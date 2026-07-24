Zdejší síť cyklotras zažívá obrovský rozmach a dokazuje, že aktivní dovolená na Slovensku nemusí znamenat jen líné projížďky kolem přehrad. Výjezd z obce Muráň na Velkou louku vás sice donutí sáhnout si na dno sil, ale odměna stojí za to.
Když stehna hoří a plíce prosí o milost při stoupání z Muráně
Vaše cesta začíná na bezplatném parkovišti za fotbalovým hřištěm v obci Muráň. Tady v údolí ještě vládne klid. Určitě se zastavte v místním informačním středisku, naberte dech a zkontrolujte tlak v pláštích. Jakmile totiž minete poslední domy, asfaltová cesta se nekompromisně zvedne k nebi.
Nové trasy v národním parku nevznikaly jen pro prosté zvýšení návštěvnosti. Mají za cíl regulovat směr turismu, snižovat nápor na nejcitlivější přírodní biotopy a přivést lidi k obcím na okraji parku.
Čeká vás zážitek, na který svaly hned tak nezapomenou. Hlavní výjezd z Muráně na Veľkou lúku měří přibližně 5,8 kilometru s průměrným stoupáním 8,4 procenta. Na poměrně krátkém úseku tak překonáte převýšení zhruba 500 metrů – svůj výlet za dobrodružstvím zahájíte ve čtyřech stech metrech nad mořem a končíte v devíti stech padesáti.
Tohle není izolovaná cyklostezka, ale úzká horská silnička, o kterou se dělíte s pěšími turisty a lesní technikou, což vyžaduje stoprocentní soustředění. Výjezd zabere běžnému rekreačnímu cyklistovi zhruba hodinu a půl čistého času, do kterého je potřeba započítat i přestávky na vydýchání a kochání se krajinou.
Na Velké louce vás čeká setkání, které vám vezme dech
Když překonáte to nejhorší a les konečně ustoupí, ocitnete se v jiném světě. Před vámi se rozprostře Veľká lúka. Pokud budete mít štěstí, uvidíte obraz jako ze starého filmu – stádo mohutných, svalnatých koní pasoucích se pod širým nebem. Když přemýšlíte, co vidět na Slovensku, abyste zažili autentickou přírodu, toto je trefa do černého.
Nejsou to však žádní divocí mustangové. Historie zdejšího hřebčína sahá do roku 1950. Původní huculové byli časem cíleně zkříženi do podoby robustního norika muráňského typu. Tento chov je specifický svým polodivokým, pastevním způsobem života. Koně jsou zvyklí na drsné horské podmínky a jsou chováni pro těžkou práci v lesích.
Pamatujte však, že planina je obrovská, stáda se pohybují sezónně a mají svou vlastní hlavu. Setkání s nimi vám nikdo nemůže stoprocentně garantovat, což celému výletu dodává na autenticitě. Pokud na ně narazíte, dodržujte bezpečný odstup, zvířata v žádném případě nekrmte a s respektem vnímejte ohrady i práci místních pastevců. Koně se navíc během horkých dnů často stahují hlouběji do lesních stínů, proto je nejlepší šance na jejich spatření brzy ráno nebo k večeru.
Vzhůru na třetí nejvýše položený hrad Slovenska
Když už se budete pohybovat v okolí Veľké lúky, byla by věčná škoda minout jednu z největších dominant regionu – Muráňský hrad. Tyčí se na bradle Cigánka v nadmořské výšce 930 m n. m. a nabízí dychberoucí výhledy na strmá brala Muráňské planiny, hluboké údolí riečky Muráň i majestátní Kráľovu hoľu.
Tento kdysi nedobytný hrad je opředen mnoha legendami. O jeho významu svědčí i to, že je ústředním motivem nejstarší zaznamenané svetské písně z území Slovenska, Písně o zámku Muránském z roku 1559. Zlatou éru hradu pak definovala vláda Marie Széchy, známé jako Muránská venuše. Od roku 2023 navíc legendy na hradě opět ožily v podobě unikátních soch, které zde můžete osobně navštívit.
Jak se na hrad dostanete?
- Nejrychlejší cesta: Právě z Veľké lúky (lokalita Piesky) po nenáročné trase, která zabere zhruba 45 minut.
- Z obce Muráň: Po turistickém a naučném chodníku s informačními tabulemi (výstup cca 1 hodina a 40 minut).
- Z Predné Hory: Trasa vede přes sedlo Predná Hora, kolem Wesselényiho jeskyně a Chaty pod Muránskym hradem (cca 1 hodina a 30 minut).
Tip na občerstvení
Přímo pod hradem se nachází Chata pod Muránskym hradem, která dnes funguje jako plně vybavené gastro zázemí. Skvěle se najíte také v Penzionu u Sysľa přímo v obci Muráň nebo v Rekreačním areálu Predná Hora. A samozřejmě nesmíte odjet bez ochutnávky legendárních, čerstvě upečených Muránských buchet s bohatou náplní!
Gravel, nebo elektřina? Vyberte si správného parťáka
Samotné stoupání z Muráně na Veľkou lúku vede po kompletně zrekonstruované asfaltové silnici, takže ho hladce zvládnete na jakémkoliv kole. Hrubší penetrovaný povrch nebo šotolina vás čeká až tehdy, pokud se rozhodnete pokračovat z Veľké lúky dál do vnitrozemí planiny nebo k Muránskému hradu.
Pro takový výlet je pak ideální volbou gravel bike s širšími plášti, trekingové kolo nebo klasický hardtail. Pokud si netroufáte na vlastní pohon, elektrokolo vám kopec spolehlivě zkrátí, ale pamatujte, že za vás nevyřeší techniku nutnou pro bezpečný sjezd dolů. Místní půjčovny kol navíc doporučují vyjíždět s plně nabitou baterií, protože táhlé stoupání odčerpává energii velmi rychle.
Pokud zrovna řešíte, kam na Slovensko s dětmi, máme pro vás tipy na zážitky, na které budou vaše ratolesti vzpomínat ještě dlouho. Absolutním hitem celého regionu je totiž slavné Syslovisko Biele Vody, které leží v lokalitě Biele vody pod nádherným klíčovým masivem Muráňské planiny.
Zdejší sysli jsou neobyčejně přátelští, jsou zvyklí na lidskou přítomnost a za kousek mrkve nebo jablka vám ochotně zapózují na fotku nebo si vezmou krmení přímo z dětské ruky. Je to jedno z mála míst v celé střední Evropě, kde můžete tyto divoké, zákonem chráněné tvory pozorovat takto zblízka. V těsné blízkosti sysloviště navíc děti nadchne také zábavný areál Obrovisko, který celou rodinnou návštěvu skvěle doplní.
Samotnou cyklotrasu z Muráně na Veľkou lúku s malými dětmi raději vynechte kvůli prudkému stoupání a sdílenému provozu. Pro cyklovýlet s dětmi raději zvolte pohodlnou pětikilometrovou trasu od sedla Javorinka, kam vyjedete autem, směrem k hřebčínu na Veľké lúke, kterou s přehledem zvládnou i dětské cyklovozíky. Další skvělou možností je klidný, žlutě značený rodinný okruh Muráň–Suchý dol o délce necelých 6 kilometrů.
Tyto rodinné trasy i náročnější sportovní okruhy si můžete dopředu nastudovat, když se podíváte na přehlednou mapu cyklovýletů.
Za architekturou a historií: Unikátní kaštieľ a gotické fresky
Region Gemer ukrývá také neuvěřitelné historické klenoty, které by byla škoda minout. Cestou z planiny se zastavte v Jelšavě. Zdejší monumentální Coburgovský kaštieľ v Jelšavě, jehož základy sahají až do 16. století a který byl později přestavěn ve stylu francouzského klasicismu, prochází od roku 2015 citlivou a rozsáhlou obnovou.
Co všechno v kaštieli zažijete?
- Unikátní ubytování v historii: Ve spolupráci s populárním sdružením Čierne diery vznikly v historických chátrajících prostorách oceňované prosklené buňky na spaní. Můžete zde strávit noc v spacáku přímo uprostřed staleté historie.
- Komentované prohlídky a expozice: Uvidíte fascinující historickou tančírnu, pamětní síň lesnického vizionáře Ľudovíta Greinera, chodbu s poľovníckymi trofejemi a výstavu místní malířky Evy Wilson Jelšava v obrazoch.
- Odpočinek v kavárně: V nově zrekonstruovaném severozápadním křídle funguje útulná kavárna.
Zastávka v kostele Chyžné
Jen kousek odtud, v obci Chyžné, narazíte na jeden z nejkrásnějších středověkých kostelíků na Slovensku. Kostel v Chyžném pochází z druhé poloviny 13. století a pyšní se prestižní značkou Evropské dědictví (European Heritage Label), kterou drží společně s dalšími 11 unikátními kostely v regionu.
Uvnitř kostela vás ohromí vzácné středověké fresky malované náročnou technikou přímo do vlhké omítky a nádherný dřevěný oltář z dílny Mistra Pavla z Levoče.
Sladká tečka pod planinou a medvědí respekt
Před cestou nepodceňte logistiku. Na samotné plošině planiny nejsou žádné otevřené restaurace ani stánky, takže vydatnou svačinu a dostatek vody si sbalte s sebou do batohu. Jediný zdroj pitné vody u Velké louky se navíc nenachází přímo u odpočívadla Piesky, ale musíte pro ni sejít k necelých 500 metrů vzdálené studánce.
Silnice je pro cyklisty legálně přístupná v obou směrech, ale dolů to sviští opravdu rychle – mějte funkční brzdy, neřežte zatáčky a berte ohled na lesní techniku. Do batohu přibalte nepromokavou vrstvu a lékárničku.
Jelikož je Muráňská planina domovem stabilní populace medvěda hnědého, nezapomínejte na pravidla chování v těchto oblastech (především hlasový projev a správné balení jídla) a mějte v telefonu uložené číslo na Horskou záchrannou službu (18 300).
Když se po celém dni unavení vrátíte dolů, čekají na vás historické památky Slovenska a ta nejlepší gastronomická odměna v jednom. Vyhlášené muráňské buchty. Obec Muráň před lety obnovila jejich řemeslnou výrobu v oficiální obecní pekárně, což výrazně podpořilo místní cestovní ruch. Tyto nadýchané buchty s bohatou náplní pomáhají držet turisty v obci mnohem déle než jen na pár hodin.
Pokud vás lákají další výlety na Slovensku, zajímá vás majestátní hrad Muráň na bradle Cigánka nebo hledáte ověřené ubytování v regionu Horehroní, ideálním průvodcem vám bude turistický portál Za horami, za dolami.
Aktivita je realizovaná s finanční podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Obsah vznikl ve spolupráci s organizací Banskobystrický kraj Turizmus.