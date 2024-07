Letní přejezd Krkonoš na kole. Fyzičku s sebou, odměnou bude nádherný výlet

Délka trasy: 96 km

Celkové stoupání: 2 730 m

Náročnost: výškovým profilem těžký horský přejezd vede převážně po asfaltových nebo štěrkových lesních cestách. Zvládnutelné na horském, trekingovém případně i gravel kole.

Doprava: vlakem do Harrachova a z Trutnova. Ranní rychlík jezdí z Prahy do Tanvaldu, odkud pokračuje zubačka do Harrachova. Z Trutnova jezdí několikrát denně rychlíky do Hradce Králové a do Prahy.

Občerstvení na trase: Mumlavská bouda, Krakonošova snídaně, kiosek Ručičky, Dvoračky, Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Strážné, Chata na Rozcestí, Výrovka, Pec pod Sněžkou, Bouda Jana, Spálený Mlýn, Malá Úpa, Lysečinská bouda, Penzion Vápenka, Rýchorská Bouda

Ubytování: Friesovy boudy (případně penzion Andula nebo Dvorská bouda)