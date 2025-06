Bedřichov, Kořenov, rozhledny Královka nebo Štěpánka, to všechno jsou takřka ikonická místa v Jizerských horách, kterými se můžete pokochat i ze sedla jízdního kola. Cyklistům je v sezoně otevřená i Jizerská magistrála se svými více než 180 kilometry zpevněných cest.

Na začátek některých tras vás vyvezou cyklobusy, které začaly jezdit už na konci dubna. Další posílení linek nastalo v květnu, a tak je nejlepší doba na plánování jizerských cyklovýletů právě teď. Poradíme vám, odkud a kam se můžete dostat linkovou dopravou s přepravou kol, na kolik vás to vyjde a jak koupit lístky.

Pro léto 2025 platí v jizerském regionu četné výluky a změny ve veřejné dopravě, a tak budou některé turistické linky obsluhované autobusy bez možnosti přepravy kol. Zkomplikuje se i doprava po železnici, protože na části tratí budou vlaky nahrazeny výlukovými autobusy, které uvezou jen malé množství jízdních kol.

Schéma linek pro přepravu jízdních kol v okolí Jizerských hor

Přinášíme vám přehled linek, na kterých se můžete přece jen svézt i s kolem.

Cyklobusy do Jizerských hor

Linka 395 z Liberce do Bedřichova

Linka 395, spojující Liberec s Bedřichovem, je pro tuto sezonu z jednou mála jistot pro přepravu kol do Jizerských hor. Autobusy provozuje společnost BusLine LK a patří do systému veřejné dopravy Libereckého kraje IDOL. Jsou vybavené držáky pro 19 kol. Dopravce doporučuje si zajistit pro kolo předem rezervaci. Takových cyklomístenek se dá předem zamluvit maximálně 10 a platí se před jízdou u řidiče.

Linka 395 Liberec - Bedřichov - Jablonec - Turnov Kolik kol se vejde: 19 Provozuje: IDOL, BusLine LK Kdy jezdí: 26.4.-28.9. o víkendech a svátcích 28.6.-31.8. i ve všední dny Jízdní řád linky 395

A jak tato linka jezdí? Cyklobusy vyjíždějí třikrát denně ze stanice Fügnerova v Liberci, v Bedřichově staví u stadionu a u centrálního parkoviště a v Jablonci na autobusovém nádraží na nástupišti č. 9. Jeden spoj denně jede až do Turnova, kde má zastávku na terminálu u železniční stanice.

Cyklobusy jezdí od konce dubna až do 28. září v sobotu, v neděli a o státních svátcích. Ten, který vyjíždí z Fügnerky v Liberci v 9.35, jezdí o prázdninách i ve všední dny. Krátce po desáté je v Bedřichově, v 10:25 v Jablonci. Do Turnova tento cyklobus nejede.

Linka 795 Tanvald – Kořenov

Linka 795 spojuje Tanvald s Kořenovem. Některé její spoje začínají už v Jablonci a pokračují přes Bedřichov do Tanvaldu. V plné délce této trasy jezdí o víkendu a o svátcích, a to od 26. dubna až do 28. září.

Linka 795 Jablonec n. Nisou - Bedřichov - Tanvald - Kořenov,Jizerka Kolik kol se vejde: 19 (o víkendech) / 5 (ve všední dny) Provozuje: IDOL, BusLine LK Kdy jezdí: 26.4.-28.9. o víkendech a svátcích 28.6.-31.8. i ve všední dny, ale jen pro úsek Tanvald - Kořenov Jízdní řád linky 795

Během letních prázdnin jezdí linka 795 i ve všední dny, a to právě jen v úseku Tanvald - Kořenov. Začíná v Tanvaldu u nádraží, jede přes Desnou a končí na zastávce Kořenov - Jizerka.

Ty autobusy, které jezdí o prázdninách ve všední dny, jsou nízkokapacitní a přepraví maximálně 5 kol. Víkendové spojení je zajišťováno jinými vozy, které uvezou až 19 kol. Místo pro kolo je možné si předem zamluvit.

Kolik stojí jízdné?

Jízdenky se řídí tarifem IDOL. Pro jednotlivou jízdu je možné si koupit papírovou jízdenku přímo u řidiče. Cena je závislá na tarifním pásmu. Můžete si ji zjistit předem v tarifním počítadle IDOL.

Při placení v hotovosti je cena o něco vyšší, než když zaplatíte bezhotovostně. Například při cestě z Liberce do Tanvaldu stojí jízdné 60, resp. 48 korun. Podrobné informace o časových jízdenkách najdete v ceníku.

Místenka pro kolo stojí zpravidla 15 Kč.

Které jizerské cyklobusy v roce 2025 nepojedou?

Pokud patříte mezi cyklisty, kteří jsou zvyklí v letní sezoně využívat jizerské cyklobusy, čeká vás letos zklamání. Většina linek je zrušena, případně jsou obsluhovány běžnými autobusy, do kterých se kola vzít nesmí. Před plánováním výletu proto doporučujeme navštívit stránky IDOL , aby se vám nestalo, že budete spoléhat na nejezdící spoj.

Pro přehlednost uvádíme níže linky, na kterých cyklobusy letos nejezdí:

Linka 650 Frýdlant - Raspenava - Hejnice - Bílý Potok p. S. - Smědava

Linka 691 Hrádek n. Nisou - Zittau - Bogatynia - Frýdlant - Świeradów-Zdrój

Linka 747 Tanvald-Desná-Kořenov-Příchovice-Rejdice-Vysoké n.Jiz.

Linka 791 Liberec-Bedřichov-Janov n.Nisou,Hrabětice-Josefův Důl-Tanvald

Vlakem s kolem do Jizerek

Do Jizerských hor se jako cyklisté můžete dostat také vlakem. Za běžných okolností České dráhy umožňují přepravu kol v tomto regionu v každém nebo téměř každém vlaku.

Do vlaku s kolem Řiďte se piktogramem kola v jízdním řádu.

v jízdním řádu. Kolo v kroužku znamená možnost rezervace místa pro bicykl.

znamená možnost rezervace místa pro bicykl. Kolo v rámečku znamená povinnost rezervace místa pro bicykl.

znamená povinnost rezervace místa pro bicykl. Piktogram kufru znamená, že kolo lze převážet jen v úschovně jako zavazadlo.

znamená, že kolo lze převážet jen v úschovně jako zavazadlo. Jízdné se řídí tarifem ČD a najdete ho například na idos.cz, kde si rovnou můžete koupit lístek.

se řídí tarifem ČD a najdete ho například na idos.cz, kde si rovnou můžete koupit lístek. Jízdenka pro kolo stojí 40 Kč (do vzdálenosti 150 km).

Letos je ale na prázdniny a září naplánovaná rozsáhlá výluka železniční dopravy, a tak určité úseky obsluhují náhradní autobusy. Do některých z nich se lidé s koly vůbec nedostanou, další sice kola uvezou, ale v omezeném množství.

Na jakých železničních tratích vás i s kolem přepraví výlukový autobus, a kde byste naopak řidiče o nástup s kolem prosili marně?

Trať 036 Liberec - Tanvald - Harrachov - Szklarska Poręba Górna

Po trati 036 jezdí od 5. května až do 26. září vlak jen mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. Dál už pokračuje na Smržovku, do Tanvaldu a do Desné výlukový autobus. Některé autobusy pokračují ještě do Kořenova, Harrachova a končí na polské straně ve stanici Szklarska Poręba Górna.

Všechny vlaky mezi Libercem a Jabloncem, přesněji řečeno až do zastávky Jablonecké Paseky, převážejí i kola. Ale pozor, ne každý z nich má návaznost na takový výlukový autobus, který vezme cyklisty i s kolem. Umožní to jen každý druhý spoj, a i tak dopravce upozorňuje, že z kapacitních důvodů může být přeprava bicyklů omezena.

Trať 034 Smržovka - Josefův Důl

Za běžných podmínek jezdí po trati 034 vlaky, které vozí i kola. V době výluky, která potrvá do konce září, jsou na trasu nasazeny autobusy, které kola nepřevážejí.

Trať 037 Liberec - Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách - Zawidów

Tato trať vás z Liberce dovede do Frýdlantu, kde se vidlicovitě rozděluje. Jedna větev pokračuje do Jindřichovic, druhá, západní, vede k polské hranici přes Višňovou a Černousy. A dobrá zpráva pro cyklisty: výluky se této tratě netýkají, všechny vlaky, které zde jezdí, převáží i kola, a to ve všední dny i o víkendech.

Trať 038 Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem

Trať 038 představuje krátkou odbočku spojující Raspenavu s Bílým Potokem. Přes léto 2025 funguje bez omezení a cyklisty i s koly tu převeze každý spoj. Jezdí ve všední dny i o víkendech.