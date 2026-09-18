Nebyla to přímo zvědavost, která nás k tomuto cyklistickému podniku ponoukla: vždyť v některých šumavských lokalitách, kterými budeme projíždět, jsme byli snad už stokrát. Roli snad hrála trocha nostalgie, chuť vrátit se na chvíli do míst, která jsme znali – a teď jsme chtěli po letech vidět, zda a jak se změnila.
A pak tu byly i ryze praktické důvody: po páteční studené frontě se mělo vyčasit, meteorologická situace slibovala daleké a ostré vyhlídky. Čas jsme měli jen dva dny. Bylo jasno, víkendový přejezd Šumavy může začít.
Ostrý, Roklan i Luzný
Z pražského rychlíku vystupujeme na nádraží Hamry – Hojsova Stráž za kalného rána jako jediní pasažéři. Ne že bychom ve vlaku nedokázali vydržet o chvíli déle a vyvézt se až na Špičák, do nejvyšší stanice na této horské trati, ale chceme to vzít za poctivý konec: tady jsme ve výšce 730 metrů nad mořem a zítra večer chceme přejezd na druhém konci Šumavy v podobné výšce zakončit. Zkrátka žádné metry zadarmo.
Během prvních kilometrů jsou kolem nás nejsevernější šumavské kopce, kterým vévodí výrazný hraniční hřeben s Ostrým (1 293 m n. m.) a Jezerní horou (1 344 m n. m.). Vyhlídky na ně si musíme ale zasloužit, nejlepší pohledy jsou až z planiny nad Hojsovou Stráží. A na Špičáku zapisujeme první pořádné sedlo (973 m n. m.).
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Za krásou nemusíte za hranice. Nejhezčí české cyklovýlety vám vyrazí dech
Sjezd do Železné Rudy patří k těm osvěžujícím, hranici do Německa překonáváme na cyklostezce u nádraží Železná Ruda – Alžbětín. V budově, kterou půlí státní hranice, krátce obhlížíme expozici připomínající dějinné zvraty ve zdejší krajině – mimo jiné fakt, že za vlády československých komunistů sem ze severní strany, tedy z Čech, žádné vlaky nejezdily.
Pro další pokračování německou stranou Šumavy, tedy Bavorským lesem, volíme rychlejší cestu po silnici, která nás po patnácti kilometrech přivádí do okresního města Zwiesel. Tamní náměstí nám dělá chvilkovou kulisu při krátkém odpočinku a víme, že dál nás bude čekat trochu víc práce. Zwiesel je totiž s nadmořskou výškou 580 metrů nejnižším bodem celé trasy.
Taky že ano, následující táhlé stoupání přes městečko Frauenau až na sedlo u osady Althütte je v mírném protivětru řádně protivné. Odměnou jsou pak báječné výhledy na hraniční šumavský hřeben, tentokrát z jihu – horizontům vévodí táhlá vlna Roklanu (Rachel, 1 453 m n. m.).
Zase a znovu si potvrzujeme, že jízda na kole po německých silnicích je o poznání příjemnější než v Česku – jde hlavně o ohleduplnost šoférů aut, tady si nikdo nedovolí nás minout „o fous“ nebo začít předjíždět v nepřehledné zatáčce. Provoz je celkově nepatrný, a když ve Spiegelau odbočíme na silnici zvanou Nationalparkstrasse, která vede jižním okrajem Národního parku Bavorský les (Bayerischer Wald), jsme na asfaltu skoro sami.
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Divoká a opuštěná Šumava. Nádherný Bavorský les projdete za tři dny
Nationalparkstrasse vede stále lesem a míjí všechny vesnice a osady – zato však mnohokrát křižuje údolí potoků a říček stékajících z šumavského hřebenu k jihu. Táhlé klesání se záhy láme do protisvahu, znovu a znovu, je to docela náročný profil.
V obci Mauth jsme proto rádi za obchod i fontánku s vodou a chvíli nabíráme sil na hlavní dnešní horskou prémii. Tou je dlouhé a místy dosti strmé stoupání (až osm procent) do Hinterfirmiansreutu (1 020 m n. m.), malebné osady se skvostnými vyhlídkami do hraniční zóny mezi Českem a Německem. Když se ohlédneme, vidíme i jeden z nejkrásnějších šumavských vrcholů Luzný (Lusen, 1 373 m n. m.).
Vzpomínky na minulost
I téměř 37 let po kolapsu komunistické vlády v Československu (která mimo jiné přinesla „vyčištění“ širokého pásma podél západní hranice) je z vrchů kolem Hinterfirmiansreutu průběh „čáry“ zřetelně znát. Zatímco na německé straně sahají osídlení i obhospodařované pozemky až bezprostředně na hranici, na české straně vládne mrtvolné ticho bez známek života. Hlavní změnu posledních let tam představují občasné holiny, důsledek nedávného řádění kůrovce.
Ve sjezdu do Philippsreutu tak máme o čem přemýšlet a když zakormidlujeme řídítka na planinu ve východní části obce, hraniční téma se opět vrací s novou silou. Stojí tu totiž přesná replika Tussetkapelle, tedy Stožecké kaple (Tusset je německý název pro obec Stožec).
Zatímco originál najdeme asi o deset kilometrů dál na české straně, kopii kaple si tady ve Philippsreutu postavili v 80. letech 20. století vysídlenci z německojazyčných vsí a osad na české straně hranice, kteří museli po roce 1945 ze svých domovů odejít. Někteří z nich našli nový život i zde ve Philippsreutu.
Z lavičky u kaple si prohlížíme pamětní kámen se stylizovanou mapou vysídlených vesnic na české straně hranice, z nichž se vesměs nedochovalo nic nebo skoro nic. Na severním obzoru jsou vidět zalesněné kopce v okolí Českých Žlebů a Stožce. Jaké to asi muselo být, když se člověk díval do míst své domoviny, aniž by se tam mohl po desítky let podívat?
Z nostalgie nás probouzí až slunce klonící se k obzoru a posledních dvacet kilometrů do dnešního cíle v Zátoni pod Boubínem musíme jet hezky zostra. I tak ale registrujeme velmi malebné údolí říčky Řasnice, které křižujeme u Strážného. Je to typicky šumavská scenérie, kde se rychle tekoucí voda klikatí četnými meandry mezi loukami porostlými solitérními stromy a úval lemují povlovné svahy zalesněných kopců.
To druhé Lipno
Plán na druhý den je jasný: chceme objet vodní nádrž Lipno po pravém (jižním) břehu a přes výběžek Rakouska dorazit někam k železniční trati do Českých Budějovic. Na rozdíl od předchozího dne nemáme na trase žádná výraznější sedla, zato nás čeká nespočet kratších stoupání – a některá budou i řádně strmá.
Široké údolí Vltavy mezi Volary a Novou Pecí přináší další porci šumavské estetiky. K rozlehlým zvlněným loukám se tady přidávají i početné osady a samoty, údolí je sevřené hraničním hřebenem a Želnavskými horami, v dálce se zaleskne hladina Lipna. K tomu máme tentokrát mírný větřík v zádech, tak co víc si můžeme přát?
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Kolem Lipna na kole. Trasy vedou podle zátok jezera i vzhůru do oblak
V Nové Peci vjíždíme do bývalého hraničního pásma a pod koly nám ubíhá asfalt velmi proměnlivé kvality, od hladkého povrchu až po „oraniště“, které se silnicí má jen málo společného. Kvitujeme, že se podařilo udržet pravý břeh Lipna neprůjezdný pro automobily, a celá oblast, v níž se dnes nacházejí jen torza někdejších osad a vsí, tak zůstala vyhrazená pěším turistům a cyklistům.
Těch druhých je ovšem za krásného počasí tolik, že místy nastává nefalšovaný cyklistický traffic jam. Dojíždíme dvě školní výpravy, jejichž zdatnější členové si to nechtějí nechat líbit, a tak se pár kilometrů dokonce trochu závodí. Zastaví nás až pohled na Kyselovskou zátoku, už v těsné blízkosti rakouské hranice. Hladina Lipna je totiž asi dva metry pod obvyklým stavem, a z břehů tak bizarně vystupují pahýly mrtvých stromů, které jsou za normálního stavu pod vodou – podívaná, která se hned tak nevidí.
Kousek od Přední Výtoně brzdíme u opuštěné pláže, společnost nám při koupání dělají jen dva rybáři, kteří opodál čekají na úlovek. Jen asi dva kilometry odtud, na protějším severním břehu vodní nádrže, je přitom živé letovisko Frymburk a ještě o kousek dál stojí apartmánová letoviska kolem obce Lipno využívaná tisícovkami návštěvníků. Kontrast nemůže být větší.
Domy z kamenů a hraniční řeka
Po pozdním obědě v restauraci ve Vyšším Brodě na chvíli obracíme kurs k jihu a za osadou Studánky vjíždíme do Rakouska. V nezalesněném sedle (810 m n. m.) asi kilometr za hranicí po dlouhém stoupání na chvíli vydechneme, kolem nás jsou nejjižnější šumavské kopce s výrazným Sternsteinem (1 125 m n. m.) s rozhlednou.
Opouštíme hlavní silnici a po místních komunikacích kličkujeme rakouským pohraničím krajinou, která je sice lidmi zřetelně pozměněná, přitom však nebývale malebná. Menší louky, pastviny i políčka se táhnou po pozvolných stráních, celek dotvářejí lesíky a malé osady či samoty. Mnoho venkovských stavení tu bylo vybudováno z velkých žulových balvanů a jsou jen „ledabyle“ bíle omítnutá – stavební styl typický pro celou širší oblast Mühlviertelu (Mlýnské čtvrtě).
V Rainbachu přejíždíme hlavní silnici i budovanou rychlostní komunikaci kolem obce, která směřuje k české hranici. A protože máme ještě trochu času, zajíždíme do údolí Malše (Maltsch) na okraji Novohradských hor.
Právě v odlehlém údolí horní Malše přejíždíme po mostě hranici zpět do Čech, v místě, kde do 50. let 20. století na české straně stávalo městečko Cetviny (Zettwing). Jeho osud je typický pro mnohá jiná sídla podél hranice: po roce 1945 přišlo nucené vysídlení německojazyčných obyvatel (kteří zde tvořili téměř 100 procent populace) a první devastace v důsledku nájezdů „zlatokopů“. Zkázu Cetvin pak zpečetilo zřízení hraničního pásma počátkem 50. let, které zástavbu obce zlikvidovalo.
Na rozdíl od jiných míst se v Cetvinách dochovala alespoň hrubá stavba kostela, který je dnes vzorně opravený, a také budova někdejší školy. Ta unikla zkáze proto, že ji využívala pohraniční stráž. O tom, jak to v Cetvinách kdysi vypadalo, dnes dávají představu informační tabule. V místech někdejšího náměstí dnes stojí vzrostlé stromy...
Posledních pár kilometrů projíždíme z Cetvin překrásnou podhorskou krajinou přes Rychnov nad Malší a Dolní Dvořiště na nádraží v Bujanově. Finále je to stylové: v osadě Pšenice, dva kilometry před cílem, cyklocomputer ukáže v krátkém strmém stoupání sklon 13 procent, nejvíce na celé trase. Alespoň máme pocit, že si návrat domů s pomocí vlaku zasloužíme...
Jak se sbalit bez zbytečných kil
Až přijde první pořádný kopec, budeme proklínat každé zbytečné deko – to je krédo, kterým se na podobných akcích řídíme. Jinak řečeno, vezeme toho s sebou co nejméně. Stačí jedna sada rezervního oblečení na večer a ráno, náhradní polobotky (v cyklistických tretrách se přece jen špatně chodí), mobilní telefon s USB kabelem na nabití, kreditní karta a něco papírových peněz, malá lžíce, hřeben, kartáček na zuby, sadu na lepení duše pro případ defektu. Cyklistickou láhev na vodu, kterou do delších kopců rozhodně netaháme plnou. Suma sumárum, výbava se vejde do přední taštičky na řídítka, jejíž hmotnost nepřesáhne 2,5 kilogramu. Jedeme zpravidla na klasickém MTB (nikoli na elektrokole), abychom mohli zamířit i mimo asfaltové silnice.
Takové uspořádání, kdy spíme v penzionech či hotelích, nám umožní, s trochou předchozího tréninku, ujet za den 120 až 150 kilometrů tak, aby zbyl čas na vícero zastávek na zajímavých místech a neměli jsme přitom pocit, že jsme se vydali ze všech sil. Jídlo dokupujeme zásadně po cestě a třeba banán či čokoládová tyčinka, vhodná do delších kopců, se na chvíli vejdou do kapsy cyklistického dresu.
Velkou pozornost věnujeme studiu počasí. Je mnohem lepší jet s větrem v zádech než proti němu, podle toho se dá případně upravit trasa. Je-li předem jasné, že nebude pršet a zůstane relativně teplo i večer a ráno, nemá smysl s sebou v létě tahat dlouhý dres, mikinu či větrovku.