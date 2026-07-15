Alpe-Adria (Rakousko/Itálie) Z alpských vrcholů až k Jadranu
Alpe-Adria (Ciclovia Alpe Adria) patří k nejvyváženějším a vizuálně nejpůsobivějším evropským cyklotrasám. Její kouzlo spočívá v plynulém přechodu z vysokohorských rakouských Alp až k prohřátému Jadranskému moři. Celkem měří přibližně 410 kilometrů a spojuje Salcburk s italským letoviskem Grado.
Na trase by cyklisté rozhodně neměli minout Salcburk, barokní perlu na startu s pevností Hohensalzburg. Dále sportovce trasa zavede do lázeňského města Bad Gastein s fascinujícím vodopádem uprostřed secesní zástavby.
Cyklista na stezce během několika dní projede hluboká horská údolí, zdolá alpský hřeben s pomocí vlakového tunelu Tauernschleuse (Böckstein–Mallnitz), aby se pak spustil do slunné Itálie.
Italská část vede z velké části po zrušené horské železnici, takže vás čekají průjezdy osvětlenými tunely, přejezdy viaduktů s výhledy do hlubokých kaňonů a postupné oteplování vzduchu.
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Prvním italským městečkem s horskou atmosférou a skvělou kávou je Tarvisio. Cílová odměna v podobě písečných pláží a historického centra v laguně pak čeká v Gradu.
Trasa je perfektně značená a nabízí dokonalou infrastrukturu včetně opraven a cyklohotelů.