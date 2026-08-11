Do Rakouska můžete vyrazit v každém ročním období a vždy najdete něco, čím vás nadchne. V létě má ovšem tato země ještě větší kouzlo. Zelené hory, průzračná jezera, příjemný svěží vánek...
K našim rakouským sousedům se navíc dostanete pohodlně autem a během jediného víkendu můžete spojit hned několik aktivit. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou, nebo si chcete dopřát týden s partou přátel, tato země nabízí nespočet možností.
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Na kole Alpami i k moři. Prozkoumejte pestré a dechberoucí cyklistické trasy
Oblíbená je zde pěší turistika. Ovšem stále větší popularitu zde získává také objevování krás Rakouska ze sedla kola. Vybrali jsme pro vás nejkrásnější cyklovýlety a trasy, které vás zaručeně nadchnou. Zvolit můžete pohodovou vyjížďku podél řek, okruh kolem jezer, kde se během cesty vykoupete, i náročný horský výjezd.
Trasy jsou obecně velmi dobře udržované, často vedou po kvalitním asfaltu a nechybí ani odpočívadla či zázemí pro cyklisty. Výlety můžete spojit také s ochutnávkou místních specialit – ať už jde o vyhlášené sýry, vína nebo tradiční horskou kuchyni. Jaký cyklistický cíl si letos vyberete?
Silvretta Ideální pro dobrodruhy
Pokud vlastníte silniční nebo horské kolo a jízda na něm je pro vás vášní, vyrazte do horské oblasti Silvretta. Oddechnete si od jezer a pokocháte se pohledem na hory. S tím souvisí i terén, který je plný výrazného stoupání a nehodí se proto pro děti nebo začátečníky.
Mezi nejvyhledávanější patří jednoznačně Silvrettská vysokohorská silnice (Silvretta Hochalpenstraße), která je přes 22 kilometrů dlouhá a po 34 serpentinových zatáčkách se dostanete až na vrchol Bielerhöhe.
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Z něj je nádherný výhled na přehradu Silvretta-Stausee, ledovce i okolní vrcholy. A hlavně na Piz Buin, nejvyšší horu Vorarlberska.
Pokud si na tuto trasu netroufáte, můžete zvolit elektrokolo. A hlavně si nezapomeňte do batůžku přibalit i teplé oblečení, protože na Bielerhöhe bývá citelně chladněji než v údolí. Rozdíl teplot může dosahovat i patnácti stupňů.
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