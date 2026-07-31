Možná se vám trochu zaleskne pohled, až zastavíte na šumavské Bučině u Památníku železné opony. Replika ze zátarasů a ostnatých drátů připomíná dobu, kdy Evropa byla striktně rozdělena na Východ a Západ. Když oponu začali po roce 1989 likvidovat a do dlouho zakázaných míst mohli přijít turisté, znovu objevili půvaby našich příhraničních oblastí.
Právě tudy vede jedna z nejhezčích cyklotras Evropy – Stezka železné opony. Pro nás však bývá i trochu víc než jen obyčejnou cyklotrasou. Po celé délce nyní měří víc než 10 600 km. Oficiálně začíná za polárním kruhem na norsko-ruských hranicích u Severního ledového oceánu. Následují tisíce kilometrů mezi finskými lesy a jezery, při jejím budování se počítalo i se zastávkou v Petrohradu. Dnes se doporučuje vyhnout se ruské oblasti a zvolit trajekt z Helsinek do Tallinu.
V 21 ostrých šotolinových serpentinách se kvůli bezpečnosti doporučuje kolo vést, případně můžete využít vlak. Navíc v horních pasážích Rallarvegen i v létě může ležet sníh.