Klidný výlet na kole v Rakousku. Zkuste si Velký korutanský jezerní okruh

Začínáme zhruba uprostřed nekonečna, tedy ležaté osmičky Velkého korutanského jezerního okruhu, který se doporučuje na pět etap a deklaruje deset jezer, dvě řeky a celkem 340 kilometrů. Ovšem jelikož se jedná o okruh uprostřed překřížený, můžete na něm opravdu kroužit donekonečna nebo si začít a skončit, kde se vám zlíbí. Doporučená trasa okruhu Wörthersee objíždí po jeho severní straně od západního cípu až ke Klagenfurtu, což je zhruba šestnáct kilometrů, tedy délka jezera.

Jeho voda se dá pít, a to doslova. Má opravdu parametry pitné vody a starosta Klagenfurtu prý každoročně pitím vody z jezera jeho čistotu deklaruje. Pochopitelně se v jezeře můžete i koupat. Mnoho pozemků je soukromých, ale v každé obci narazíte i na veřejné pláže.

Možná narazíte i na účastníka pěti závodů Tour de France a tří olympiád v Atlantě, Sydney a Athénách. Je jím Paco, tedy Peter Wrohlich, bývalý rakouský reprezentant v silniční cyklistice. Dnes je koordinátorem cyklotras pro Korutany, a tak si můžeme být jistí, že jsou místní cyklotrasy v dobrých rukou.

Ideální příležitostí, jak se rozloučit s Wörthersee, je vyhlídka na jeho nejvýchodnějším cípu. Samotný Klagenfurt, respektive jeho centrum leží ještě pár kilometrů na východ, ale s jezerem jej jako pupeční šňůra spojuje kanál, který je mimochodem každoročně dějištěm nevšední podívané. Během vyhlášeného triatlonu atleti právě tudy plavou poslední metry pro svá kola a kanál je obsypán skandujícími fanoušky.

Kolem světa

Po cestě do Klagenfurtu ještě určitě stojí za to navštívit Minimundus – zmenšeninu světa! Věrné kopie nejvýznamnějších staveb světa v poměru 1:25 vám umožní skvělé srovnání jejich skutečných velikostí. Těžko byste například postavili vedle sebe Eiffelovu věž a CN Tower v Torontu. Která je vyšší? Jak velký je ve skutečnosti Bílý dům, z nějž většinou vidíme jen průčelí? Jak by asi vypadala Čínská zeď z výšky? A co rozhledna Pyramidenkogel, na které jsme stáli ráno?

Lendkanal u města Klagenfurt am Wörthersee

Potěší samozřejmě i pražská radnice a na sto třicet dalších skvostů světové architektury. Specialitou Minimundu je, že miniatury staveb jsou vytvořeny z originálních materiálů. Nejsou tedy z plastu, ale železo je tam, kde je ve skutečnosti železo, a beton tam, kde je beton.

Město draka

My si ovšem Klagenfurt prohlédneme v původní velikosti. Jeho symbolem je bájný drak, který zdobí Lindwurmbrunnen, tedy dračí kašnu na Neuer platz. Pokud chcete vědět něco o městě, zajděte do infocentra, které sídlí právě u draka. Kromě klasických informací tu mají i mapu města s popisky v češtině nebo speciální Korutanskou kartu, s níž můžete při prohlídce města využít spoustu výhod.

I když zní název města poměrně tvrdě, je to milé a přívětivé místo. Mimochodem význam jména je dnes vinou překladů měnících se obyvatel od Římanů přes Slovince až po ty německy mluvící zkomolen od původního „vodního brodu“ až po dnešní „brod, který si stěžuje.“ Ale vy si stěžovat nebudete, centrum je opravdu srovnatelné s nejkrásnějšími historickými evropskými městy.

Zaplatit si komentovanou prohlídku, která po objednání může být i v češtině, vůbec není špatná investice. Dozvíte se spoustu nečekaných zajímavostí. Ukážou vám například první pěší zónu v Rakousku nebo můžete objevit více než padesát dvorů. Kdybyste chtěli, můžete projít z jednoho konce města na druhý jenom dvory. Zastavte se určitě v erbovním sálu, jehož zdi zachytily ve své době erby všech šesti set šedesáti pěti vlastníků půdy v Korutanech. Součástí prohlídky je i výstup na klagenfurtskou kostelní věž – nejvyšší kostelní věž v Korutanech (45 metrů).

Nejteplejší jezero

I když to má Klagenfurt ve svém jméně, nemůžete tam zůstat na furt. Tedy aspoň pokud chcete dokončit onu osmičku korutanského okruhu. To musíte sednout zase na kolo a dojet zhruba pětadvacet kilometrů k nejteplejšímu korutanskému jezeru – Klopeiner see. Jeho promenáda působí téměř jako přímořské letovisko.

I v místním informačním centru mají jeden trumf! Tedy obzvláště užitečnou kartu. Cyklovyjížďky, komentované prohlídky a další sportovní aktivity a služby jsou součástí nabídky týdenního programu Activ Card.

Ráj rybářů

Kolem Klopeiner see se naše osmička otáčí a vrací se do svého středu jižní cestou. Ta vede místy i kolem řeky Drávy po Drávské cyklostezce, která dává okruhu zase další rozměr a možnosti.

Pohled od severního břehu Klopeiner See na Karavanky

Například tu můžete chytat ryby, i když nemáte povolenku, a dokonce i když to neumíte. Přímo na stezce leží Fischerei. Fischer je německy rybář a Fischer-rei je rybářů ráj. To je samozřejmě jen slovní hříčka, ale toto místo je opravdu rybářům doslova zaslíbené. Políčit na ryby tu můžou i úplní amatéry, kteří si to třeba chtějí jenom cvičně zkusit, jako například já.

Nepředstavujte si jeden rybník, u nějž se tísní desítky rybářů. Je to opravdu rozlehlý areál, v němž se pohybujete jako na golfovém hřišti elektrickými vozíky. Ve skutečnosti jde o soustavu rybníčků, řeky a jejích slepých ramen, kde má každé zákoutí své speciální využití.

Profíci mají vyhrazena místa, kde mohou postavit stan a chytat hluboko do noci nebo třeba hned brzy ráno. Najdete tam i rybník „chyť a pusť“, v němž můžete chytit i třicetikilového kapra. No a pokud nemáte rybářské povolení, nebo jste dokonce rybářský prut nikdy nedrželi v ruce, naučí vás to zkušený instruktor a můžete si zkoušet nahazovat falešnou návnadu, dokud se to nenaučíte. Pak si třeba i sami něco chytíte a váš úlovek vám kuchař v restauraci připraví.

A i když přece jen nic nechytíte, odnesete si s sebou nevšední zážitky a vzpomínky na krásnou přírodu. Nakonec i tu rybu si můžete dát, třeba na cestě domů, nebo zkrátka kdykoliv k tomu budete mít příležitost.

A zajeďte si ještě do Veldenu na západní straně Wörthersee. Doporučujeme večerní procházku městem s návštěvou restaurace na břehu jezera, kde budete moct ryby pozorovat přímo od stolu. Bary, kavárny, ryby, voda, promenáda – je to takové korutanské Monte Carlo!