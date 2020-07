Dřina a pivo na hradě. Šlápněte do pedálů na šumavské zlatokopecké cestě

Muzeum historických motocyklů: Zdejší soukromá sbírka motocyklů a bicyklů se může pochlubit mnoha světovými unikáty. Můžete tu třeba spatřit nejdelší motocykl světa pro tři osoby zvaný Čechie, historická kola z předminulého století. Zajímavou atmosféru muzeu dodává jeho místo, které se nachází na půdě jednoho z historických domů.

Muzeum Šumavy: V jednom ze tří místních muzeí se nachází stálá expozice věnovaná přírodě, historii a životu obyvatel Šumavy. V části věnované šumavskému sklářství jsou vystaveny výrobky slavných skláren v Klášterském Mlýně, Anníně a v Lenoře. Připomenuta je samozřejmě i těžba zlata a lidová kultura.

Národní park Šumava: Je plošně největší českým národním parkem s rozlohou 690 km čtverečních. Byl založen v roce 1991. Za svou jedinečnost vděčí částečně i uzavření hranic za minulého režimu, díky kterému se zde zachovali neporušené a nesmírně rozsáhlé lesy. Dalším lákadlem jsou četná rašeliniště či jezera ledovcového původu.

Hrad Kašperk: Nejvýše položený královský hrad v Čechách byl založen Karlem IV. Dnes je výraznou dominantou krajiny s nádhernou vyhlídkou do okolí. Zajímavé je, že tak obrovskou a co se přístupnosti týče i velice složitou stavbu dokázali tehdejší řemeslníci postavit za neuvěřitelných pět let.