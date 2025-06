Jednou jsi dole, jednou nahoře… Ostré stoupání i sráz do údolí. Tuhle fušku zná snad každý nadšený cyklista, stejně jako prudké změny počasí náladové bohyně Přírody. Právě cyklisté si nesmírně oblíbili její dvě tváře v okolí Tiché a Divoké Orlice i propletené stezky ve stínu stromů a jasné světlo na hřebeni. Mnohdy vyrážejí i do míst, která jsou pouze pro pěší. Důvodem je adrenalin, najeté kilometry i poznávání skrytých míst. Se začátkem sezony proudí na severovýchod už řadu let karavany milovníků řídítek, která znamenají svět.

Aby po sezoně ještě nějaké silnice a cesty zbyly, dalo se před lety pár moudrých hlav na zastupitelstvech krajů dohromady a řekly dost! Od té doby se cyklobusy staly velmi oblíbeným a vyhledávaným způsobem, jak přírodu skrze sluneční brýle obdivovat, ale také trochu chránit. Můžete nechat auto doma a k cíli se přiblížit cyklobusem.

Co je to cyklobus? Turistická linka autobusu, který je upraven na přepravu cyklistů s koly díky speciálním rámům na kola, případně s vlekem na kola. Výhody cyklobusů? Spojují oblíbené cyklistické trasy

Zajišťují dopravu do hůře dostupných míst

Zvyšují bezpečnost na silnicích

Jsou ekologičtější, protože méně lidí pak jezdí autem

Kam na výlet v Orlických horách?

Do Orlických hor proudí kromě cyklistů také milovníci historie a literatury, aby načerpali zdejšího genia loci podobně jako Alois Jirásek. Jiráskova cesta vede z Broumovska přes Náchod a pochopitelně nemůžete vynechat ani Hronov, rodiště slavného spisovatele. V Olešnici pak začíná malebná cesta po hlavním hřebeni Orlických hor přes Velkou Deštnou až do Litomyšle, kudy opět mocně kráčely dějiny české literatury.

Co navštívit:

TIP: 28., 31.5. a 1. 6. 2025 (19:00 – 21:00): Smetanovské dny na nádvoří zámku Nové Město nad Metují.

(19:00 – 21:00): na nádvoří zámku 1. 6. 2025 (10:00 – 16:00): Den dětí na náchodském zámku.

(10:00 – 16:00): 6. 9. 2025 (od 11:00): Pořádá obec Deštné ve spolupráci s Klubem českých turistů oslavu 100 let od založení Masarykovy chaty na Šerlichu.

Vrch Šerlich s meteostanicí a Masarykovou chatou z roku 1925 (rekreační chata Klubu českých turistů pojmenovaná na počest TGM).

s meteostanicí a z roku 1925 (rekreační chata Klubu českých turistů pojmenovaná na počest TGM). Rozhledna na Velké Deštné , která nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů do přírody.

, která nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů do přírody. Anenský vrch , kde je rozhledna a dva pěchotní bunkry Anna a Arnošt.

, kde je rozhledna a dva pěchotní bunkry Anna a Arnošt. Tvrz Hanička , která je rovněž součástí předválečného opevnění.

, která je rovněž součástí předválečného opevnění. Přírodní rezervace Zemská brána – naučná stezka nad Divokou Orlicí.

– naučná stezka nad Divokou Orlicí. Dobruška s rodným domem F. V. Heka (F. L. Věka).

s rodným domem F. V. Heka (F. L. Věka). Český Hobitín – vesnička navržená podle Tolkienových knih.

– vesnička navržená podle Tolkienových knih. Zábavně-naučná pivní stezka v okolí minipivovaru Agent v Olešnici (1 km dlouhá lesní pěšina provádí historií piva, výrobním procesem i pivními styly).

v okolí minipivovaru Agent v Olešnici (1 km dlouhá lesní pěšina provádí historií piva, výrobním procesem i pivními styly). Podorlická pivní stezka – nejdelší pivní cyklostezka v ČR.

Na vrcholu Velké Deštné byla v roce 2019 otevřena nová, volně přístupná rozhledna. Rozhledna na Anenském vrchu Od kamenného mostu na Zemské bráně vede podél Divoké Orlice Pašerácká stezka.

Hobitín v Orlických horách Hobitín v Orlických horách Tvrz Hanička patřila do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. letech minulého století proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu.

Kdy jezdí cyklobusy v Orlických horách?

Letošní teplé jaro začalo rychle a s ním i turistická sezona a cyklobusy s vlekem pro jízdní kola. První víkendové turistické autobusy vyrazily po celé republice, včetně Královéhradeckého kraje, už v dubnu 2025. V Orlických horách byly běžné autobusové linky nejprve posíleny o cyklobus 193 a víkendové spoje linky 240. Od 24. května pak o několik dalších linek, aby se pokrylo co nejvíce tras.

Cyklobusy navíc sportovce převáží i do vyšších poloh (např. na vrch Šerlich) a vy už se můžete jen pohodlně vydat po Jiráskově cestě přes hlavní hřeben. Naštěstí cesta po hřebenu je celkem mírná a většinou vede po pevném povrchu, takže ji rády absolvují i rodiny s dětmi. Turistická sezona potrvá až do konce září.

Ta pravá cyklistická sezona v Orlických horách se pak kryje s časem letních prázdnin. Linka 193 z Hradce Králové do Deštného pojede během prázdnin celotýdenně. Během víkendu a svátků s vlekem až pro 38 kol.

Jak se nejrychleji dostat k cyklobusu?

Ideálně vlakem, některé z linek směrem do Deštného se napojují na pravidelné vlakové spoje. Linka 295 v Častolovicích a Rychnově nad Kněžnou. Na linku 395 a 396 můžete nastoupit z nádraží v Novém Městě nad Metují. Linka 395 staví kromě toho také v Náchodě a 396 v Jaroměři.

Kudy vedou trasy cyklobusů od dubna do září 2025

Linka Trasa Období a maximální počet kol 193 Deštné v Orlických horách, Šerlich – Dobruška – Opočno – Třebechovice pod Orebem – Hradec Králové 18. 4. – 28. 9. víkendy a svátky (vlek pro 20 kol); 28. 6. – 31.8. i v pracovní dny (vlek pro 20 kol); vlek pro 38 kol: 28. 6. – 31.8. víkendy a svátky nebo při nahlášení skupiny 240 Rokytnice v Orl.h. – Bartošovice v Orl.h. – Orlické Záhoří – Šerlich – Deštné v Orl.h. Celoroční autobusové linky; od 18. 4. i jako cyklobus (max. 6 kol) 294 Rychnov nad Kněžnou – Rokytnice v Orlických horách – Deštné v Orlických horách 24. 5. – 28. 9. o víkendech a státních svátcích; vlek pro 38 kol 295 Deštné v Orlických horách, Šerlich – Solnice – Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Kostelec nad Orlicí – Častolovice 24. 5. – 28. 9. o víkendech a státních svátcích; vlek pro 38 kol 395 Deštné v Orlických horách, Šerlich – Olešnice v Orlických horách – Nový Hrádek – Dobrošov – Náchod – Nové Město nad Metují 24. 5. – 28. 9. o víkendech a státních svátcích; 28. 6. – 31.8. i v pracovní dny; vlek pro 38 kol 396 Deštné v Orlických horách,Šerlich – Nové Město nad Metují – Česká Skalice – Jaroměř 24. 5. – 28. 9. o víkendech a státních svátcích; vlek pro 38 kol 690 Pardubice – Holice – Rychnov nad Kněžnou – Rokytnice v Orlických horách – Říčky – Deštné v Orlických horách, Šerlich – Deštné v Orlických horách 24. 5. – 28. 9. o víkendech a státních svátcích; vlek pro 20 kol

Podrobnější informace a jízdní řády najdete na stránkách veřejné dopravy Královéhradeckého kraje nebo na idos.cz (spoje přepravující jízdní kola jsou označeny symbolem bicyklu).

Linky cyklobusů a vlakové spoje v Orlických horách a okolí

Budou cyklobusy jezdit i příští rok?

Zda bude obdobný počet linek jezdit i napřesrok, záleží především na zájmu turistů. Provozovatelé totiž registrují postupně opadající zájem. Že by lidé jezdili na kole míň? Kdepak. Na vině je daleko spíš rozšíření elektrokol, která umožňují cyklistům za den zdolat rychleji i náročnější trasy, a současně se o ně lidé vzhledem k jejich ceně víc bojí a cyklovleky nepovažují za dostatečně bezpečné.