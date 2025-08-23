Vybere si každý. Sedm parádních cyklovýletů v Česku na jeden den

Jan Hocek
Sedněte do sedla a vydejte se objevovat krásy Česka z cyklistické perspektivy! Přinášíme 7 tipů na nenáročné jednodenní výlety z Čech, Moravy i Slezska, které vás provedou kouzelnou krajinou, malebnými vesničkami i vysoko na kopce za dalekými výhledy. Inspirace pro každého, kdo rád šlape do pedálů. Tak kam vyrazíte jako první?
Část 1/7

Okolo Flájské přehrady

Kdo má rád hezké výhledy, může vystoupat na Puklou skálu, ležící jen kousek od...

Vysoko položený kraj nad krušnohorskou pánví kolem Flájské přehrady je jako stvořený pro cyklistiku: kopce jsou tu většinou mírné a táhlé, síť kvalitních cest bohatá a bonusem pro výletníky jsou nádherné rozhledy do krajiny.

Okružní výlet můžete zahájit například v Moldavě, kam kromě silnice vede i velmi zajímavá železniční trať, tzv. Moldavská horská dráha, která je kulturní památkou. Kdysi mezinárodní spojení do Saska dnes končí právě v Moldavě – poslední vlak v úseku Moldava–Holzhau projel 7. května 1945.

Z Moldavy cesta klesá podél Jeleního potoka po německé straně a míjí původní nádraží, přestavěné na restauraci. Za restaurací Teichhaus se cesta vyhoupne z údolí zpět na českou stranu a přivede vás na zajímavé rozcestí Žebrácký roh. Název místa souvisí s vybudováním Flájského plavebního v 16. století – voraři a dřevorubci zde dostávali svůj výdělek, který byl velice malý, a tak tomuto místu začali říkat žebrácký flek nebo také žebrácký roh.

Pohled z rozhledny Vlčí Hora směrem na Dlouhou Louku

Cesta vás přivede k vodní nádrži Fláje, u jejíž přehradní hráze stojí velmi pěkné informační středisko. Unikátní dutá stavba hráze je jedinou betonovou pilířovou přehradou v Česku a díky tomu je zařazena mezi české kulturní památky.

Pěkná cyklostezka poté obkrouží skoro celé přehradní jezero a vystoupá pod vrchol Loučné, nejvyšší hory Mostecka a severovýchodních Krušných hor. Výhled z vrcholu Loučné za vynaloženou námahu jistě stojí.

Délka trasy: 42 km
Občerstvení na trase: Teichhaus, Chata Barbora (Horní Ves), Dlouhá Louka, Nové Město



Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť

Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...

Chorvatsko pro normální lidi. Udělejte si zastávku u nejmenšího moře světa

Každý, kdo jezdí do Chorvatska autem směrem na jih, zná ten moment. Projedete tunelem Sveti Rok nad Zadarem, za kterým se otevře pohled do krajiny a vy se spustíte dolů po táhlé dálniční serpentině....

Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let

V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení....

Nejkrásnější skalní hrady Česka. Zkuste 20 výletů pro turistické fajnšmekry

Snoubí se v nich obranný důmysl i výsostně praktická snaha ušetřit na materiálu a práci. Jejich dávní stavitelé tolik nepotřebovali hradby a příkopy opevnění, místo toho využívali výhod terénu. České...

Dovolená na konci světa. Vydejte se na nejodlehlejší místa naší planety

Nedají se nazvat nedostupnými. S dostatkem prostředků a trpělivosti k nim skutečně dorazit můžete, byť jen cesta samotná měří tisíce kilometrů a trvá v řádu dní. Proč takové strasti snášet? Třeba...

Vybere si každý. Sedm parádních cyklovýletů v Česku na jeden den

Sedněte do sedla a vydejte se objevovat krásy Česka z cyklistické perspektivy! Přinášíme 7 tipů na nenáročné jednodenní výlety z Čech, Moravy i Slezska, které vás provedou kouzelnou krajinou,...

23. srpna 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  22.8 16:44

Místo Masajů budou perfektní hotely? Problémy luxusní turistiky v Africe

Snahy některých afrických vlád rozvíjet ve svých zemích luxusní turistiku prozatím přinesly jen omezené výhody místním lidem. Uvádí to výzkum Manchesterské univerzity, o němž informovala agentura...

22. srpna 2025

„Pokémon“ ze Středozemního moře. Jedovatý plž zavřel oblíbené pláže

Představte si slunečné pláže Španělska, vůni moře a... náhlý zákaz koupání. Důvod? Malé, ale nebezpečné stvoření, které vypadá, jako by uteklo z japonského animovaného seriálu. Jeho jméno je Glaucus...

22. srpna 2025  12:13

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

22. srpna 2025  11:13

Začíná sezona vinobraní. Akci si najdou milovníci vína ze všech koutů republiky

Znojmo, Mikulov, Praha. I letos se česká města promění v centra oslav vína. Vinobraní a slavnosti s bohatým programem přilákají tisíce návštěvníků. Čekají vás ochutnávky těch nejlepších vín z Moravy...

22. srpna 2025

Chorvatsko trochu jinak. Opusťte pobřeží a vydejte se do krasových jeskyní

Dinárská horská soustava je univerzitou krasu. To samozřejmě platí i pro její chorvatskou část. Tamní úchvatné podzemí se však oproti sousednímu Slovinsku dlouho drželo na okraji zájmu. A cestovatelé...

22. srpna 2025

Nejhezčí německou turistickou stezku letošního roku máme hned za humny

Nejkrásnější turistická stezka v Německu leží jen několik desítek metrů za českými hranicemi. Prestižní titul, který pravidelně udělují čtenáři časopisu Wandermagazin, získala letos Stezka Caspara...

21. srpna 2025  13:47

Týden v nádherných horách. Prošli jsme dálkovou trasu Via Alta Vallemaggia

Premium

Vyrazili jsme do švýcarského kantonu Ticino, abychom prošli týdenní túru, slibující daleká panoramata z vysokých a ostrých alpských hřebenů. Kromě toho nám dálková trasa Via Alta Vallemaggia nabídla...

21. srpna 2025

Jak se staroslovanský bůh Radegast stal symbolem Radhoště i piva

Radhošť, majestátní hora v srdci Beskyd, skrývá legendy o dávném slovanském bohu Radegastovi. Ten byl symbolem hojnosti, pohostinnosti a sluneční síly. Z místa legend se stal ohniskový bod lidových...

20. srpna 2025

KVÍZ: Poznáte milníky železnice v Česku? Vyhrajte vouchery Českých drah

Soutěž

Milujete svět vláčků, mašinek, kolejí, nádraží a tunelů? Rádi zkoumáte i jejich minulost? Vyzkoušejte si náš kvíz o historických milnících železnice v Česku.Čtenáři, kterým se podaří v kvízu...

vydáno 20. srpna 2025

Místo dolů kolonáda. Karvinské lázně mají hudební fontánu i kopii ukradené sochy

Vypadá to jako symbolický mezník v historii Karviné. Zatímco na konci letošního roku tam těžební společnost OKD uzavře poslední černouhelný Důl ČSM, tak Karviná minulý týden získala oficiální statut...

19. srpna 2025  17:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.