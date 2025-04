„Správná údržba prodlouží životnost kola, ale především zajistí bezpečnost,“ říká Ladislav Slánský z Týmu silniční bezpečnosti. „Někdo si troufne sám, není však ostudou nechat si pomoci v odborném servisu jízdních kol.“

„Než vyrazíte na delší trasu, vyzkoušejte kolo na kratší jízdě. Sledujte, zda vše funguje bez problémů. Pokud zaznamenáte podivné zvuky, neobvyklý odpor nebo jiné komplikace, zajděte raději do servisu,“ dodává Ladislav Slánský.

„Že vás mechanik vyhnal ze servisu, když jste mu přivezli kolo špinavé, už neplatí, alespoň u nás ne,“ říká Tomáš Jíčínský, specialista na kola amerického Treku z firmy M1 PROJECT. „Naopak my doporučujeme lidem kolo nemýt, a už vůbec ne tlakovou vodou.“ Varuje před použitím „wapky“. „Máme nerezovou vanu a speciální mycí prostředky, které jsou ideální pro údržbu. To všechno dohromady dělá servis servisem,“ přemítá a pyšně předvádí speciální „pračku“, ve které pomocí ultrazvuku čistí řetězy.

A vrací se k „wapce“. „Vysoký tlak způsobí, že se voda dostane do ložisek a na další místa kola, kam by se dostat neměla. Na lak bych byl taky opatrný,“ dodává a vypočítává, na co se v předsezonním servisu zaměřuje. Ve zkratce: na všechno. S trochou nadsázky celé kolo rozebere. Před sezonou a pak pravidelně v zápřahu v sezoně je třeba kontrolovat vidlici, brzdy, kotouče, destičky, namazat řetěz, prohlédnout všechny čepy.

„Na servisu bych určitě nechal kontrolu hydraulických brzd a určitě i seřízení řazení, dnes už máme i elektronické. To je přeci jen trochu složitější,“ vysvětluje Jíčínský. Hydraulickou kapalinu v brzdové soustavě je třeba měnit. „Za mě je to ideální udělat jednou ročně,“ říká specialista na servis treků. „Někteří jezdci jsou těžší, takže tam dochází k přehřívání brzdové kapaliny. Takovým ji měníme třikrát ročně.“

„Zaměřujeme se na ložiska v nábojích, které měníme podle toho, jak jsou ojetá. Sledujeme, zda kolo nemá vůli nebo začíná ložisko hučet,“ dodává.

Ladislav Slánský z Týmu silniční bezpečnosti připomíná kontrolu stavu plášťů a duší. „Pneumatiky je třeba nahustit na správný tlak a sledovat, zda neuniká vzduch. Pokud jsou pláště popraskané nebo opotřebené, je nejvyšší čas je vyměnit. Pokud používáte bezdušové pláště, ověřte stav tmelu a případně jej doplňte,“ radí.

Řetěz

„Určitě si zvládnete sami ošetřovat řetěz, to by měl umět každý jezdec,“ dodává Tomáš Jíčínský. Pro kontrolu řetězu je třeba pořídit si měrku, která je kalibrovaná přímo na konkrétní systém řazení (Shimano, Campagnolo). „Doma si sám dokážete změřit řetěz a víte, že už je opotřebený.“ Tomáš Jíčínský varuje před oddalováním výměny vytahaného řetězu. „Když ho nevyměníte a přejedete ho, tak vám zničí vlastně celý pohon, to znamená, že budete měnit převodníky i kazetu. Je potřeba je měnit včas, nenechat je dojít havarijního stavu. Kolo pak špatně řadí a je to otrava.“

Jak dlouho řetěz vydrží? „Je to v závislosti na kvalitě řetězu, na stylu šlapání konkrétního jezdce,“ říká Jíčínský. „Když jezdec použije těžký převod a opravdu intenzivně šlape do pedálů, ale malou frekvencí, tak řetěz napíná mnohem víc a opotřebení je mnohem rychlejší.“ Varuje také před zanedbáváním údržby: „Když se řetěz jen maže a nečistí, tak dochází k nabalování prachových částic a všechny části pohonu se ojedou mnohem rychleji.“

„U některých elektrokol je jednopolohové řazení, sice má 12 stupňů, ale nemůžete přeřadit o více stupňů než o jeden. To je kvůli tomu, že motor má takovou sílu, že kdybyste zařadil prudce a do toho intenzivně šlapal, tak se může řetěz přetrhnout,“ otevírá téma elektrokol Tomáš Jíčínský. „Proto je důležité nezapomínat na elektrokole řadit, správně řadit. Ono se zdá, že ten motor rozjede kolo skoro sám, ale když tam necháte nejtěžší převod, tak vám motor sice pomůže se rozjet, ale on je schopen vlastně úplně řetěz přetrhnout,“ vysvětluje.

„U elektrokol klademe důraz hlavně na kotoučové brzdy, na kontrolu destiček a hlavně sílu kotoučů,“ odkazuje na vyšší hmotnost bicyklů s elektrickou výpomocí. „Elektrokola většinou váží opravdu hodně a intenzivní brzdění u nich opotřebovává destičky, ale i kotouč, který se dá probrzdit a vlastně může dojít až k odtržení materiálu,“ popisuje Jíčínský. „Brzdy jsou v podstatě stejné. Máme větší kotouče a většinou se používají třeba i odolnější směsi brzdových destiček, které jsou přizpůsobené intenzivnímu brzdění a brzdí trošku líp.“

Diagnostika v mobilu

Dalším kontrolním bodem je pak elektrický systém. „Máme diagnostiku, kterou analyzujeme kolo a zjistíme o něm v podstatě všechno,“ ukazuje na mobilu diagnostiku silničního speciálu Trek s elektronickým řazením, s její pomocí se seřizuje přehazovačka a dokonce i ukáže, jak často jezdec používal které převody.

Silničáři mají podle Jíčínského většinou kola v pořádku. „Jezdí v hezkém počasí, takže servis není potřeba tak často. Nicméně občas zmoknou a trochu zapomenou na to, že s vodou se do kola dostává písek, prachové částice a voda přenáší špínu do ložisek. Kolo vypadá na pohled krásně, čistě. Na rozdíl od bajků, které jsou většinou špinavé hodně, tak silnička vypadá sice čistě, ale může být kolikrát v horším stavu než ten bajk,“ uzavírá Tomáš Jíčínský z M1 PROJECT.