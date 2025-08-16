Objevujte Rakousko ze sedla kola. Ráj cyklistů láká na dobrodružství i pohodu

Ivana Vaňkátová
Rakousko, to není jen lyžování a horská turistika. Podle aktuálních průzkumů roste obliba cyklistiky, a to jak v každodenním životě, tak i jako forma dovolené. Za cykloturistikou do Rakouska má v plánu vyrazit až pětina Čechů.
Rakousko láká cyklisty nejen na výhledy. (c) Österreich Werbung / Stefan...

Rakousko láká cyklisty nejen na výhledy. (c) Österreich Werbung / Stefan Strasser | foto: Austria.info

Přehled regionů v Rakousku a jejich cyklotras. (c) Österreich Werbung
Dunajská cyklostezka. Foto: Niederösterreich-Werbung GmbH/ David Schreiber
Korutanský jezerní okruh. Foto: (c) Kärnten Werbung / Michael Stabentheiner
Cyklistika v regionu Schladming-Dachstein . Foto: saalbach.com / Stefan Voitl
Díky rozmanité krajině a husté síti cyklostezek, které vedou přes všech devět spolkových zemí, je Rakousko ideální destinací pro každého cyklistu – od rekreačních jezdců po milovníky adrenalinu na horských stezkách.

Jízda na kole je také v Rakousku velmi populární. Podle průzkumu využívá 63 % Rakušanů kolo téměř denně, pětina několikrát týdně.

Rakouské regiony, které musíte projet na kole

Rakousko nabízí pestrou paletu cyklistických regionů, z nichž si vybere opravdu každý. Vydat se můžete za pohodovou, horskou či silniční cyklistikou, nebo lze vyzkoušet i gravelové trasy. Objevujte nejkrásnější cyklotrasy podél vody, dechberoucí cyklotrasy po rakouských horách nebo malebné cyklotrasy zdejší krajinou.

Přehled regionů v Rakousku a jejich cyklotras. (c) Österreich Werbung

Taurská cyklostezka, Drávská cyklostezka a Murská cyklostezka patří mezi oblíbené říční trasy, které vedou malebnou krajinou. Další krásná trasa podél řek, potoků a jezer se vine také v Mostviertelu. Pro ty, kteří chtějí spojit cyklistiku s poznáváním, je ideální Podunajská cyklostezka, která vás provede kolem historických měst a vinic.

Dunajská cyklostezka. Foto: Niederösterreich-Werbung GmbH/ David Schreiber

Jedinečný zážitek nabízí cyklostezka Alpe Adria, která spojuje Alpy s Jaderským mořem a nabízí nádherné výhledy na rakouskou a italskou krajinu. Pro milovníky jezer je skvělou volbou Korutanský jezerní okruh, který vás provede kolem nejkrásnějších korutanských jezer.

Korutanský jezerní okruh. Foto: (c) Kärnten Werbung / Michael Stabentheiner

Pokud hledáte horská dobrodružství, zkuste největší rakouský bike-region v oblasti Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn s náročnými traily nebo si užijte adrenalin v regionu Nockbike. Odvážnější cyklisté ocení trasy v Bikeland Schladming-Dachstein, zatímco rodiny s dětmi si zamilují oblasti jako Zážitkový region Murau nebo Zážitkový region Hochsteiermark se stezkami, které jsou uzpůsobené pro všechny věkové kategorie i výkonnostní úrovně.

Cyklistika v regionu Schladming-Dachstein . Foto: saalbach.com / Stefan Voitl

Další oblíbené oblasti, kde si cyklisté přijdou na své, jsou regiony MTB-Region Weissensee, Salzkammergut Ausseerland či trasa Königstour Bike v regionu Hochkönig. Pro milovníky historie je připravena trasa Iron Curtain Trail, která vede po staré „železné oponě“. Pro ty, kteří hledají odpočinek a wellness, je ideální Zážitkový region Thermen- & Vulkanland.

Cyklistika v Rakousku pro každého

Rakousko se pyšní širokou nabídkou cyklistických zážitků.

Horská cyklistika

Milovníci adrenalinu si zde přijdou na své díky náročným trasám a dechberoucím panoramatům. Každý trail je plný kořenů, kamenů a terénních nerovností, kde se spojíte s přírodou.

Tip pro vás: gravelbike

Tato disciplína spojuje to nejlepší ze silniční a horské cyklistiky. S gravelovým kolem můžete projet celou zemi od Bodamského jezera až po Neziderské jezero po speciální trase Gravel Austria, a to v tempu, které vám vyhovuje. Trasa Gravel Austria měří krásných 600 kilometrů.

Rekreační cyklistika

Pro ty, kteří chtějí poznávat Rakousko v klidu a bez námahy. Pohodové jízdy podél řek a jezer jsou často spojeny s kulinářskými objevy a autentickými setkáními s místními.

Silniční cyklistika

Alpské průsmyky, hladké asfaltové silnice, panoramatické trasy kolem jezer i malebných údolí nabízejí silniční trasy. V Rakousku se můžete spolehnout na perfektně udržovanou infrastrukturu a chytré značení. Díky tomu si přijdou na své jak rekreační jezdci, tak výkonnostní sportovci, a to v pohodovém tempu i při náročných alpských stoupáních.

Nádraží Praha Vršovice

16. srpna 2025

