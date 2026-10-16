Norské pořekadlo o tom, že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení, muselo vzniknout právě tady, na Hardangerviddě, v ledovcových horách mezi Oslem a Bergenem. Podle kalendáře je léto, ale ve Finse teploměr ukazuje 6 °C, vítr fučí a hustě prší.
Turistická ubytovna Finsehytta na horské samotě je plná k prasknutí. Všech 174 postelí je vyprodaných. „Můžeme vás ubytovat leda na matraci ve společenské místnosti,“ nabízí na recepci Oliver. „Bereme!“ vyhrkneme hned, aby si to snad proboha nerozmyslel.
Cyklotrasa vede po silnici, český cyklista si tu připadá divně. Nikdo na nás netroubí, řidiči nás objíždějí
v bezpečné vzdálenosti, a pokud nevidí do zatáčky, zpomalí a počkají.