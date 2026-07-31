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Na kole Alpami i k moři. Prozkoumejte pestré a dechberoucí cyklistické trasy

Jiří Kratochvíl
  18:00

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Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla. Troufneme si tvrdit, že ze sedla bicyklu je ještě lepší. | foto: Shutterstock

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla. Troufneme si tvrdit, že ze sedla bicyklu je ještě lepší. Magazín Víkend DNES přináší seznam nejkrásnějších cyklistických tras, které bezpochyby zpestří léto.

Možná se vám trochu zaleskne pohled, až zastavíte na šumavské Bučině u Památníku železné opony. Replika ze zátarasů a ostnatých drátů připomíná dobu, kdy Evropa byla striktně rozdělena na Východ a Západ. Když oponu začali po roce 1989 likvidovat a do dlouho zakázaných míst mohli přijít turisté, znovu objevili půvaby našich příhraničních oblastí.

Právě tudy vede jedna z nejhezčích cyklotras Evropy – Stezka železné opony. Pro nás však bývá i trochu víc než jen obyčejnou cyklotrasou. Po celé délce nyní měří víc než 10 600 km. Oficiálně začíná za polárním kruhem na norsko-ruských hranicích u Severního ledového oceánu. Následují tisíce kilometrů mezi finskými lesy a jezery, při jejím budování se počítalo i se zastávkou v Petrohradu. Dnes se doporučuje vyhnout se ruské oblasti a zvolit trajekt z Helsinek do Tallinu.

V 21 ostrých šotolinových serpentinách se kvůli bezpečnosti doporučuje kolo vést, případně můžete využít vlak. Navíc v horních pasážích Rallarvegen i v létě může ležet sníh.

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