a vaše nohy si rozhodně neodpočinou. Musíte totiž zdolat i mírné převýšení. O něco blíž k Třeboni stojí zámek Stráž nad Nežárkou. Po cestě k němu našlapete přibližně dvacet kilometrů. Odměnou vám bude nejrozsáhlejší a nejucelenější expozice o Emě Destinnové, která se v zámku nachází.

Pro cyklisty je Třeboňsko velmi oblíbené.
Pro cyklisty je Třeboňsko velmi oblíbené.
Centrum Třeboně
Cyklotrasy vedou kolem rybníku Svět, který je oblíbeným cílem nejen cyklistů, ale i pěších turistů.
16 fotografií

Pokud vás lákají méně známé části regionu, zamiřte směrem na Chlum u Třeboně. Tato trasa měří víc než padesát kilometrů a rozhodně nejde o trasu pro začátečníky. Cesty tu vedou hlubokými lesy, kolem menších rybníků a starých samot. Cestou nemůžete přehlédnout ani psí hřbitov, který se nachází u myslivny Barbora.

Tato část Třeboňska má divočejší atmosféru. Některé úseky vedou lesními cestami (proto je dobré přizpůsobit nejen kolo, ale i výbavu), jiné po úzkých asfaltových silnicích. Třeboňsko zkrátka nabízí ideální kombinaci nenáročných cyklotras, krásné přírody i zajímavých zastávek po cestě.

Může se hodit

  • Pokud vás od dovolené s jízdním kolem odrazuje jeho složitá přeprava, můžete si kolo půjčit od Českých drah. Výpůjčka na celý den vyjde na 250 korun. V nabídce jsou i elektrokola nebo dětská cyklosedačka. Všechny potřebné informace najdete na tomto odkazu.
  • Jak známo, Třeboň je místem rybolovu. Na každém rohu proto můžete ochutnat smaženého kapra a rybí polévku. V létě navíc fungují stánky přímo u cyklotras.
  • Vzhledem k povrchu cyklotras (často štěrkovému či panelovému) se nejlépe hodí trekingové nebo horské kolo.
  • Tištěné mapy a doporučené okruhy snadno získáte v Turistickém informačním centru Třeboň na Masarykově náměstí.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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