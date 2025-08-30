Moravská cyklistická cesta
Náš výběr nejzajímavějších cyklotras začneme v Bratislavě. Od hradu Devín se podél řeky Morava můžete vydat po červené cyklostezce směrem na Devínskou Novou Ves po takzvané Cestě Železné opony.
Trasa dlouhá 79 kilometrů s 39 naučnými tabulemi a nádhernou přírodou podél Moravy vás zavede přes Vysokou pri Morave, Záhorskou Ves, Suchohrad, Gajary až do Moravského Sv. Jána. Trasa má minimální stoupání a vede převážně po asfaltových stezkách.
Samozřejmě začátečníci nemusí hned absolvovat celou délku. V období záplav je však třeba dát pozor na zvýšenou hladinu řeky Moravy, která může zaplavit část stezky u obce Vysoká pri Morave.