Okolo Flájské přehrady
Vysoko položený kraj nad krušnohorskou pánví kolem Flájské přehrady je jako stvořený pro cyklistiku: kopce jsou tu většinou mírné a táhlé, síť kvalitních cest bohatá a bonusem pro výletníky jsou nádherné rozhledy do krajiny.
Okružní výlet můžete zahájit například v Moldavě, kam kromě silnice vede i velmi zajímavá železniční trať, tzv. Moldavská horská dráha, která je kulturní památkou. Kdysi mezinárodní spojení do Saska dnes končí právě v Moldavě – poslední vlak v úseku Moldava–Holzhau projel 7. května 1945.
Z Moldavy cesta klesá podél Jeleního potoka po německé straně a míjí původní nádraží, přestavěné na restauraci. Za restaurací Teichhaus se cesta vyhoupne z údolí zpět na českou stranu a přivede vás na zajímavé rozcestí Žebrácký roh. Název místa souvisí s vybudováním Flájského plavebního v 16. století – voraři a dřevorubci zde dostávali svůj výdělek, který byl velice malý, a tak tomuto místu začali říkat žebrácký flek nebo také žebrácký roh.
Cesta vás přivede k vodní nádrži Fláje, u jejíž přehradní hráze stojí velmi pěkné informační středisko. Unikátní dutá stavba hráze je jedinou betonovou pilířovou přehradou v Česku a díky tomu je zařazena mezi české kulturní památky.
Pěkná cyklostezka poté obkrouží skoro celé přehradní jezero a vystoupá pod vrchol Loučné, nejvyšší hory Mostecka a severovýchodních Krušných hor. Výhled z vrcholu Loučné za vynaloženou námahu jistě stojí.
Délka trasy: 42 km
Občerstvení na trase: Teichhaus, Chata Barbora (Horní Ves), Dlouhá Louka, Nové Město