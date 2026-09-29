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Nekonečný kopec a čtyřicet zatáček. Pokořil jsem na kole bájný průsmyk Stelvio

František Dvořák

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Na kole na průsmyk Stelvio (Passo dello Stelvio), 19. září 2026 | foto: František Dvořák, iDNES.cz

Průsmyk Stelvio není jen důležitým milníkem italské historie, ale především posvátným místem cyklistů z celého světa. Vyškrábat se na Stelvio je snem snad každého jezdce. Do tohoto koutu Alp míří nadšenci od Austrálie přes Indii, Japonsko a Malajsii až po českou kotlinu.

A není divu. Podle toho, ze které strany a jak přesně to počítáte, vás čeká téměř 40 vraceček (Italové říkají „tornanti“), 21 kilometrů nepřetržitého stoupání (průměrný sklon 7,4 procent), 1 500 metrů převýšení a k tomu všemu neskutečně úchvatné výhledy.

Neopakovatelně zakroucená silnička klikatící se do výšky 2 758 metrů patří k nejslavnějším cyklistickým stoupáním světa, pravidelně sem šlapou borci při Giro d’Italia.

Tento legendární kopec jsem zvládl za hodinu a tři čtvrtě – pro amatéra je prý čas pod dvě hodiny velmi dobrý. Pokud by vás zajímalo srovnání, profesionálové ho zdolávají zhruba za hodinu až hodinu deset minut.

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