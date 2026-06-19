Výchozím bodem většiny výletů je samotné městečko Třeboň. Mezi nejoblíbenější trasy zde patří naučná stezka Okolo Třeboně. Měří přibližně 39 kilometrů a nabízí dvaadvacet zastavení s informačními tabulemi, díky kterým se dozvíte více o rybníkářství, rašeliništích i historii regionu.
|
Český výletník: Kam se hrabe Verne. Cestu kolem Světa zvládnu za 80 minut
Trasa vede také kolem rybníku Svět, který je oblíbeným cílem nejen cyklistů, ale i pěších turistů. Okolím rybníka prochází naučná stezka Cesta kolem Světa se šestnácti zastávkami. Za příznivého počasí se tu můžete dokonce vykoupat, protože přímo u rybníka se nachází koupaliště se dvěma plážemi.
Nejvíce návštěvníků sem ale míří na podzim, kdy se konají tradiční výlovy rybníka Svět. Ty probíhají zpravidla na začátku listopadu. Ale zpět do sedla. Rybník Svět totiž není jediným bodem na stezce Okolo Třeboně, u kterého se můžete zastavit. Trasa dále vede podél vody až ke Schwarzenberské hrobce. Tato novogotická stavba působí téměř až pohádkově a za poplatek ji lze navštívit také zevnitř.
Stezka vede ještě kolem dalších zajímavých míst, třeba Staré řeky, původního koryta Lužnice. Podél toku se rozprostírá stejnojmenná národní přírodní rezervace patřící k významným územím CHKO Třeboňsko. Celá trasa je téměř bez převýšení a je proto vhodná i pro rodiny s dětmi.
Mezi novější trasy se řadí cyklostezka vedoucí mezi Třeboní a Starou Hlínou, která je dlouhá jen 3,5 kilometru. Je dobře značená a bezpečně vás dovede ke Staré Hlíně, kde se můžete napojit na naučné stezky – již zmíněnou Okolo Třeboně a dále na Rožmberk.
I ta je určena cyklistům. Začíná v Třeboni a vede po silnicích III. třídy, po hrázích rybníků a polních cestách okolo největšího českého rybníku Rožmberk. Start je v Třeboni na hrázi rybníka Svět u sochy Jakuba Krčína a končí v obci Stará Hlína, poblíž které jsou dva kamenné mosty. Ty jsou chráněnou technickou památkou. Trasa je dlouhá šestnáct kilometrů a má devět informačních zastávek.
Ve spojení s místní historií
Vydat se na kole můžete také na malebný zámek Červená Lhota. Cesta je dlouhá 38 kilometrů a vaše nohy si rozhodně neodpočinou. Musíte totiž zdolat i mírné převýšení. O něco blíž k Třeboni stojí zámek Stráž nad Nežárkou. Po cestě k němu našlapete přibližně dvacet kilometrů. Odměnou vám bude nejrozsáhlejší a nejucelenější expozice o Emě Destinnové, která se v zámku nachází.
Pokud vás lákají méně známé části regionu, zamiřte směrem na Chlum u Třeboně. Tato trasa měří víc než padesát kilometrů a rozhodně nejde o trasu pro začátečníky. Cesty tu vedou hlubokými lesy, kolem menších rybníků a starých samot. Cestou nemůžete přehlédnout ani psí hřbitov, který se nachází u myslivny Barbora.
Tato část Třeboňska má divočejší atmosféru. Některé úseky vedou lesními cestami (proto je dobré přizpůsobit nejen kolo, ale i výbavu), jiné po úzkých asfaltových silnicích. Třeboňsko zkrátka nabízí ideální kombinaci nenáročných cyklotras, krásné přírody i zajímavých zastávek po cestě.
Může se hodit
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.