Na Rajské cyklotrase po Burgenlandu můžete vzít děti na vodu i na jídlo

Burgenland je nejvýchodnější a třetí nejmenší rakouská spolková země. Pokrývá celou hranici s Maďarskem, takže se táhne od severu k jihu. Žije v něm asi tolik obyvatel jako v Ostravě a rozlohu má podobnou jako Zlínský kraj. Zkuste ale přijet na první místo okruhu Rajské cyklotrasy, na které po cestě z Česka narazíte, obec Neustift u městečka Lafnitz, a říct, že máte rádi Burgenland. „Süd Burgenland,“ opraví vás okamžitě.

RaJ: restaurace a jídelny

Někteří si ještě pamatují socialistický národní podnik RaJ, tedy restaurace a jídelny. Zkratka měla zřejmě evokovat ráj, ale kvalitou produktů i služeb to většinou bylo spíš peklo. Tady se to ovšem povedlo.

Zhruba před patnácti lety vznikla myšlenka propojení zhruba padesáti míst, která jsou svou podstatou nějak rajská. Tedy založená na místní tradici, regionálních potravinách a gastronomii, vysoké kvalitě, šetrnosti k přírodě a dlouhodobé udržitelnosti. Do projektu se zapojili vinaři, výrobci medu a sýrů, řezníci, regionální kuchyně, hotely, restaurace, nebo typické heurige – česky bychom řekli asi šenky.

Podniky neustále přibývají, ale i ubývají. Musí splňovat přísná pravidla, která si kontrolují mezi sebou. A nikdo si nedovolí je porušit, pořád jsme přece v Rakousku. Zhruba před šesti lety vznikl nápad propojit tyto Paradies Betrieb, tedy podniky, do Paradiesrout, tedy naší Rajské cyklotrasy.

Právě tady v Neustiftu naleznete heurige s příjemným posezením venku i vevnitř, dětským hřištěm, nebo obchůdek s regionálními potravinami. Doporučujeme vyzkoušet domácí sekanou různých druhů v malých zavařovačkách, kterou si můžete odvézt i s sebou na cestu nebo domů.

Rajská cyklotrasa tedy neznamená, že jsou to rovinky, kde vám budou ubíhat kilometry úplně zadarmo. Naopak. Část cyklotrasy je poměrně hornatá, a proto je na ní také třicet míst, kde si můžete půjčit elektrokolo, třeba jako tady. Objednat lze i vrácení kola na jiné stanici, zprostředkovat si ubytování, převoz zavazadel, nebo návrat k autu, které si tu můžete nechat, pokud pojedete z Paradiesroute třeba jen část.

Pěkně se zabejčit

Ať už zvolíte elektrokolo nebo biobicykl, Rajská cyklostezka není pro polykače kilometrů. Spíše pro ty, kteří rádi spolknou tu a tam něco dobrého. K tomu budete mít opravdu nepočítaně příležitostí.

Další boží podnik, který vám v těchto Cyklotoulkách doporučíme, naleznete zhruba dvanáct kilometrů jižně po západní straně cyklotrasy u kostela v obci Markt Allhau. Už na první pohled je patrné, že se jedná o propracovaný koncept. A název spojující býky a kulinářství – Bullinárium – dává tušit, že to nebude žádný obyčejný steak house.

V klasických restauracích si objednáte z jídelního lístku, číšník zmizí v kuchyni a potom zkrátka něco přinese. Může to být i příjemné překvapení, ovšem každopádně kde se vzalo, tu se vzalo. Tady před vámi to, co jíte, neschovávají. Naopak, ukážou vám úplně všechno. Otevřená, prosklená kuchyně, kde sehraný kuchařský tým můžete klidně sledovat přímo při práci, je samozřejmostí a teprve začátkem.

V interaktivní, multimediální expozici pod restaurací se dozvíte o tom, co nahoře jíte, snad úplně všechno. Od přírody, v níž se krávy pasou, přes jejich chov, až po samotné zpracování masa, které si dokonce v lednici za sklem můžete i prohlédnout. Majitel je sám dokonce zvěrolékař a jeho láska ke zvířatům je bez nadsázky cítit v celém podniku a nakonec i na talíři. Tam se z principu dostane pokud možno úplně všechno, co se jen z krávy dá sníst. I to je v běžných restauracích nezvyklé.

Jak se zdraví uherští vodáci?

Jižní Burgenland se chlubí tím, že má tři sta slunečných dnů v roce. Jsme také opravdu hodně na jihu a ve spodní části našeho okruhu už také blízko nejen Maďarsku, ale i Slovinsku. Není špatný nápad na chvíli vyměnit pedály za pádla.

Příležitost se naskýtá pod mostem před obcí Neumarkt an der Raab. Raab je jméno řeky, které protéká stejnojmenným národním parkem. Funguje to stejně jako u nás. Po objednání, třeba na některém z turistických informačních center, přijedete na místo, půjčí vám loď, pádlo, vestu, dají nezbytnou základní instruktáž a můžete vyrazit.

Češi jsou vodácký národ. Raab bude pro vás hračka. Na lodě můžete vzít i děti nebo nezkušené vodáky. Dá se dohodnout i převoz kol k místu, kam zhruba po dvou hodinách doplujete. Je to najednou úplně jiný svět. Na kole je každý sám za sebe, ale tady musíte přece jen spolupracovat. Taky si trochu víc pokecáte. Prostě úplná pohoda. Jo, ale jak se na vodě zdravit? České „ahój“ tady asi moc nefunguje. Instruktoři mi vzhledem k tomu, že řeka i národní park plynule přechází do sousední země, maďarské „Jó napod,“ tedy „Dobrý den.“

Plačící Marie

Dnes už si vinaři nemůžou dovolit dělat špatné víno. Musí mít to nejlepší a ještě za dobrou cenu. Zvlášť v konkurenci stovek vinařství jako tady v Jižním Burgenlandu. Pokud tedy chcete být nejlepší, musíte občas vymyslet něco navíc. Třeba jako malé rodinné vinařství Gratl na kopci v obci Maria Bild.

Na svých osmi a půl hektarech pěstuje a vyrábí hlavně červenou Frankovku. Pět procent produkce ovšem věnuje regionální specialitě, zvláštnímu druhu vína, Uhudler. Právě Uhudler je tajnou ingrediencí jeho vyhlášeného ginu, který získá příjemnou jahodovou vůni.

Hlavní těžiště práce ovšem samozřejmě patří vínu. Až osmdesát procent putuje mimo Rakousko. Švýcarsko a Evropská unie, ale zákazníci se najdou i v Hongkongu. Tak jako víno z Maria Bild putuje do všech koutů Evropy, sjíždějí se poutníci z různých krajů zase sem. Obrázek Marie, jak zní zhruba český překlad obce, se prý totiž jednou v místním kostele rozplakal, což z něj udělalo významné poutní místo. Mimochodem, kostel byl postaven ve stejném roce, kdy bylo založeno vinařství Gratl. Je to náhoda?

Rakousko–Maďarsko–Slovinsko

Pokud vás zajímá římská historie, můžete se ještě u Sankt Martin an der Raab zastavit u římských mohyl z období Jantarové stezky. Více informací najdete na videu, které otevřete pomocí QR kódu. Nebo si zkrátka přečtete popisky ve slovinštině, která je češtině opravdu velice podobná.

Nacházíme se už totiž opravdu blízko trojmezí. Místu, kde se potkávají tři různé státy. Rakousko, Maďarsko, které bylo celou dobu cítit, a právě Slovinsko. Přitom všechny tři státy vznikly teprve právě před zhruba sto lety a vzpomeňte si, že hranice mezi nimi nebyla vždy příjemným místem setkávání, jako dnes.

Tábor v Rakousku

Poslední zastávkou na části Rajské cyklotrasy, kterou dnes prozkoumáme, bude Tábor. Ovšem ne v jižních Čechách, ale v Jižním Burgenlandu. České jméno zámečku pro vás bude zajímavé, dokud se nepodíváte dovnitř. Pak už budete mít místo spojeno spíše s operním festivalem, který tu v létě každoročně pořádají. Opravdu malé sídlo na mírném kopečku uprostřed malebné přírody se stalo domovem kulturní akce, která do budoucna plánuje rozšířit operu také o další žánry.

V roce 2022 bude mít festival dvacáté výročí. Osm set lidí v hledišti a sto dvacet na jevišti a v zákulisí. Šedesátičlenný orchestr doprovází zpěváky bez jakékoliv aparatury, protože akustika nádvoří se opírá o dvě zámecká křídla. Pokud máte rádi hudbu, můžete zajet na zámek Tábor. Vloni dávali Veselou vdovu. Tu rajskou hudbu Paradiesroute si ovšem můžete užít kdykoliv.