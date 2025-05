Autobusy přepravující kola obsluhují především oblast Krušných hor, Labských pískovců a Českého Švýcarska. Cyklobusových linek v Ústeckém kraji je 21, čtyři další provozují dopravní podniky v Děčíně a Ústí nad Labem.

Na kole v Ústeckém kraji

Cestovat s jízdním kolem umožňují vybrané autobusové linky integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje. Část roku jezdí s přepravníky – ty se liší počtem kol, které dokážou pojmout.

Autobusy okolo Ústí nad Labem

Jezdí od 29. března do 2. listopadu 2025

S nástavbou pro šest kol

Bez možnosti rezervace místa pro kolo

Cena za přepravu kola je 20 Kč

Linka Trasa Přeprava kol 451 Krásný Les – Suletice Všechny spoje 452 Verneřice – Petrovice/Bahratal Všechny spoje 453 Libouchec – Rýdeč Všechny spoje 455 Ústí nad Labem – Český Bukov Vybrané spoje ve všední dny 456 Ústí nad Labem – Chvalov Vybrané spoje ve všední dny 457 Ústí nad Labem – Dubice Vybrané spoje ve všední dny i o víkendech 471 Ústí nad Labem – Sněžník Všechny spoje

Další spoje z Ústí nad Labem

Dvě samostatné cyklobusové linky v sezoně provozuje i ústecký dopravní podnik. Jezdí v období od 12. dubna do 28. října 2025 o víkendech a svátcích – během letních prázdnin i každou středu.

Linka č. 20: Divadlo – Chlumec - Zadní Telnice - Adolfov - Krásný Les - Varvažov, Pomníky - Chlumec – Divadlo

Divadlo – Chlumec - Zadní Telnice - Adolfov - Krásný Les - Varvažov, Pomníky - Chlumec – Divadlo Linka č. 20 vyráží ze zastávky Divadlo v 9:00 a 13:00

Linka č. 21: Divadlo - Chlumec - Nakléřov - Petrovice, rozc. Krásný Les - Tisá, Kulturní dům – Divadlo

Divadlo - Chlumec - Nakléřov - Petrovice, rozc. Krásný Les - Tisá, Kulturní dům – Divadlo Linka č. 21 vyráží ze zastávky Divadlo v 11:00 a 15:00

Linky nejsou součástí integrovaného systému, takže na nich neplatí běžné jízdenky. Koupit je můžete jen u řidiče při nástupu do vozidla – v jízdence už je započtena cena za přepravu kola.

Druh jízdenky Jednosměrná Zpáteční Dospělý 40 Kč 60 Kč Děti 6 - 15 let 20 Kč 30 Kč Zvýhodněné jízdné dospělý + dítě 50 Kč 75 Kč

Platit jde jen bezkontaktní platební kartou nebo kartou DÚK.

Cyklobusem z Labské stezky bezplatně

Z výletu po Labské stezce zpátky do města se můžete pohodlně svézt díky speciální rozvozové lince DPMÚL. Jízda cyklobusem linky č. 28 je zdarma.

Jezdí od 1. května do 28. září 2025

Jezdí o víkendech a svátcích

Vyjíždí ze zastávky ZPA

Jede přes zastávky Divadlo, Na Spálence, Bukov, Severní Terasa a Orlická

Návěs na kola za linkovým autobusem v Ústí nad Labem

Autobusy z Děčína

O víkendech jezdí od 29. března do 2. listopadu 2025

Ve všední dny jezdí od 29. června do 1. září 2025

S vlekem až pro 20 kol

S možností rezervace místa pro kolo předem

Linka Trasa Přeprava kol 433 Děčín – Jílové, Sněžník Vybrané spoje ve všední dny, o víkendech všechny spoje 434 Děčín – Krásná Lípa Vybrané spoje ve všední dny i o víkendech 436 Jetřichovice - Děčín Vybrané spoje ve všední dny (pouze směr Děčín) – pouze v období 1. 7. do 3. 9 437 Děčín - Verneřice Vybrané spoje pouze o víkendech

Autobusy na Chomutovsku

O víkendech jezdí od 18. dubna do 28. září 2025

Ve všední dny jezdí 28. června do 31. srpna 2025

S vlekem až pro 20 kol

S možností rezervace místa pro kolo předem

Linka Trasa Přeprava kol 561 Chomutov – Hora sv. Kateřiny Vybrané spoje o víkendech 585 Jirkov – Boží dar - Kurort Vybrané spoje o víkendech 588 Chomutov – Jirkov Vybrané spoje ve všední dny i o víkendech 590 Kadaň - Vejprty Vybrané spoje ve všední dny, všechny spoje o víkendech

Chomutovský cyklobus

Na výlet speciálním cyklobusem můžete vyrazit i z Chomutova, který vás vyveze na rozcestí Lesná u Malého Háje.

Od června do září jezdí o sobotách

Od července do srpna i o nedělích

Nástup s kolem je možný jen na autobusových nádražích v Chomutově Jirkově

Jezdí jednou denně – z Chomutova vyjíždí v 8:30, z Jirkova v 9:00

Pro jízdu cyklobusem platí speciální tarif – jednosměrné jízdenky můžete koupit přímo u řidiče.

Jízdenka Cena Dospělý 40 Kč Snížené jízdné 10 Kč Elektrokolo 40 Kč

Zdarma je přeprava dětí do 6 let a také přeprava běžných kol a koloběžek. Snížené jízdné platí cestující do 18 let, studenti do 26 let, cestující starší 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP-P.

Autobusy z Teplic

O víkendech jezdí od 18. dubna do 28. září 2025

Ve všední dny jezdí 28. června do 31. srpna 2025

S vlekem až pro 20 kol

S možností rezervace místa pro kolo předem

Linka Trasa Přeprava kol 484 Teplice – Fojtovice Vybrané spoje o víkendech 493 Teplice - Moldava Vybrané spoje ve všední dny i o víkendech

Autobusy z Litvínova

O víkendech jezdí od 18. dubna do 28. září 2025

Ve všední dny jezdí 28. června do 31. srpna 2025

S vlekem až pro 20 kol

S možností rezervace místa pro kolo předem

Linka Trasa Přeprava kol 521 Litvínov – Brandov Vybrané spoje o víkendech 523 Litvínov – Český Jiřetín Vybrané spoje ve všední dny i o víkendech 526 Litvínov – Osek, Dlouhá Louka Vybrané spoje o víkendech

Autobusy z Litoměřic

O víkendech jezdí od 29. března do 2. listopadu 2025

S vlekem až pro 20 kol

S možností rezervace místa pro kolo předem

Linka Trasa Přeprava kol 623 Bohušovice – Litoměřice – Verneřice Vybrané spoje o víkendech

Kompletní jízdní řády i vyhledávač spojení najdete na stránce integrovaného systému Dopravy Ústeckého kraje.

Ceny přepravy kol

Na všech cyklobusových linkách platí tarif integrované přepravy. Za šedesátiminutovou jízdenku na přepravu kola zaplatíte 25 Kč, celodenní vyjde na 50 Kč.

Rezervace kol

Na vybraných spojích lze rezervovat místo pro jízdní kolo prostřednictvím síťové aplikace DÚKapka. Přepravu zamluvte nejpozději dva dny před plánovanou cestou. Rezervace stojí 10 Kč.