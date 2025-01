Padesát kilometrů a furt jedete do kopce. Na kole na nejvyšší horu Španělska

Sopka Teide, nejvyšší hora Španělska, sahá do výšky 3 715 metrů. Dojet autem nebo na kole se dá do 2 500 metrů nad mořem, k nástupní stanici lanovky, která jezdí na vrchol. Tedy, zrovna ten den – bylo krásně slunečno, zatím, o tom si povíme později – nejezdila, lamentoval německý pár, který měl objednanou jízdu (zpáteční lísek stojí 41 eur) „Asi kvůli počasí,“ říká sympatická dáma s manželem. Prý taky jezdí na kole, na rovinách kolem Berlína.

Už víte?

Nejvyšší hora Španělského království leží mimo Evropu, z Madridu je to podobně daleko jako do Prahy. Na kanárském Tenerife. Kanáry máme zafixované jako mastňáckou nudu devadesátek a letní byt Michala Davida a různých (pseudo)celebrit. Přitom je to úžasný konec světa s nádhernou přírodou, přívětivými cenami, šarmantně omšelým zázemím a ospale pohodovou atmosférou na africký způsob.

A také je to rejdiště silničních cyklistů, profesionálové tam jezdí dupat do pedálů a nahánět výškové metry. A amatéři si tu dokazují, že něco dokážou. Takže půjčit kolo a hybaj do pedálů!

Na kilometry se tu cyklistické vyjížďky prostě nepočítají. Stěžejní jsou nastoupené metry.Celkem jsem za čtyři dny najezdil kolem dvou set kilometrů a nastoupal přes šest tisíc metrů do výšky.

Bydlení v surfařském ráji El Medano za třicet eur na den (pokoj přes Airbnb, opravdu pokoj pronajímaný starším párem, který v bytě bydlel), k moři padesát metrů pěšky. Kolo od Alberta, podle zběžného průzkumu nejlevnější cyklopůjčovně na jižní části ostrova. Ital z Verony, který před dvanácti lety přesídlil na Kanárské ostrovy: „To nejlepší, co jsem v životě udělal,“ dodá suše. Za hliníkovou silničku – samozřejmě italskou – chce dvacet eur za den i s odvozem kola, kam si naordinuju. Akorát prehistorický typ pedálů, které používám, prý nemá: „Ty si přivez vlastní,“ píše předem. Helma a lahev na pití jsou v ceně. Zrovna ty lahve ovšem budou potřeba dvě, jak se brzy ukáže.

Ono je totiž Tenerife – největší ostrov Kanárského souostroví – vlastně šutr v oceánu. Podlouhlý, s obydlenější a větší jižní částí (taky jsou na Tenerife severní a jižní letiště), kde se všechno točí kolem „sopky“, a taky kolem hlavně německých turistů (koncem listopadu).

Všude je to do kopce

Na kole v provozu Na širokých a povětšinou uklizených krajnicích je za vnější čárou relativně bezpečno. Domorodci jsou na cyklisty zvyklí, když kvaltují, nejsou bezohlední a nemají potřebu „vychovávat“ nebo dělat naschvály, na zakroucených silnicích a úzkých cestách jim nedělá problém za kolařem počkat. O něco horší je to s turisty s auty z autopůjčovny. Ti jsou často zmatení, po vozovce bloumají a protože neznají terén, zmatkují a nestíhají sledovat co se děje kolem.

Že to nebude selanka je jasné od začátku, to vás ovšem nepřipraví na realitu. Natěšený jsem se v pedálech vydal první den od moře do vrchu. Vždycky je třeba přetrpět prvních pět kilometrů v docela hustém provozu.

Se stoupající nadmořskou výškou provoz slábne. U benzinky (10 km a 600 výškových metrů od startu) si odfrknu, dám si sladkou limonádu a probereme s milou pumpařkou počasí. U moře bylo třiatřicet, tady je tak o pět méně. A dumám, kam dál. Cítím se fajn, tak že bych zkusil Vilaflor, poslední městečko ve stoupání na Teide z východní strany? Čeká mě 1 000 výškových metrů na čtrnácti kilometrech, hlásí navigace.

Autem jezdím podle map Google, ale na kole a pěšky jsou lepší mapy.cz, to je známá věc. Jenže na Tenerife musím brát s rezervou i je. Do Vilafloru mi naplánovaly sice krásnou, ale naprosto brutální trasu. Mezi políčky, usedlostmi, mimo hlavní cesty, ale s velkým převýšením, občas je kopec tak prudká „stojka“, až mám pocit, že ho nepokořím ani ve stoje. A to mám tyhle krpály docela rád. Párkrát se drápu nahoru po kamení nebo šotolině, narazím i na cosi, co připomíná kočičí hlavy. V některých stoupácích je beton s texturou manšestru, asi proto, že by v horku asfalt povolil a stékal.

Vilafloru de Chasna je okouzlující městečko, poslední obec pod vrcholem Teide od zabydleného východního pobřeží. Nad ním už jen národní park a nádherná příroda. Nejprve lesy, pak sopečná pustina. Jedu dolů a říkám si, jestli se nahoru odvážit.

Dva dny se motám po pobřeží (stejně za padesátikilometrovou vyjížďku nastoupáte tisíc metrů) a silničkách ve svazích sopky, zrovna se tam taky jede závod aut do vrchu. Zamiluju si nádherný zapomenutý záliv El Puertito, ke kterému se k moři klesá mezi slumy z karavanů a chatrčí z palet, přetrpím provoz v centrech s hotelovými komplexy a promenádami, křížem krážem prošmejdím Aronu, nakouknu do do vesniček jak korálky vyskládaných po pentli okresky na sever.

Na vrchol

Čtvrtý den si narvu kapsy energetickými tyčinkami, přibalím banán, naplním obě lahve a výšlap může začít. První třetinu už znám: po frekventované silnici k mé oblíbené benzince s limonádou. Vím, že odtud už do Vilafloru nechci napřímo co nejkratší cestou, vydám se tedy přes městečko Grandilla de Abona, odtud pojedu po málo frekventované okresce do kopce na Vilaflor.

Tady je cyklistů plno, dva mladíci mě předjedou, jiného zas předjedu já. Po pár kilometrech se sjedeme se sympatickým Italem na gravelu. Nakonec šlapeme spolu. Na upřesněnou: na asi 15 kilometrech nastoupáme skoro 800 metrů. Je tam krásná příroda, parádní asfalt a skvělé výhledy, než kolem dvanácti set metrů nad mořem nevjedeme do mraků. Mlha se tam drží asi na sto padesáti výškových metrech. A nad ní je krásně azuro.

Ve Vilafloru další limonáda na benzince (je zajímavé, že stojí o euro víc, než na předchozí, o tisíc metrů níž). Můj dočasný parťák na mě mávne, zastaví převlékne se do suchého trika s dlouhým rukávem a sviští dolů. Mě čeká ještě pětadvacet kilometrů a jedenáct set výškových metrů. Nejprve patnáct kilometrů do kopce, pak pět klesání a rovinka a nakonec zas pět do kopce. Nejvíc bolí prvních asi sedm kilometrů; po nádherné skoro pusté silnici v krásných lesích a s neskutečným výhledem na Atlantik se ploužím. Pak si dám další energetický nakopávák na odpočívadle a šlape se líp.

Nutno říct, že tato trasa je mnohem přívětivější, výškové metry nastoupáte stejně, ale není to žádný brutální kopec, prostě furt šlapete do přibližně pětiprocentního stoupání. Konečně jsem na kopci, čeká mě ještě jeden „krátký“.

Teď je čas se kochat, odpočinout v pár obloucích klesání k malému etnografickému muzeu, odkud je v celé kráse vidět „hora“. El Teide se špičkou zahalenou v mracích tu je v nádherné kulise pustiny, měsíční krajina tu vytváří neskutečnou scenérii. Odtud je to do cíle nějakých osm kilometrů. Slunce se snaží, ale vítr je přeci jen dost čerstvý.

Když se v dresu s krátkými nohavicemi a rukávy vyškrábu do svého cíle, kterým je základna lanovky na Teide, pochopím, proč všichni doporučují přibalit si do kapsy o vrstvu navíc. I s přestávkami jsem pokořil Teide za pět hodin, čistý čas jízdy je něco přes čtyři hodiny. Německý pár se ptá, jestli mám něco na sebe. Mávnu rukou a zamumlám něco o tom, že doma máme dva pod nulou, že jsme v Česku otužilí. Je tu tak 16 stupňů, když se vydám na cestu zpátky, sviští to hezky, ale proudící vzduch pocitově pár další stupňů ubere.

Jedu stejnou cestou jako nahoru. Sluníčko zůstane za zatáčkou v sedle El Retamar, odkud je to k moři už jen z kopce.

Tady je už fakt zima. Frčím dolů, ale bojím se, zas projíždím peřinou mraků, tady je pošmourno. Zatáčky střídají směr a poloměr, v zmrzlých rukou nemám sílu, abych brzdil. Proklepávám ruce, dělám si pauzy. Sluníčko schované v mracích nemá sílu a začíná se šeřit. Světla mám v kapse, stačí je nasadit.

Naštěstí s klesající nadmořskou výškou zas teplota stoupá. Trasu znám, teď už frčím bez zastavení. V městečku Castro mě zbrzdí podvečerní provoz, vystojím část průjezdu městem s kolonou, pak velký frekventovaný kruhák nad dálnicí a pádím dolů k oceánu. Domů se dokodrcám se zapadajícím sluncem, zmrzlý, s modrými prsty na rukou a nudlí přimrzlou k nosu. Následuje horká sprcha a pivo. Pokořil jsem Teide!

Pico del Teide Spící sopka nacházející se na ostrově Tenerife, který je největším ze sedmi Kanárských ostrovů. V současnosti je nečinná, poslední erupce skončila v listopadu 1909. Pico del Teide je nejvyšší hora Španělského království (nejvyšší horou pevninského Španělska je Mulhacén, 3 479 m) i všech ostrovů v Atlantském oceánu a zároveň třetí největší sopka světa (měří asi 7 000 m od úpatí na dně oceánu).