Přinášíme výběr pěti zajímavých rakouských cyklostezek, které stojí za to prozkoumat. Ať už se rozhodnete pro poklidnou jízdu podél řeky, nebo pro náročné horské výzvy, Rakousko vás zaručeně nadchne.
1 Tauernská cyklostezka: Od vodopádů do Salcburku
Tato stezka nabízí jeden z nejmalebnějších zážitků, které můžete v Rakousku zažít. Její celková délka dosahuje 310 km, ale nejpopulárnější a nejkrásnější úsek vede od Krimmelských vodopádů až do Salcburku. Po cestě vás budou neustále provázet dechberoucí scenérie vysokých hor a úzké soutěsky.
Tauernská cyklostezka nabízí fantastickou kombinaci přírodních krás a kulturních památek. Startuje u pátých nejvyšších vodopádů na světě a cestou minete například Lichtenštejnskou soutěsku, hrad ve Werfenu nebo nejdelší ledovou jeskyni na světě, Eisriesenwelt. Většinou se jede z kopce, takže se příliš nenadřete, ale pozor na občasná stoupání v úzkém údolí.
Pro koho je vhodná?
Pro středně trénované cyklisty, kteří zvládnou ujet 50 až 80 km denně a ocení bohaté možnosti zastávek a poznávání.
2 Podunajská cyklostezka: Ideální pro rodiny a pohodu
Podunajská cyklostezka (Donauradweg) je jednou z nejznámějších a nejfrekventovanějších dálkových cyklostezek v Evropě. Trasa mezi německým Pasovem a Vídní, dlouhá asi 330 km, je z drtivé většiny rovinatá a s asfaltovým povrchem. Díky tomu je ideální pro ty, kteří si chtějí užít pohodovou jízdu.
Cyklostezka vede téměř neustále mimo silnice a její profil je takřka ideální pro relaxační jízdu. Po cestě si můžete užít malebnou krajinu Wachau zapsanou na seznamu UNESCO, proslavenou svými vinicemi. Mnoho místních sklípků přímo láká k ochutnávkám.
Pro koho je vhodná?
Absolutně ideální pro rodiny s dětmi, cykloturisty, seniory nebo ty, kteří si chtějí cestou užívat a povídat si, aniž by museli příliš šlapat do pedálů.
3 Drávská cyklostezka: Slunce a dokonalý servis
Pokud hledáte o něco méně náročnou trasu, která je navíc proslulá slunečným počasím, vydejte se na jih Rakouska, do Korutan. Drávská cyklostezka (Drauradweg) sice začíná v Itálii, ale nejlepší je nasednout až v rakouském Lienzu.
Kromě krásné krajiny podél řeky Drávy a obvykle slunečného počasí nabízí tato stezka prvotřídní servis. Najdete tu certifikovaná ubytování pro cyklisty, kde nechybí úschovna kol ani nářadí. Na trase leží také historická města jako Spittal a Villach, kde se můžete kochat hrady nebo navštívit orlí arénu.
Pro koho je vhodná?
Pro rodiny, pohodové cykloturisty i milovníky geocachingu. Stezka je méně kopcovitá a nabízí spoustu zajímavostí a možností, jak si jízdu zpestřit.
4 Kolem Neziderského jezera: Rovina, víno a UNESCO
Pro milovníky rovinatého terénu je ideální cyklostezka vedoucí kolem Neziderského jezera (Neusiedler See) na východě země. Tato stezka je dlouhá 133 km a celá oblast je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.
Kromě rovinatého profilu a nenáročnosti je region proslulý pozorováním ptáků, vinnými sklípky a krásnými vesnicemi. Čtvrtina stezky dokonce vede po území Maďarska, kde můžete navštívit například zámek Esterházy.
Pro koho je vhodná?
Pro nenáročné vyjížďky, rodiny s dětmi a všechny, kteří si chtějí užít cyklistiku spojenou s gastronomickými a přírodními zážitky.
5 Salzkammergut Trophy: Pro skutečné drsňáky
Pokud se považujete za milovníky adrenalinu a horských kol, Salzkammergut Trophy je přesně pro vás. Nejedná se sice o klasickou stezku, ale o legendární mountainbikový maraton, který se koná v oblasti Solné komory (Salzkammergut).
Zde se rozhodně nedá mluvit o pohodové jízdě. Můžete si vybrat z několika tras (od 22 km až po extrémních 211 km s převýšením 7000 metrů). Trasy vedou po strmých horských stráních a nabízejí dechberoucí výhledy na majestátní pohoří Dachstein.
Pro koho je vhodná?
Pro zdatné a sportovně založené bikery, kteří vyhledávají skutečnou výzvu a rádi překonávají sami sebe.
Tak už zbývá jen jediné – vybrat si trasu, sbalit batoh a vyrazit vstříc rakouským cyklistickým zážitkům!