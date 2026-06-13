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Dovolená pro cyklisty. Rakousko nabízí pohodové stezky i náročné výzvy

David Chuchma
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S příchodem léta se otevírají desítky cyklistických tras napříč Rakouskem. Zatímco zkušení bikeři mohou zamířit na náročný horský okruh Stoneman Taurista v Salcbursku, rodiny a rekreační cyklisté najdou pohodovější tempo na Dunajské cyklostezce v Horním Rakousku. Obě oblasti letos rozšiřují nabídku pro aktivní dovolenou.
Cyklisté na trase Stoneman Taurista zdolávají horské průsmyky v oblasti...

Cyklisté na trase Stoneman Taurista zdolávají horské průsmyky v oblasti Salcburska a Obertauernu. | foto: austria.info

Cyklisté na trase Stoneman Taurista zdolávají horské průsmyky v oblasti...
Výlet po Horním Rakousku lze spojit s návštěvou historických památek a hradních...
Ars Electronica Center v Linci patří mezi nejznámější stavby na rakouském...
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17 fotografií

Letní cyklistická sezona v Rakousku startuje naplno. Vedle známých tras podél řek a jezer se do popředí dostávají i náročnější horské okruhy určené zkušeným cyklistům.

Jedním z nich je Stoneman Taurista v oblasti Salzburger Sportwelt a Obertauern. Trasa měří 147 kilometrů a cyklisté během ní nastoupají přibližně 4 700 výškových metrů. Okruh vede přes horské průsmyky, alpské louky, kolem horských jezer i tradičních chat.

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Nejnáročnější účastníci se snaží zvládnout trasu během jediného dne. Rakouská turistika však umožňuje rozdělit okruh také do dvou nebo tří etap, což z něj dělá dostupnější variantu i pro sportovce, kteří si chtějí dosyta užít výhledy.

Trasa vede například přes vrchol Penkkopf, oblast Flachau nebo Obertauern. K nejvyhledávanějším místům patří hora Rossbrand ve výšce 1 768 metrů, odkud jsou za dobrého počasí vidět desítky alpských vrcholů včetně Dachsteinu nebo nejvyšší rakouské hory Grossglockneru.

Dunajská cyklostezka zůstává klasikou

Zcela odlišný zážitek nabízí Horní Rakousko, kde hlavní roli hraje Dunajská cyklostezka. Patří mezi nejznámější cyklotrasy v Evropě a každoročně přitahuje tisíce návštěvníků.

Stezka vede převážně nenáročným terénem podél Dunaje a je vhodná i pro rodiny s dětmi nebo rekreační cyklisty. Region v posledních letech rozšiřuje nabídku kratších tematických tras a výletů na elektrokolech, které návštěvníky zavedou do kopcovité krajiny mimo hlavní trasu.

Cyklisté na trase Stoneman Taurista zdolávají horské průsmyky v oblasti Salcburska a Obertauernu.
Cyklisté na trase Stoneman Taurista zdolávají horské průsmyky v oblasti Salcburska a Obertauernu.
Výlet po Horním Rakousku lze spojit s návštěvou historických památek a hradních areálů.
Ars Electronica Center v Linci patří mezi nejznámější stavby na rakouském Dunaji.
17 fotografií

Oblíbeným místem je například Schlögenský meandr, kde se Dunaj stáčí téměř o 180 stupňů. V okolí vznikají nové pobytové balíčky kombinující cyklistiku s regionální gastronomií nebo pobyty u jezer.

Na své si přijdou také sportovněji založení návštěvníci. V oblasti Granitlandu a Strudengau se nacházejí horské trasy vedoucí lesy, mezi žulovými skalami i náročnějšími stoupáními.

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Rakouské turistické regiony se v posledních letech stále více zaměřují na aktivní letní turistiku. Vedle klasické horské turistiky roste význam cyklistiky, a to jak v segmentu horských kol, tak elektrokol.

Výhodou většiny rakouských cyklistických oblastí je dobrá dostupnost z Česka autem. Salcbursko je z Prahy dosažitelné přibližně za pět hodin jízdy, Horní Rakousko ještě rychleji.

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Dovolená pro cyklisty. Rakousko nabízí pohodové stezky i náročné výzvy

Cyklisté na trase Stoneman Taurista zdolávají horské průsmyky v oblasti...

S příchodem léta se otevírají desítky cyklistických tras napříč Rakouskem. Zatímco zkušení bikeři mohou zamířit na náročný horský okruh Stoneman Taurista v Salcbursku, rodiny a rekreační cyklisté...

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