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Na kole za alpskými panoramaty a vínem po cyklostezkách v Rakousku

Ivana Vaňkátová
  9:30
Kaiserwinkl: letní krajina

Kaiserwinkl: letní krajina | foto: Kaiserwinkl

Malebné městečko Spitz je jedním z vinařských center Wachau.
Korutany, Villach
Neziderské jezero je přírodním unikátem.
Kaiserwinkl: letní krajina
5 fotografií
Rakousko se právem pyšní pověstí ráje pro cyklisty. S více než deseti tisíci kilometry značených a udržovaných tras si tu na své přijde opravdu každý – od rodin s dětmi, přes pohodové cykloturisty, až po sportovní nadšence.

Přinášíme výběr pěti zajímavých rakouských cyklostezek, které stojí za to prozkoumat. Ať už se rozhodnete pro poklidnou jízdu podél řeky, nebo pro náročné horské výzvy, Rakousko vás zaručeně nadchne.

1 Tauernská cyklostezka: Od vodopádů do Salcburku

Tato stezka nabízí jeden z nejmalebnějších zážitků, které můžete v Rakousku zažít. Její celková délka dosahuje 310 km, ale nejpopulárnější a nejkrásnější úsek vede od Krimmelských vodopádů až do Salcburku. Po cestě vás budou neustále provázet dechberoucí scenérie vysokých hor a úzké soutěsky.

Tauernská cyklostezka nabízí fantastickou kombinaci přírodních krás a kulturních památek. Startuje u pátých nejvyšších vodopádů na světě a cestou minete například Lichtenštejnskou soutěsku, hrad ve Werfenu nebo nejdelší ledovou jeskyni na světě, Eisriesenwelt. Většinou se jede z kopce, takže se příliš nenadřete, ale pozor na občasná stoupání v úzkém údolí.

Pro koho je vhodná?

Pro středně trénované cyklisty, kteří zvládnou ujet 50 až 80 km denně a ocení bohaté možnosti zastávek a poznávání.

2 Podunajská cyklostezka: Ideální pro rodiny a pohodu

Podunajská cyklostezka (Donauradweg) je jednou z nejznámějších a nejfrekventovanějších dálkových cyklostezek v Evropě. Trasa mezi německým Pasovem a Vídní, dlouhá asi 330 km, je z drtivé většiny rovinatá a s asfaltovým povrchem. Díky tomu je ideální pro ty, kteří si chtějí užít pohodovou jízdu.

Cyklostezka vede téměř neustále mimo silnice a její profil je takřka ideální pro relaxační jízdu. Po cestě si můžete užít malebnou krajinu Wachau zapsanou na seznamu UNESCO, proslavenou svými vinicemi. Mnoho místních sklípků přímo láká k ochutnávkám.

Pro koho je vhodná?

Absolutně ideální pro rodiny s dětmi, cykloturisty, seniory nebo ty, kteří si chtějí cestou užívat a povídat si, aniž by museli příliš šlapat do pedálů.

Malebné městečko Spitz je jedním z vinařských center Wachau.

3 Drávská cyklostezka: Slunce a dokonalý servis

Pokud hledáte o něco méně náročnou trasu, která je navíc proslulá slunečným počasím, vydejte se na jih Rakouska, do Korutan. Drávská cyklostezka (Drauradweg) sice začíná v Itálii, ale nejlepší je nasednout až v rakouském Lienzu.

Kromě krásné krajiny podél řeky Drávy a obvykle slunečného počasí nabízí tato stezka prvotřídní servis. Najdete tu certifikovaná ubytování pro cyklisty, kde nechybí úschovna kol ani nářadí. Na trase leží také historická města jako Spittal a Villach, kde se můžete kochat hrady nebo navštívit orlí arénu.

Pro koho je vhodná?

Pro rodiny, pohodové cykloturisty i milovníky geocachingu. Stezka je méně kopcovitá a nabízí spoustu zajímavostí a možností, jak si jízdu zpestřit.

Korutany, Villach

4 Kolem Neziderského jezera: Rovina, víno a UNESCO

Pro milovníky rovinatého terénu je ideální cyklostezka vedoucí kolem Neziderského jezera (Neusiedler See) na východě země. Tato stezka je dlouhá 133 km a celá oblast je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Kromě rovinatého profilu a nenáročnosti je region proslulý pozorováním ptáků, vinnými sklípky a krásnými vesnicemi. Čtvrtina stezky dokonce vede po území Maďarska, kde můžete navštívit například zámek Esterházy.

Pro koho je vhodná?

Pro nenáročné vyjížďky, rodiny s dětmi a všechny, kteří si chtějí užít cyklistiku spojenou s gastronomickými a přírodními zážitky.

Neziderské jezero je přírodním unikátem.

5 Salzkammergut Trophy: Pro skutečné drsňáky

Pokud se považujete za milovníky adrenalinu a horských kol, Salzkammergut Trophy je přesně pro vás. Nejedná se sice o klasickou stezku, ale o legendární mountainbikový maraton, který se koná v oblasti Solné komory (Salzkammergut).

Zde se rozhodně nedá mluvit o pohodové jízdě. Můžete si vybrat z několika tras (od 22 km až po extrémních 211 km s převýšením 7000 metrů). Trasy vedou po strmých horských stráních a nabízejí dechberoucí výhledy na majestátní pohoří Dachstein.

Pro koho je vhodná?

Pro zdatné a sportovně založené bikery, kteří vyhledávají skutečnou výzvu a rádi překonávají sami sebe.

Symbol Salzkammergut Trophy: skalní stezka Ewige Wand.

Tak už zbývá jen jediné – vybrat si trasu, sbalit batoh a vyrazit vstříc rakouským cyklistickým zážitkům!

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