Cyklisté zaviní většinu svých nehod, často pod vlivem alkoholu a bez přilby

Po zimě se lze při sportování častěji setkat s lidmi na kolech, koloběžkách nebo bruslích, občas ale panuje zmatek v tom, jak se na jejich místo v provozu dívá zákon. Zatímco u kola je to poměrně jasné a pro lidi na koloběžkách platí stejná pravidla jako pro cyklisty, bruslaři jsou na tom jinak, přestože i oni „jezdí na kolečkách“. Odpověď vymezuje ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích: „Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy,vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm 3 , psa a podobně.“ Bruslaři jsou tedy stejně jako například skateboardisté považováni za chodce a na silnici by se měli pohybovat po levé straně. Mohou využívat stejně tak chodníky jako pruhy pro cyklisty, nesmějí při tom ale nikoho ohrozit a musejí se chovat ohleduplně. „Pohyb bruslařů po chodníku mezi ostatními chodci může být, především s ohledem na jejich rychlost, zdrojem potenciálních konfliktů. Pozornost a opatrnost je významně snížena, pokud má bruslař v uších sluchátka a poslouchá hudbu. V případě hrozícího nebezpečí je pak sluch zaměstnán jinou činností, což může mít zásadní dopad na zdraví a život nejen samotného bruslaře, ale také ostatních,“ upozorňuje Tomáš Neřold, vedoucí BESIPu.

Zdroj: magazín Motor 10/2020