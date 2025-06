Kde najít místa, v nichž přes den nepotkáte živého člověka, a přitom tu po setmění ožívají duchové i pohádkové postavy? Šumava je krásná, ale také tajemná a její čarovná i děsivá atmosféra ožívá v řadě pověstí, které se k tomuto kraji vážou.

„A byla cesta nížinou, přes vody, luka, bažinou; a po bažině, po sluji modrá světélka laškují: dvě řady, devět za sebou, jako když s tělem k hrobu jdou; a žabí havěť v potoce pohřební píseň skřehoce. (Svatební košile, Karel Jaromír Erben: Kytice)

Dle jedné pověry se právě mýtickou šumavskou krajinou a hřbitovem s gotickým kostelíkem sv. Máří Magdaleny u Velhartic měl údajně inspirovat Karel Jaromír Erben při psaní Svatební košile. Zda to tak skutečně bylo, není jisté. Děsivá atmosféra slatin v Erbenově hororu by však víc než odpovídala. Ke kostelu u Velhartic se také váže pověst o přepadených kupcích, kteří byli oloupeni a zaživa v kostele upáleni. Zkrátka romantické kulisy, za které by se K. J. Erben rozhodně nemusel stydět. Ale žádný strach! Pokud vyrazíte na kolech, žádný umrlec vás určitě nedožene.

Hřbitov ve Velharticích láká milovníky záhad v každé roční době.

Jak se dostat do Velhartic?

Chcete zjistit, co je na těch pověstech o velhartickém kostele pravdy? Můžete si vybrat cyklistický okruh z Petrovic, kam dojedete cyklobusem 972 ze Železné Rudy nebo ze Sušice. Dále přes Žikov, Svojšice, původní hornickou vesničku Hory Matky Boží až do malebných podhradních Velhartic, kde se můžete ještě před návštěvou hřbitova podívat také na velhartický hrad s ikonickým mostem, který místní považují za jeden z nejkrásnějších na Šumavě. Pak zase přes Keply a Rovnou zpět do Petrovic.

Železná Ruda s kostelem Panny Marie Pomocné z hvězdy. (15. 10. 2022) Velhartice jsou hrad ve stejnojmenné obci v okrese Klatovy. Velhartice

Z Hůrky až na Poledník

Dalším místem, které by neměl vynechat žádný návštěvník Šumavy, je rozhledna na vrchu Poledník, ze kterého můžete při dobré viditelnosti zahlédnout Alpy. Přes zaniklou obec Hůrka se dostanete až jezeru Laka. Magistrála, která jde od Hůrky na Poledník, nevede přímo k jezeru. Pokud byste minuli cyklostezku, navede vás k jezeru i turistická cesta, ale kolo raději nechte dole na stojanu, protože není příliš sjízdná. Pak můžete pokračovat směrem na Poledník.

Jezero Laka je nejmenší a nejvýše položené na Šumavě. Rozhledna na Poledníku Nová Hůrka leží u silnice mezi Železnou Rudou a Hartmanicemi a tvoří ji shluk několika penzionů, hezky opravených chalup a starých vojenských

budov.

Výlet na hrad Kašperk

Magické na Šumavě nejsou jen divy přírody, ale také lidské práce, které tu stojí k obdivu už stovky let. Jedním z nich je například hrad Kašperk. Vydat se můžete z Kašperských hor podél Zlatého potoka v půvabném Amáliině údolí. Tento zážitek si však musíte zasloužit fyzicky velmi vyčerpávajícím výšlapem od Plánského mlýna. Aby si svaly trochu odpočinuly, ale úplně nezlenivěly, projděte si hrad.

Hrad Kašperk

Šumavská magistrála

Přejet na kole přes celý hřeben Šumavy? Jedině vy a kolo, 200 kilometrů a tři dny samoty v přírodě. Pamatujte ale, že budete potřebovat horské kolo. Dojeďte vlakem do Nýrska směr Železná ruda po cyklotrase 33, poté Hamerským údolím až k nádhernému výhledu ze Špičáckého sedla. Cestou po šumavské magistrále budete moci dále navštívit nejvýznamnější turistické body na Šumavě: Poledník s rozhlednou, Prášilské jezero na cestě do Modravy, kde můžete přenocovat před další etapou. A tou je cesta zaniklými osadami Bučina a Knížecí Pláně, odkud pojedete na sedlo pod Černou horou přes prameny Vltavy, Jelení vrchy až do Nové Pece. Třetí den jedete z Nové Pece přes Lipno do Vyššího Brodu.

Prášilské jezero Také Modrava žije z turismu. Je to oblíbené místo, odkud lidé vyrážejí do přírody.

Na silničním kole podél břehu Lipna až na Vítkův kámen

Vydali jste se na dovolenou k „jihočeskému moři“? I kolem vodní nádrže Lipno vede osmdesátikilometrový okruh přes Frymburk, Přední Zvonkovou, Svatého Tomáše. Vysoko nad obcí Svatý Tomáš se tyčí zřícenina gotického hradu Vítkův Kámen, nejvýše položeného hradu v Čechách.

Šumava na kole s dětmi

Terén Šumavy nabízí ideální podmínky nejen nadšeným cyklistům, ale i rodinám s dětmi. K lehčím stezkám patří cesta kolem Modravy, přes Tříjezerní slať či Vchynicko-tetovský plavební kanál. Z Lipna nad Vltavou se pak můžete vydat na tzv. Kramolínský okruh přes Frymburk.

Nenáročný je také okruh Železnorudskem ze Spišského Sedla přes Hamry a Zelenou Lhotu. I malé děti nejspíš zvládnou trasu Nová Pec, Horní Planá a Černá v Pošumaví, která má něco přes 15 km a většina cesty vede po oddělené cyklostezce. Přitom výchozí i cílový bod je na trase spoje České Budějovice - Nové údolí, který je v sezoně vybavený vagony pro kola.

Cyklostezka mezi Lipnem nad Vltavou a Frymburkem Frymburk je městys na levém břehu Lipna. Šumava, Tříjezerní slať

Cyklotrasy na Šumavě pro náročné

Z těžších tras místní doporučují cestu z Kvildy přes Hraběcí Huť na Černou horu a dále malebnými vesničkami při Filipohuťské cestě až na Horskou Kvildu. Cesta je přitom dlouhá pouhých 26 kilometrů, takže budete mít dost času na přestávky u Jezerní slatě, Jeleního výběhu či u pramene Vltavy.

Co nesmíte vynechat: Kvilda (nejvýše položená obec v ČR) Bučina u Kvildy nabízí výhled na Alpy. Modrava a Klostermannova naučná stezka pramen Vltavy při jihovýchodním svahu Černé hory Hora Poledník s rozhlednou Český Krumlov a jeho pohádková architektura

Pokud chcete tip na pořádně dlouhý výšlap, pak se vydejte na Horskou Kvildu z Churáňova směrem přes Zlatou Studnu. Čeká vás přes 70 kilometrů, za které ale budete bohatě odměněni nejkrásnějšími místy z celé Šumavy. Vesničkami Korýtko a Filipova Huť a následně po silnici dojedete až na Modravu.

Okolí Modravy projedete podél Roklanského potoka a Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Z Modravy můžete jet též Vltavskou cyklotrasou a podél Modravského potoka na Březník, Černou horu a Kvildu.

Pro skutečné odvážlivce, pro které žádný vrchol není dost veliký, máme tip, a to je cesta ze Železné Rudy až na Grosser Arbre, tedy český Velký Javor, nejvyšší vrchol pohoří Šumava a Bavorský les.

Kvilda patří mezi obce, které žijí z cestovního ruchu. Jezerní slať u Horské Kvildy – povalový chodník a vyhlídková věž (10. 8. 2023) Na Bučině je nyní hotel Alpská vyhlídka.

Cyklostezky za hranicemi

Grünes Dach Radweg: Několik na sebe navazujících cyklotras v bavorsko-českém pohraničí: nádraží Železná Ruda, sedlo Brennes pod Velkým Javorem, Cham až na hřeben Českého lesa.

Několik na sebe navazujících cyklotras v bavorsko-českém pohraničí: nádraží Železná Ruda, sedlo Brennes pod Velkým Javorem, Cham až na hřeben Českého lesa. Cyklostezka Adalbert Stifter Radweg: 48kilometrová cyklostezka Adalbert Stifter Radweg z Haidmühle u česko-německých hranic až do Fürstenecku v Bavorském lese.

Ve dvou se to lépe táhne. A proto Bavorský les (s výměrou 24 250 hektarů), usazený na jihovýchodě Německa, dává spolu s naším národním parkem Šumava (68 342 hektarů) dohromady největší zalesněné chráněné území v celé střední Evropě.

Pozor, kudy jedete! Pamatujte, že Šumava je národní park a zákon jednoznačně stanoví, že zde můžete jezdit jen na značených cyklostezkách a cyklotrasách. „Pokud někdo vyjede mimo ně, za porušení zákona může dostat na místě pokutu až deset tisíc korun, v případě správního řízení se může sankce vyšplhat až na 100 tisíc korun,“ dodává k tomu Jan Dvořák ze Správy národního parku Šumava. Národní park Šumava

Nejoblíbenější cyklotrasy na Šumavě