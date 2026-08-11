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Rakousko ze sedla kola. Od alpských serpentin po jezera, kde se můžete vykoupat

  8:30
Nepatříte k těm, kteří dovolenou nejraději tráví na lehátku u moře, ale naopak toužíte po sportu a adrenalinu? Zamiřte do Rakouska. Je to ráj pro milovníky cyklistiky všech úrovní.
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Silvrettská vysokohorská silnice (Silvretta Hochalpenstraße) je přes 22 kilometrů dlouhá a po 34 serpentinových zatáčkách se dostanete až na vrchol Bielerhöhe.
Z vrcholu Bielerhöhe je nádherný výhled na přehradu Silvretta-Stausee, ledovce i okolní hory.
Silvrettská vysokohorská silnice (Silvretta Hochalpenstraße) je přes 22 kilometrů dlouhá a po 34 serpentinových zatáčkách se dostanete až na vrchol Bielerhöhe.
Pro zdatné cyklisty je ideální Grossglocknerská vysokohorská silnice (Grossglockner Hochalpenstraße). Zatímco motorová vozidla platí za průjezd mýtné, cyklisté mají vjezd zdarma.
Grossglocknerská vysokohorská silnice (Grossglockner Hochalpenstraße) měří 48 kilometrů
14 fotografií

Do Rakouska můžete vyrazit v každém ročním období a vždy najdete něco, čím vás nadchne. V létě má ovšem tato země ještě větší kouzlo. Zelené hory, průzračná jezera, příjemný svěží vánek...

K našim rakouským sousedům se navíc dostanete pohodlně autem a během jediného víkendu můžete spojit hned několik aktivit. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou, nebo si chcete dopřát týden s partou přátel, tato země nabízí nespočet možností.

Na kole Alpami i k moři. Prozkoumejte pestré a dechberoucí cyklistické trasy

Oblíbená je zde pěší turistika. Ovšem stále větší popularitu zde získává také objevování krás Rakouska ze sedla kola. Vybrali jsme pro vás nejkrásnější cyklovýlety a trasy, které vás zaručeně nadchnou. Zvolit můžete pohodovou vyjížďku podél řek, okruh kolem jezer, kde se během cesty vykoupete, i náročný horský výjezd.

Trasy jsou obecně velmi dobře udržované, často vedou po kvalitním asfaltu a nechybí ani odpočívadla či zázemí pro cyklisty. Výlety můžete spojit také s ochutnávkou místních specialit – ať už jde o vyhlášené sýry, vína nebo tradiční horskou kuchyni. Jaký cyklistický cíl si letos vyberete?

Silvretta Ideální pro dobrodruhy

Pokud vlastníte silniční nebo horské kolo a jízda na něm je pro vás vášní, vyrazte do horské oblasti Silvretta. Oddechnete si od jezer a pokocháte se pohledem na hory. S tím souvisí i terén, který je plný výrazného stoupání a nehodí se proto pro děti nebo začátečníky.

Mezi nejvyhledávanější patří jednoznačně Silvrettská vysokohorská silnice (Silvretta Hochalpenstraße), která je přes 22 kilometrů dlouhá a po 34 serpentinových zatáčkách se dostanete až na vrchol Bielerhöhe.

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Z něj je nádherný výhled na přehradu Silvretta-Stausee, ledovce i okolní vrcholy. A hlavně na Piz Buin, nejvyšší horu Vorarlberska.

Pokud si na tuto trasu netroufáte, můžete zvolit elektrokolo. A hlavně si nezapomeňte do batůžku přibalit i teplé oblečení, protože na Bielerhöhe bývá citelně chladněji než v údolí. Rozdíl teplot může dosahovat i patnácti stupňů.

Může se hodit

  • Po celém Rakousku je víc než 16 tisíc kilometrů cyklistických tras. Rakousko je na cyklisty připravené, proto na každém rohu najdete půjčovny, kde si můžete kolo zapůjčit. Není nutné vozit ho z České republiky.
  • Při výběru ubytování dbejte na to, aby byla u hotelu úschovna kol.
  • Cyklostezky vedou kolem vinařství, horských chat i rodinných hostinců. O občerstvení nebudete mít nouzi.
  • Místní jsou připraveni i na elektrokola. Kolem tras najdete množství dobíjecích stanic.
  • Rakouské železnice umožňují přepravu jízdních kol na mnoha regionálních i dálkových spojích. Nemusíte proto stejnou trasu absolvovat tam i zpět, ale různě ji kombinovat s přejezdy na kole.
  • V horách se podmínky mohou rychle změnit. Nezapomeňte si proto přibalit větrovku a rukavice, kdyby se ochladilo.


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