Připravili jsme pro vás pestrý výběr cyklistických výletů po různorodých oblastech naší krajiny, které při troše fantazie připomínají slavné světové destinace. Projedeme se Amazonií Litovelského Pomoraví, obkroužíme české moře nebo prozkoumáme brdská vřesoviště, která vás obrazně přenesou na skotskou vysočinu.
České Skotsko na nejvyšším kopci Brd
Centrální část Brd byla po dlouhá léta uzavřena a teprve když v roce 2016 zanikl vojenský újezd, vznikla chráněná krajinná oblast Brdy. Tento kraj byl po léta krajinou zaslíbenou pro tuláky a trempy. Díky pobytu vojáků brdské lesy protkává síť asfaltových nebo mlatových cest a vytváří tak perfektní prostředí pro cyklisty.
Najdete tu hluboké hvozdy, kopce přesahující 800 metrů, horské louky, rybníky nebo vojenské pevnosti. Díky absenci služeb tu ale nepotkáte tolik turistů, proto sem stále míří trempové, čundráci nebo cyklisté.
Objevte Brdy ze sedla kola. Díky cyklobusu to zvládne každý
Vydejte se třeba z Míšova k Padrťským rybníkům, kde otevřená krajina umožňuje rozhlédnout se okolo jako málokde jinde v Brdech. Rozsáhlé horské louky a rašeliniště připomínají šumavské pláně a dotvářejí jedinečnost této rezervace s mnoha vzácnými živočichy a rostlinami.
Cesta stoupá po lesních silničkách přes vrchol Praha na nejvyšší bod celých Brd, 865 metrů vysoký Tok. Největší zajímavostí Toku je bývalá dopadová plocha, kterou porůstá hustý vřes, a z níž se otevírají daleké výhledy až někam k hlavnímu městu. V létě si tu ve fialové záplavě květů můžete dokonce připadat jako někde ve skotských horách.
Cestovatelský tip