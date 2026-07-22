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Ideální trasy i česká kulturní stopa. Vydejte se na kole rakouskou Šumavou

Štěpán Hobza
  8:30
Mühlviertel je země zaslíbená všem cyklistům. Zdejší kopcovitá krajina, která...

Mühlviertel je země zaslíbená všem cyklistům. Zdejší kopcovitá krajina, která místy přechází v horské hřebeny nad tisíc metrů nad mořem, si vysloveně říká o projížďku. | foto: Štěpán Hobza, Lidové noviny

Ideální okruh vede z Bad Leonfeldenu (na snímku) zpátky do Čech přes Vyšší Brod...
Ideální okruh vede z Bad Leonfeldenu zpátky do Čech přes Vyšší Brod a pak...
Ideální okruh vede z Bad Leonfeldenu zpátky do Čech přes Vyšší Brod a pak...
Ideální okruh vede z Bad Leonfeldenu zpátky do Čech přes Vyšší Brod a pak...
7 fotografií
Znáte tu větu z Vesničko má středisková? „Alpy tě ohromí, ale tohle, to tě dojme“? Přesně tak se budete cítit v hornorakouském Mühlviertelu neboli na rakouské straně Šumavy.

Romantickým údolím tu protéká řeka Grosse Mühl (česky Velká Mihela) kterou kdysi s povodím Vltavy spojil Schwarzenberský plavební kanál. Dřevo putovalo dál do Dunaje a na jeho modrých vodách až do hlavního města monarchie Vídně. Po desetiletí se tak vídeňské dámy nevědomky ohřívaly dřevem z českých luhů a hájů.

Tím ovšem česká stopa ve zdejším regionu zdaleka nekončí. Korunním kulinářským produktem Mühlviertelu je perník, jehož klíčovou ingrediencí je med. Protože údolí Mihely nebylo příliš teplé a včelám se v něm nedařilo, proto se med dovážel z Čech. Tak to od roku 1559 dělala také firma Kastner z Bad Leonfeldenu, nejstarší výrobce perníku v celém Rakousku.

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I přes lahodnost zdejšího perníku je Mühlviertel známý něčím jiným – je to země zaslíbená všem cyklistům. Zdejší kopcovitá krajina, která místy přechází v horské hřebeny nad tisíc metrů nad mořem, si vysloveně říká o projížďku.

Na své si přijdou silničkáři i příznivci horských kol. Zcela ideální volbou je tu gravel – přechod mezi silnicí a jízdou v terénu. Ideální okruh vede z Bad Leonfeldenu zpátky do Čech přes Vyšší Brod a pak romantickým údolím Vltavy okolo Čertovy stěny, jež inspirovala Bedřicha Smetanu ke kompozici stejnojmenné opery.

Ideální okruh vede z Bad Leonfeldenu (na snímku) zpátky do Čech přes Vyšší Brod a pak romantickým údolím Vltavy okolo Čertovy stěny.
Ideální okruh vede z Bad Leonfeldenu zpátky do Čech přes Vyšší Brod a pak romantickým údolím Vltavy okolo Čertovy stěny (na snímku).
Ideální okruh vede z Bad Leonfeldenu zpátky do Čech přes Vyšší Brod a pak romantickým údolím Vltavy okolo Čertovy stěny (na snímku).
Ideální okruh vede z Bad Leonfeldenu zpátky do Čech přes Vyšší Brod a pak romantickým údolím Vltavy okolo Čertovy stěny.
7 fotografií

Po vykoupání ve vodách Lipna – v červenci je jeho voda náramně osvěžující – se cyklotrasa stočí zpět do Rakouska podél rozeklaného toku říčky Steinerne Mühl, která našinci připomíná šumavskou Vydru. Odsud je třeba si vyšlápnout kopec na úbočí Sternsteinu, místní dominanty s výškou 1 122 metrů nad mořem. Odměnou je ale nádherný výhled na Alpy, který se odsud naskýtá za dobrého počasí.

Ze Sternsteinu vede cesta přirozeně dolů zpět do Bad Leonfeldenu, kde mají kromě perníku také vynikající zelený Veltlín z vyhlášeného dolnorakouského regionu Wachau. Se 60 kilometry v nohách chutná obzvlášť znamenitě!

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Pokud člověk po sportu dostane chuť zregenerovat, šance se nabízí ve wellness hotelu Falkensteiner nad Bad Leonfeldenem. Už na recepci pochopíte, že se tu budete cítit jako doma – polovina personálu tu jsou totiž Češi, nejčastěji od Českých Budějovic. Česky na vás bude mluvit recepční, servírka u večeře nebo třeba barman, který vám umíchá nejlepší koktejl Moscow Mule široko daleko.

A když se večer zasníte a z prostorné terasy se zakoukáte na kontury Sternsteinu, znovu si vzpomenete na Rudolfa Hrušínského: Alpy vás ohromí, ale tohle, to vás dojme.

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