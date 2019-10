Ukázali jsme Japoncům, jak se slaví v Česku. A zavítali mezi samuraje

Nevybočovat z řady. Nestrhávat na sebe pozornost. Nerušit ostatní. Nedotýkat se cizích lidí. To je několik společenských pravidel, kterými se Japonci denně řídí. Párkrát do roka se však klidný národ mění v živelný dav, který k tanci a zpěvu strhne všechny kolem. Ani my jsme nebyli výjimkou.