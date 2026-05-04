Za krásou nemusíte za hranice. Nejhezčí české cyklovýlety vám vyrazí dech

Jan Hocek
Ve světě, kde zprávy plní nejistota a napětí, je snadné zapomenout, jak blízko máme klid a krásu. Přitom Česko nabízí scenérie, které berou dech – od tichých lesů přes malebné vesnice až po horské hřebeny. Možná i v tomto případě platí, že pod svícnem je tma: to nejhezčí máme často přímo na dosah, stačí nasednout a vyrazit.
V Brdech najdete hluboké hvozdy, kopce přesahující 800 metrů, horské louky, rybníky nebo vojenské pevnosti.
Největší zajímavostí Toku je bývalá dopadová plocha, kterou porůstá hustý vřes.
Přírodní rezervace Voděradské bučiny leží nedaleko od Prahy, přesto je plná klidu a pohody.
Ondřejovská hvězdárna je někdy přirovnávána k českému Greenwichi – jednak pro svou architekturu a jednak proto, že představuje nejvýznamnější české centrum astronomického výzkumu.
Ať už se do České Kanady vypravíte na týden nebo jen na víkend, ideálním dopravním prostředkem je kolo. Kopce tu nejsou příliš prudké a z doby totality zůstala v pohraničních lesích hustá síť asfaltových cest.
Připravili jsme pro vás pestrý výběr cyklistických výletů po různorodých oblastech naší krajiny, které při troše fantazie připomínají slavné světové destinace. Projedeme se Amazonií Litovelského Pomoraví, obkroužíme české moře nebo prozkoumáme brdská vřesoviště, která vás obrazně přenesou na skotskou vysočinu.

České Skotsko na nejvyšším kopci Brd

Centrální část Brd byla po dlouhá léta uzavřena a teprve když v roce 2016 zanikl vojenský újezd, vznikla chráněná krajinná oblast Brdy. Tento kraj byl po léta krajinou zaslíbenou pro tuláky a trempy. Díky pobytu vojáků brdské lesy protkává síť asfaltových nebo mlatových cest a vytváří tak perfektní prostředí pro cyklisty.

Najdete tu hluboké hvozdy, kopce přesahující 800 metrů, horské louky, rybníky nebo vojenské pevnosti. Díky absenci služeb tu ale nepotkáte tolik turistů, proto sem stále míří trempové, čundráci nebo cyklisté.

Objevte Brdy ze sedla kola. Díky cyklobusu to zvládne každý

Vydejte se třeba z Míšova k Padrťským rybníkům, kde otevřená krajina umožňuje rozhlédnout se okolo jako málokde jinde v Brdech. Rozsáhlé horské louky a rašeliniště připomínají šumavské pláně a dotvářejí jedinečnost této rezervace s mnoha vzácnými živočichy a rostlinami.

Cesta stoupá po lesních silničkách přes vrchol Praha na nejvyšší bod celých Brd, 865 metrů vysoký Tok. Největší zajímavostí Toku je bývalá dopadová plocha, kterou porůstá hustý vřes, a z níž se otevírají daleké výhledy až někam k hlavnímu městu. V létě si tu ve fialové záplavě květů můžete dokonce připadat jako někde ve skotských horách.

  • Nedaleko Míšova můžete navštívit Atom muzeum Javor 51, jediný sklad jaderné munice na světě, který je otevřen veřejnosti.
  • Kdysi nejstřeženější a nejutajovanější místo v bývalém Československu sloužilo k uskladňování jaderných hlavic, které měly být připraveny k odpalu z lokality u Padrťských rybníků.


