Na kole po jižní Moravě. Ochutnáte nejlepší vína v dechberoucí krajině

Obliba cykloturistiky u nás rychle roste a na chuť jí přicházejí i sportovně méně zdatní výletníci. Také naši cestovatelskou partu „postihla“ tato záliba. V Česku bychom našli bezpočet tras a cyklostezek, pro mne a mé kamarády však jedničkou zůstává koloputování jižní Moravou, zejména oblastí mezi Břeclaví a Mikulovem.

Důvodů, proč se sem rádi vracíme, je víc: ať už se vydáte kterýmkoli směrem, nemusíte se obávat dramatických převýšení, cyklotrasy jsou rovinaté a pohodlné. Navíc všichni milujeme víno a valtická oblast leží v srdci toho nejlepšího, co moravské vinařství může nabídnout.

Tím nejvýhodnějším strategickým bodem pro vyjížďky do okolí jsou pro nás Valtice. Malé, útulné městečko s vlídnou atmosférou a typickou moravskou pohostinností. První projížďka nebo jen procházka Valticemi vždy povede k neogotickému zámku, který v průběhu 18. a 19. století sloužil bohatému knížecímu rodu Lichtenštejnů jako „rodinný dům“.

Je opravdu nádherný. Návštěvníkům je zpřístupněno 21 místností. Ve sklepení zámku pak objevíte skutečný poklad: tady, v prestižním Salonu vín, se ukrývá sto nejlepších vín z celého Česka a Moravy pro aktuální sezonu. Když si koupíte vstupenku, můžete každé z těchto vín během půldruhé hodiny ochutnat.

Zajímavostí pro kolaře je i příjemná pětikilometrová vinařská naučná stezka, která vede ze zámeckého areálu do rozsáhlých valtických vinic.

Knížecí Lichtenštejnská stezka je nejkrásnější

Co si rozhodně nesmíte nechat ujít, je cyklotrasa vedoucí Lednicko-valtickým areálem. Jmenuje se Knížecí Lichtenštejnská stezka. Lichtenštejnové tady za sebou zanechali zřejmě nejrozsáhlejší člověkem utvořenou krajinu na světě, která je zapsaná na seznamu památek UNESCO. Celý areál je protkaný devadesáti kilometry nádherných na kole sjízdných cest.

Opravdovou perlou na tomto okruhu je vedle již zmíněného Valtického zámku reprezentační Lichtenštejnský letní zámek v Lednici a Minaret v přilehlém parku. Na ten můžete vystoupat a dopřát si z výšky 60 metrů dechberoucí vyhlídku na okolí.

V areálu lze bez obav vyzkoušet jízdu i mimo značené trasy. Pokud byste oficiální okruh Knížecí Lichtenštejnské stezky přece jen chtěli dodržet – což pro první návštěvu doporučuji – tak tady jsou její hlavní zastávky: z Valtic šlapeme k loveckému chrámu Rendez-vous, ke sloupořadí Tři Grácie, dále kolem Janova hradu do Lednice.

Lednice patří mezi naše nejkrásnější zámky.

Tu si prohlédneme a vracíme se po značkách k Hraničnímu zámečku, přes Hlohovec zpátky do Valtic. Tato základní trasa měří třicet kilometrů a bez problému ji ušlapou i děti.

Kam dál? Břeclav, Mikulov nebo Falkenstein

Pokud se v této oblasti zdržíte déle než pouhý víkend, rozhodně nebudete litovat. Doporučit můžu další krásný okruh, který vás z Valtic dovede do Břeclavi a zpět, aniž byste jeli stejnou cestu dvakrát. I tady můžete obdivovat několik architektonických památek v přírodě vybudovaných Lichtenštejny.

Minete například novogotickou kapli svatého Huberta, v Břeclavi stojí za to zajet k renesančnímu zámku přestavěnému do podoby umělé zříceniny. Zpáteční cesta povede kolem zámečků Pohansko a Lány, kolem Františkova rybníka zpět do Valtic.

Pár tipů navíc... Zajímavá místa

Děvín a Pálava: zřícenina hradu v kopcích nad jihomoravskými vinicemi

Věstonice a Novomlýnské nádrže: nejstarší historie Moravy a koupání v přírodě

Laa an der Thaya: příjemné rakouské lázně s termální vodou

Lanový park Hájenka Břeclav: www.hajenkabreclav.cz

Stezka bosou nohou: www.barfussweg.at

Aqualand Moravia: www.aqualand-moravia.cz

Ujedete 38 kilometrů na převážně asfaltových nebo zpevněných lesních cestách. Velká škoda by byla nenavštívit nedaleký Mikulov, město bohaté historie a skvělého vína. Z Valtic tam šlapeme přes Úvaly a vracíme se obloukem přes Sedlec kolem největšího moravského rybníka Nesyt.

I tento výlet měří něco kolem třiceti kilometrů a nevysílí vás žádným náročným stoupáním. Trochu víc energie vás bude stát jen cílový výšlap k mikulovskému zámku.

Návštěvníky vítá šest desítek sklípků, kde si jako v samoobsluze můžete vzít skleničku, z lednice vybrat lahev, ochutnat víno a jednoduše zaplatit do kasičky. Věřme jen, že uzavření hranic kvůli koronaviru nebude mít příliš dlouhé trvání. Půvabná místa objevíte i v příhraniční oblasti Rakouska. Za výlet stojí vinařské městečko Falkenstein s mohutnou ruinou hradu z 11. století. V samotném městečku si nenechte ujít malebnou uličku s vinnými sklepy zvanou Oagossn.

A ještě poznámka na závěr. Pokud na cyklodovolenou vezmete i děti nebo vnoučata, všechny zmíněné trasy nadchnou vaše ratolesti venkovními atrakcemi jako lanovými parky, hřišti, prolézačkami. Na své si zkrátka přijdou všichni. Malí i velcí.