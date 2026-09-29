A není divu. Podle toho, ze které strany a jak přesně to počítáte, vás čeká téměř 40 vraceček (Italové říkají „tornanti“), 21 kilometrů nepřetržitého stoupání (průměrný sklon 7,4 procent), 1 500 metrů převýšení a k tomu všemu neskutečně úchvatné výhledy.
Neopakovatelně zakroucená silnička klikatící se do výšky 2 758 metrů patří k nejslavnějším cyklistickým stoupáním světa, pravidelně sem šlapou borci při Giro d’Italia.
Tento legendární kopec jsem zvládl za hodinu a tři čtvrtě – pro amatéra je prý čas pod dvě hodiny velmi dobrý. Pokud by vás zajímalo srovnání, profesionálové ho zdolávají zhruba za hodinu až hodinu deset minut.