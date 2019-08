Jak dobít elektrokolo v přírodě. Energii si můžete vézt v batohu i v autě

Léto je pro cesty na elektrokole ideální a dlouhé poznávací výlety jsou u Čechů velmi oblíbené. Na elektrokole ujedou dále a přitom se sami tolik „nevyšťaví“, takže jim zůstává energie na poznávání nových míst.

Jak ukázal letošní Velký test elektrokol (najdete ho zde), výrobci nabízejí výkonnější motory i lepší jízdu, ale dojezd e-kol příliš nenarostl. A tak je na dlouhé trase občas potřeba někde dobít.

Dobíjení vám s největší pravděpodobností umožní kdekoliv, kde se zastavíte cestou třeba na oběd. Nejnutnější dobití kapacity baterie na polovinu trvá asi dvě hodiny.

Ale protože elektrocyklistů přibývá a elektrická energie není zadarmo, nemusí vám všude vyhovět. „I já jsem se už setkal s odmítnutím. K těm dochází především na místech, které se potýkají s návalem turistů a na dobrovolné a bezplatné služby nezbývá obsluze ani majitelům kapacita,“ popisuje zkušenosti Štěpán Pleskač z Apache Bicycles.

Naštěstí stejně rychle, jako rostou prodeje elektrokol, roste i počet oficiálních dobíjecích míst. Aktuálně je jich po celé České republice rozeseto přes šest set. Všechny certifikované dobíjecí stanice pro elektrokola najdete na interaktivní mapě, která vznikla v roce 2015 v rámci projektu Nadace Partnerství “Cyklisté vítáni” a kterou tvůrci průběžně aktualizují.



„Do projektu se po celé České republice v první rok fungování zapojilo na dvě stě restaurací, hotelů, kempů a cykloservisů. Do poloviny letošního roku jich je 622 z aktuálních 1 026 certifikovaných zařízení,” uvedla koordinátorka projektu Cyklisté vítáni Dominika Bäuchelová.

V Rakousku na pohodu, v Polsku musíte hledat I když v Česku tato místa rostou jako houby po dešti, stále pokulháváme za Rakušany a Němci, kde se dobíjecí stanice instalují za finančního přispění státu, obce či regionu. „Naši sousedé jsou na tom lépe, protože doprava na kole zde hraje významnou roli a je součástí boje proti klimatickým změnám," uvedla Dominika Bäuchelová.

V Německu funguje obdobná aplikace té české - Bett und Bike. Ta je rozšířená i v Rakousku, a zde mají v kategoriích E-bike dobíjecí stanice včetně půjčoven elektrokol na certifikovaných místech.

Na Slovensku funguje podobný portál jako u nás, zde je to www.vitajtecyklisti.sk. Možnost dobíjení elektrokol však v rámci doplňkových kritérií uvedenou nemají.

Naopak v tomto ohledu zaostává Polsko, kde zatím žádná certifikovaná síť pro e-cyklisty neexistuje a i počet dobíjecích stanic je prozatím nízký.

Pokud se chcete dopátrat informací o dobíjecích stanicích za hranicemi Česka v různých regionech, pomůže i všeobecný portál www.ebike-holiday.com.

Nejvyšší počet certifikovaných dobíjecích míst je samozřejmě kolem nejfrekventovanějších cyklostezek: v Jihomoravském kraji je 123 dobíjecích míst, ve Středočeském kraji 78, v Jihočeském pak můžete dobít na 75 místech. Naopak nejméně jich je kupodivu v Praze - pouze tři.



„Ne vždy je dobíjení na těchto místech bezplatné, tuto možnost necháváme na vůli provozovatelů. Většinou ale poskytovatelé vnímají tuto službu jako konkurenční výhodu,” doplnila Bäuchelová.

Nabít v autě nebo z batohu

Pokud s sebou berete e-kolo na dovolenou karavanem, máte další možnosti, jak dobíjet baterii.

Prodejci elektrokol už přišli s nabíječkami do auta. Jde o malé krabičky o hmotnosti kolem sedmi set gramů, které pořídíte zpravidla do dvou tisíc korun. Počítejte ale s tím, že bude potřeba dokoupit i kabely s konektory odpovídajícími vaší baterii. S autem se nabíječka propojuje přes zapalování.

„Při nabíjení z auta je třeba pamatovat na dvě věci: může zabrat delší dobu, než když nabíjíte z elektrické sítě, a motor vozidla by měl při nabíjení běžet, aby se nestalo, že vám vybije autobaterii,” upozornil Štěpán Pleskač z Apache.



Pokud nechcete znečišťovat ovzduší a nechávat motor běžet naprázdno, máte ještě jednu možnost: pořídit rychlonabíječku, kterou s sebou snadno přenesete v batohu.

Dobu nabíjení elektrokola zkrátíte až o šedesát procent, aniž by to mělo vliv na baterii. Ty novější s vyšší kapacitou pak nabijete vyšším proudem do dvou hodin. I rychlonabíječka váží jen něco kolem sedmi set gramů, takže se vám v batohu příliš nepronese. A ceny jsou podobné jako u standardních nabíječek v závislosti na značce.

Třetí možností, jak vašemu e-kolu dodat v terénu šťávu, je takzvaný power-box. Ten dokonce zvládne nabít až čtyři baterie najednou. Stojí ale více peněz, cena kvalitního power-boxu se blíží třiceti tisícům korun. Zařízení se tedy hodí spíše pro poskytovatele dobíjecích služeb, odpočívárny, restaurace a podobně. K power-boxu je navíc potřeba propojovací nabíjecí kabel přímo pro konkrétní typy baterií.

Baterii nešťavte do mrtva

Aby vám baterie u elektrokola vydržela v dobré kondici co nejdéle, nabíjejte ji po každé jízdě bez ohledu na to, jakou vzdálenost jste ujeli nebo nakolik je baterie vybitá. Po dlouhé letní projížďce v horku nechejte před zapojením do nabíječky baterii nejprve zchladnout, postačí přibližně půlhodinka.

„Prakticky každá baterie má dnes už LED indikaci úrovně nabití. Především je důležité, aby se baterie úplně nevybila, protože potom dochází k vnitřnímu odpojení článků od výstupních konektorů a následně již nelze baterii standardním způsobem nabít. To je jedna z ochranných funkcí vnitřní řídící desky BMS,“ vysvětlil servisní technik Apache Bicycles Lukáš Mach.

Zbytková kapacita baterie by teoreticky neměla klesnout pod dvacet procent. Elektrocyklisté by si tedy měli hodnoty hlídat a jakmile jsou na čtvrtině, měli by nechat baterii znovu dobýt alespoň na šedesát procent.

Obecně platí doporučení nesnažit se z baterie vyždímat maximum, tedy nevybíjet ji úplně, ale také naopak - nenechávat ji na nabíječce zbytečně dlouho.

Baterii také občas projeďte. Zní to možná jako paradox, ale nepoužívaná baterie stárne rychleji. Nejhůře jsou na tom pak baterie, které necháte odstavené s malou kapacitou po dlouhou dobu.