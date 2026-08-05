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Žaludek se kroutí bolestí, polykám kusy ledu. Tropických 400 km na kole do Berlína

Jakub Hlaváč
  16:00

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Blíží se půlnoc a cíl. Je 32°C. V nohou téměř 400 km. Jaké to je, když se vydáte na kole z Prahy do Berlína? | foto: archiv autora

Blíží se půlnoc a cíl. Je 32 °C. V nohou téměř 400 kilometrů. Jaké to je, když se vydáte na kole z Prahy do Berlína? „Mohli jsme to otočit, ale lákalo nás nepoznané,“ vypráví Jakub Hlaváč z magazínu Víkend DNES o své osobní cyklistické bitvě. Proč se nemohli napít z lahve připevněné na rámu svého kola? A jak na odvážný výlet reagovali kolemjdoucí?

Tiše jedeme krajinou, je po třetí ráno. Startu u školy v Ďáblicích nikdo nepřihlížel, netleskal. Nebyl důvod. Tohle je naše akce, náš sen. Ujet 400 kilometrů z Prahy do Berlína během jednoho dne. V pelotonu čítajícím čtyři jezdce. Těšili jsme se na tenhle den měsíce. Obávali se vzdálenosti, plánovali zastávky, občerstvení. A pak přišla předpověď počasí. Tropického počasí uprostřed Evropy. Obavy přebil strach. Nebyla otázka, jestli je zodpovědné vyjet. Otázka zněla, jak moc je to nezodpovědné.

Chodí nám zprávy o žárem popraskaném asfaltu, ohnutých železničních kolejích. Už si vážím každého kilometru, který odškrtneme. Brzy pokračujeme jen ve třech, nejrozumnější z nás zůstává u rybníka a počká na doprovodné vozidlo.

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