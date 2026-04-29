Vyzkoušejte kola, na kterých se pojede letošní Tour de France

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Španělská značka MMR potvrzuje svou pozici mezi elitou. Pro sezonu 2026 představuje novou modelovou řadu napříč cyklistickými segmenty a připravuje se na svůj dosavadní vrchol. Profesionální stáj Caja Rural-Seguros RGA se totiž na strojích MMR letos postaví na start legendární Tour de France. V Česku tyto modely exkluzivně nabízí T.S.BOHEMIA.
Zrcadlový lesk a čisté linie. Nové MMR Aelion SL v nepřehlédnutelné metalické barvě Metal Chrome | foto: T.S.BOHEMIA

6 fotografií

Až 4. července peloton Tour de France vyrazí z Barcelony, bude u toho i značka MMR. Pro tuhle španělskou ikonu nejde o marketingovou náhodu, ale o výsledek letitého testování technologií v těch nejtěžších podmínkách. Partnerství s týmem Caja Rural-Seguros RGA prošlo vývojem od prvních prototypů až po stroje, které dnes patří ke světové technologické špičce.

Tour de France je globální svátek a pro MMR má letošní start v Barceloně speciální příchuť domácího prostředí. Pro fanoušky cyklistiky je to ale především zpráva, že technologie a geometrie prověřené v nejprestižnějším závodě světa se propisují do každého sériového modelu. Špičkový výkon, který budete moci sledovat při televizních přenosech, je tak nyní dostupný každému jezdci.

Jezděte na stejných kolech jako profesionálové na TdF

V kategorii silničních kol představuje MMR pro rok 2026 dvě zásadní novinky: modely Aelion a Aelion SL. Kompletní paletu těchto strojů nabízí exkluzivně T.S.BOHEMIA, a to včetně vrcholné verze SL, na které letos vyrazí jezdci stáje Caja Rural-Seguros RGA do bojů na Tour de France.

Nová řada Aelion je definicí moderního „all-rounderu“. Cílem vývoje bylo najít dokonalou rovnováhu mezi nízkou hmotností, tuhostí a aerodynamikou, aniž by jezdec přišel o nutný komfort. Vývoj nestál jen na digitálních simulacích – prototyp s kódovým označením „Evomule“ nasadili závodníci už během loňské Vuelty, aby v ostrém tempu prověřili jeho limity.

Toray 1100: o 300 gramů lehčí a tužší

Model Aelion SL bude klíčovým strojem pro nejtěžší etapy Tour de France. Špičková karbonová vlákna Toray 1100 umožnila konstruktérům snížit hmotnost rámu o citelných 300 gramů, a to při současném zvýšení tuhosti v krutu.

Výsledkem je kolo s okamžitou odezvou na šlápnutí, které neztrácí stabilitu ani v technických sjezdech. U modelu Aelion SL už není všestrannost kompromisem, ale čistou konkurenční výhodou, kterou nyní může využít každý náročný cyklista.

Evoluce, lehkost a závodění na nejvyšší úrovni

Další zásadní novinkou MMR pro rok 2026 je nová generace řady Adrenaline SL. Proč měnit něco, co už v předchozí verzi patřilo ke špičce? Konstruktéři MMR si dali jasný cíl: ještě nižší hmotnost, vyšší rychlost a absolutní preciznost ovládání, to vše při zachování tuhosti a spolehlivosti, které tuto řadu proslavily.

Čistá architektura a závodní DNA

Rámová sada prošla kompletní proměnou. Vyznačuje se čistší architekturou a dotaženou integrací všech prvků, což není jen otázka designu, ale především aerodynamické účinnosti. Výsledkem je kolo s agresivním vzhledem, kde každý detail slouží výkonu.

Pokud jde o jízdu, nová Adrenaline SL vyniká okamžitou reakcí na záběr a výbušným přenosem síly v útocích. Výrazný posun nastal zejména u vrchařských schopností – kolo je agilnější v prudkých stoupáních, ale zároveň si zachovává stabilitu v rychlých sjezdech. Právě tyto vlastnosti z něj dělají hlavní náčiní profesionálů ze stáje Caja Rural-Seguros RGA pro letošní ročník Tour de France. Adrenaline SL je postavená pro čisté závodění a díky souhrnu parametrů má ambici stát se novým etalonem svého segmentu.

Ze silnice do terénu bez omezení

MMR reaguje i na neutuchající popularitu gravelů – strojů, které kombinují rychlost silničních kol s obratností v terénu. Na trh právě přichází trojice novinek řady X-Tour (Simun), které uspokojí jak náročné amatéry, tak profesionály hledající univerzální stroj pro nejtěžší závody.

Vrchol nabídky představuje model Simun 00. Je to nekompromisní závodní náčiní osazené nejmodernější sadou Sram Red XPLR AXS a karbonovými koly Zipp XPLR. Tento stroj je navržen pro maximální výkon v dlouhých a technicky náročných gravel maratonech, kde rozhoduje každý ušetřený watt a spolehlivost materiálu.

Pokud hledáte dokonalou kontrolu v jakémkoliv terénu, je ideální volbou řada Simun 10. Ta sází na zapletená kola Fulcrum, karbonová řídítka Vision Metron 5D a aerodynamický převodník. Designéři si vyhráli i s detaily – fialový řetěz ladící s rámem nebo hnědé pláště Vittoria dělají z tohoto kola vizuální unikát.

Model Simun 30 zpřístupňuje špičkové technologie širšímu okruhu jezdců. Je vybaven osvědčenou sadou Shimano GRX s elektronickým řazením, jež výrazně zvyšuje komfort a přesnost v blátě či prachu. Karbonové kliky FSA a kola Vision SC48 doplňují výbavu stroje, který nabízí profesionální parametry za dostupnější cenu v exkluzivní distribuci T.S.BOHEMIA.

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.