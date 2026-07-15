Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis

David Chuchma
Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu dechberoucí výhledy, špičkové zázemí, kvalitní povrchy a každodenní radost z jízdy. Vybrali jsme pět ikonických tras, které kombinují divokou přírodu, historii, skvělé jídlo a cyklistický komfort.
Část 1/5
Alpe-Adria (Ciclovia Alpe Adria) patří k nejvyváženějším a vizuálně nejpůsobivějším evropským cyklotrasám.
Pohled na historické centrum Salcburku od řeky Salzach. Město proslulé barokní architekturou a rodným domem Wolfganga Amadea Mozarta patří mezi nejnavštěvovanější místa v Rakousku.
Pohled na historické centrum Salcburku od Mostu Marka Feingolda přes řeku Salzach. Na zábradlí známého Mostu zámků lásky visí stovky visacích zámků, které zde zanechaly zamilované páry z celého světa.
Trasa zavede cyklisty do lázeňského města Bad Gastein.
Cyklisté mohou zdolat alpský hřeben s pomocí vlakového tunelu Tauernschleuse (Böckstein–Mallnitz).
34 fotografií

Alpe-Adria (Rakousko/Itálie) Z alpských vrcholů až k Jadranu

Alpe-Adria (Ciclovia Alpe Adria) patří k nejvyváženějším a vizuálně nejpůsobivějším evropským cyklotrasám. Její kouzlo spočívá v plynulém přechodu z vysokohorských rakouských Alp až k prohřátému Jadranskému moři. Celkem měří přibližně 410 kilometrů a spojuje Salcburk s italským letoviskem Grado.

  • Náročnost: střední (díky využití vlaku v nejvyšším bodě odpadá extrémní stoupání, ale v rakouské části se kopcům úplně nevyhnete)
  • Ideální kolo: trekingové nebo gravel

Na trase by cyklisté rozhodně neměli minout Salcburk, barokní perlu na startu s pevností Hohensalzburg. Dále sportovce trasa zavede do lázeňského města Bad Gastein s fascinujícím vodopádem uprostřed secesní zástavby.

Cyklista na stezce během několika dní projede hluboká horská údolí, zdolá alpský hřeben s pomocí vlakového tunelu Tauernschleuse (Böckstein–Mallnitz), aby se pak spustil do slunné Itálie.

Italská část vede z velké části po zrušené horské železnici, takže vás čekají průjezdy osvětlenými tunely, přejezdy viaduktů s výhledy do hlubokých kaňonů a postupné oteplování vzduchu.

Objevujte Rakousko ze sedla kola. Ráj cyklistů láká na dobrodružství i pohodu

Prvním italským městečkem s horskou atmosférou a skvělou kávou je Tarvisio. Cílová odměna v podobě písečných pláží a historického centra v laguně pak čeká v Gradu.

Trasa je perfektně značená a nabízí dokonalou infrastrukturu včetně opraven a cyklohotelů.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v...

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...

Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a...

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...

KVÍZ: Vřídla, kolonády i termální jezera. Jak dobře znáte slavné lázně?

Architektonický rozvoj lázní Vichy završila Belle Époque.

Do lázní se nejezdí jen za odpočinkem. Otestujte si, jak dobře znáte slavné prameny, kolonády, termální koupaliště i tradice z Česka a zahraničí. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 16. 7. do...

Nejhezčí chorvatské ostrovy. Kam vyrazit za tyrkysovým mořem i božským klidem

Chorvatský ostrov Hvar patří mezi oblíbené destinace. (27. května 2025)

Přes dvanáct set. Zhruba tolik má tato jihoevropská země ostrovů, ostrůvků a útesů. Vybrali jsme pět dalmatských ostrovů, které okouzlí romantickými městečky, skrytými plážemi, levandulovými poli i...

Půvabně chaotická Tirana. Proč vynechat pláže a ztratit se v albánské metropoli

Albánské hlavní město Tirana rozhodně stojí za vidění.

Vůně čerstvého tabáku z tržnice, všudypřítomný mumraj, řidiči kličkující mezi chodci a nečekaná pohostinnost na každém rohu. Zatímco čeští turisté berou Albánii útokem hlavně kvůli plážím a horám,...

Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis

Alpe-Adria (Ciclovia Alpe Adria) patří k nejvyváženějším a vizuálně...

Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu...

15. července 2026

Resorty s bazénem už netáhnou, říká zakladatel cestovatelské platformy

Premium
Podnikatel, cestovatel a spoluzakladatel cestovatelské platformy Worldee Tomáš...

Před několika lety založil cestovatelskou platformu pro dobrodruhy, kteří nechtějí dovolenou trávit v resortu. Od té doby se ovšem změnily preferované destinace i způsoby cestování. Podnikatel Tomáš...

14. července 2026

Nejhezčí chorvatské ostrovy. Kam vyrazit za tyrkysovým mořem i božským klidem

Chorvatský ostrov Hvar patří mezi oblíbené destinace. (27. května 2025)

Přes dvanáct set. Zhruba tolik má tato jihoevropská země ostrovů, ostrůvků a útesů. Vybrali jsme pět dalmatských ostrovů, které okouzlí romantickými městečky, skrytými plážemi, levandulovými poli i...

14. července 2026

Pivo a opera. To je Bayreuth. Německý klenot je jen hodinu od českých hranic

Premium
Chrám Wagnerovy hudby

Skvostná architektura, výjimečná hudba a lahodné pivo. Jen něco přes hodinu jízdy od českých hranic se skrývá německý klenot jménem Bayreuth. Městem plným úžasu provádí magazín Víkend DNES.

13. července 2026

Za krásou Krušných hor. Vydejte se po německých stezkách i historickým vlakem

Fichtelberg je nejvyšší horou Saska.

Na hřebenech pohraničí se nachází jedna z nejkrásnějších turistických oblastí Německa, konkrétně v Krušných horách. Na návštěvníky zde čeká více než pět tisíc kilometrů značených turistických tras,...

13. července 2026  8:30

Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v...

Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...

13. července 2026

Nový stát ovládaný AI. Vládne tam Churchill, zakladatel se bojí katastrofy

Palawan je filipínská provincie. Jedná se o skupinu ostrovů mezi Jihočínským a...

Před rokem technologický podnikatel Dan Thomson šokoval svět prohlášením, že na tropickém ostrově uprostřed Asie založil nový stát. Na tom by v historii bizarních mikronárodů nebylo nic tak...

12. července 2026

Na co zírá mašinfíra: Znáte lokálku do Fulneku? Ukážeme vám ji

Měřící drezína EM100 Správy železnic na lokálce ze Suchdola nad Odrou

Petr, mašinfíra měřící drezíny Správy železnic, nás sveze po krátké lokálce na severní Moravě. Dnes má trať ze Suchdola nad Odrou do Fulneku necelých 10 kilometrů, původně ovšem měla pokračovat až do...

12. července 2026

Ostrov boha Dia. Kréta není jen o moři, okouzlí mytologií i nádhernou přírodou

Víte, co znamená v překladu Agia Galini? Božský klid... A přesně to vás v tomto...

Podle pověstí na Krétě přišel na svět Zeus, nejvyšší řecký bůh. Své rodiště si skutečně uměl vybrat – ostrov nabízí jedinečnou kombinaci historických památek a kultury, nádherné přírody a pláží, ze...

11. července 2026

Velšská cesta po okraji světa. Děti prozradily adresu, pak přišlo vystěhování

Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v...

Kopcovitá krajina s vřesovišti, jimiž prochází stáda divokých koní. Ohrady, v nichž se pasou ovce. Proč ale nikde nevidíte ani živáčka? Vysvětlení k vám přinese vítr, s dunící ozvěnou minometů a děl....

11. července 2026

Gran Fondo na vlastní kůži: utrpení a výhledy. Do Val di Fiemme se nejezdí jen trpět

Premium
Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme...

Italové kdysi vymysleli velké závody pro amatéry v cyklistice. Na jeden jsme vyrazili. Hory nám daly zabrat, ale Val di Fiemme nabízí víc než jen dřinu na kole, píše magazín Víkend DNES.

10. července 2026

Hliníkový ešus a pádlo, to byl základ. Jak vypadalo vodáctví v Československu

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a...

Vodáctví je v Česku fenoménem s unikátní historií a kulturou. Od přelomu 19. a 20. století se vyvinulo z prvotních sportovních aktivit v masový lidový koníček, který je dnes nedílnou součástí...

10. července 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.