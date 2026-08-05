Tiše jedeme krajinou, je po třetí ráno. Startu u školy v Ďáblicích nikdo nepřihlížel, netleskal. Nebyl důvod. Tohle je naše akce, náš sen. Ujet 400 kilometrů z Prahy do Berlína během jednoho dne. V pelotonu čítajícím čtyři jezdce. Těšili jsme se na tenhle den měsíce. Obávali se vzdálenosti, plánovali zastávky, občerstvení. A pak přišla předpověď počasí. Tropického počasí uprostřed Evropy. Obavy přebil strach. Nebyla otázka, jestli je zodpovědné vyjet. Otázka zněla, jak moc je to nezodpovědné.
Chodí nám zprávy o žárem popraskaném asfaltu, ohnutých železničních kolejích. Už si vážím každého kilometru, který odškrtneme. Brzy pokračujeme jen ve třech, nejrozumnější z nás zůstává u rybníka a počká na doprovodné vozidlo.