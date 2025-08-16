Objevujte Rakousko ze sedla kola. Ráj cyklistů láká na dobrodružství i pohodu

Díky rozmanité krajině a husté síti cyklostezek, které vedou přes všech devět spolkových zemí, je Rakousko ideální destinací pro každého cyklistu – od rekreačních jezdců po milovníky adrenalinu na horských stezkách.
Jízda na kole je také v Rakousku velmi populární. Podle průzkumu využívá 63 % Rakušanů kolo téměř denně, pětina několikrát týdně.
Rakouské regiony, které musíte projet na kole
Rakousko nabízí pestrou paletu cyklistických regionů, z nichž si vybere opravdu každý. Vydat se můžete za pohodovou, horskou či silniční cyklistikou, nebo lze vyzkoušet i gravelové trasy. Objevujte nejkrásnější cyklotrasy podél vody, dechberoucí cyklotrasy po rakouských horách nebo malebné cyklotrasy zdejší krajinou.
Taurská cyklostezka, Drávská cyklostezka a Murská cyklostezka patří mezi oblíbené říční trasy, které vedou malebnou krajinou. Další krásná trasa podél řek, potoků a jezer se vine také v Mostviertelu. Pro ty, kteří chtějí spojit cyklistiku s poznáváním, je ideální Podunajská cyklostezka, která vás provede kolem historických měst a vinic.
Jedinečný zážitek nabízí cyklostezka Alpe Adria, která spojuje Alpy s Jaderským mořem a nabízí nádherné výhledy na rakouskou a italskou krajinu. Pro milovníky jezer je skvělou volbou Korutanský jezerní okruh, který vás provede kolem nejkrásnějších korutanských jezer.
Pokud hledáte horská dobrodružství, zkuste největší rakouský bike-region v oblasti Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn s náročnými traily nebo si užijte adrenalin v regionu Nockbike. Odvážnější cyklisté ocení trasy v Bikeland Schladming-Dachstein, zatímco rodiny s dětmi si zamilují oblasti jako Zážitkový region Murau nebo Zážitkový region Hochsteiermark se stezkami, které jsou uzpůsobené pro všechny věkové kategorie i výkonnostní úrovně.
Další oblíbené oblasti, kde si cyklisté přijdou na své, jsou regiony MTB-Region Weissensee, Salzkammergut Ausseerland či trasa Königstour Bike v regionu Hochkönig. Pro milovníky historie je připravena trasa Iron Curtain Trail, která vede po staré „železné oponě“. Pro ty, kteří hledají odpočinek a wellness, je ideální Zážitkový region Thermen- & Vulkanland.
Cyklistika v Rakousku pro každého
Rakousko se pyšní širokou nabídkou cyklistických zážitků.
Horská cyklistika
Milovníci adrenalinu si zde přijdou na své díky náročným trasám a dechberoucím panoramatům. Každý trail je plný kořenů, kamenů a terénních nerovností, kde se spojíte s přírodou.
Tip pro vás: gravelbike
Tato disciplína spojuje to nejlepší ze silniční a horské cyklistiky. S gravelovým kolem můžete projet celou zemi od Bodamského jezera až po Neziderské jezero po speciální trase Gravel Austria, a to v tempu, které vám vyhovuje. Trasa Gravel Austria měří krásných 600 kilometrů.
Rekreační cyklistika
Pro ty, kteří chtějí poznávat Rakousko v klidu a bez námahy. Pohodové jízdy podél řek a jezer jsou často spojeny s kulinářskými objevy a autentickými setkáními s místními.
Silniční cyklistika
Alpské průsmyky, hladké asfaltové silnice, panoramatické trasy kolem jezer i malebných údolí nabízejí silniční trasy. V Rakousku se můžete spolehnout na perfektně udržovanou infrastrukturu a chytré značení. Díky tomu si přijdou na své jak rekreační jezdci, tak výkonnostní sportovci, a to v pohodovém tempu i při náročných alpských stoupáních.