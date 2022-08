Pohoda, koupání i výlety do historie. Vydejte se na kole kolem Postupimi

Mapa, plavky a deka – to je moje povinná výbava, když v letním ránu vyrážím na kole za poznáním hlavního města Braniborska. U hlavního nádraží přejíždím most Lange Brücke a dostávám se do historického centra. Postupim byla původně malým tržním městem. Na významu získala, až když se pruský král Fridrich Vilém I. rozhodl, že zde vybuduje svoji rezidenci. Postrádal však šikovné řemeslníky, a proto je najímal v celé Evropě včetně Nizozemska. Aby dělníky přilákal, nabídl jim dobré pracovní smlouvy, nechal vystavět Holandskou čtvrť a poskytl jim domy k bydlení.