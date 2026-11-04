Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hory i cesta do práce. Elektrokolo se stává univerzálním dopravním prostředkem

Ve spolupráci   5:00
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...

Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné době tvoří významný segment výroba elektrokol. Superior se vyrábí v závodě v Kopřivnici, do portfolia společnosti Bike Fun International ale patří i jiné značky. Letos firma oslavila 25 let od svého vzniku. Historie samotné značky Superior je ale ještě delší, sahá do roku 1993. | foto: Bike Fun International

Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Za českou značkou jízdních kol Superior stojí firma Bike Fun International. V...
14 fotografií
Elektrokola už dávno nejsou jen pomocníkem pro ty, kteří si chtějí usnadnit šlapání do kopce. Stále častěji slouží k cestám do práce, víkendovým výletům i sportovní jízdě v náročném terénu. S jejich rostoucí oblibou se mění také nabídka výrobců. Příkladem je česká značka Superior, která vyvíjí a vyrábí elektrokola pro různé způsoby využití.

Ještě před několika lety si řada lidí spojovala elektrokolo především se staršími cyklisty nebo s těmi, kteří už nechtěli při výletech tolik namáhat nohy. Dnes je situace jiná. Elektrický pohon si nachází cestu také ke sportovně založeným jezdcům, lidem dojíždějícím do zaměstnání nebo k rodinám, které chtějí společně vyrážet na delší trasy.

Díky elektrokolu jsou možné akce, které by s klasickým kolem nešlo podniknout. Třeba rodinná vyjížďka s různě zdatnými jezdci, kdy všichni zvládnou stejnou vzdálenost i převýšení, aniž by jeden padal vyčerpáním a druhý frustrací z toho, že si pořádně nezasportoval. A co teprve ranní cesta do kanceláře, po které není nutné těžce propocený outfit rovnou vyhodit?

Navzdory čím dál častějšímu využívání elektrokol je ale hned na začátku potřeba zbořit jeden často tradovaný omyl: elektrokolo neznamená jízdu bez námahy. Jezdec musí stále šlapat, elektromotor mu pouze pomáhá podle zvoleného režimu asistence. Může si tak sám určit, kolik úsilí chce do jízdy vložit. Například podle toho, na kolik se právě cítí nebo co všechno ho ten den ještě čeká.

Kola Superior si našla zákazníky ve více než 30 zemích. Kde je kupují nejvíc?

Jedno elektrokolo do práce, jiné do hor

S rozšiřováním elektromobility se zásadně proměnil také výběr. Před rozhodnutím, jaké elektrokolo pořídit, je dobré si uvědomit, kde a jak hodlá člověk jezdit.

  • Pro pravidelné cesty do práce nebo vyřizování pochůzek jsou určená především městská elektrokola. Jejich hlavní předností je pohodlný posed, snadné ovládání a praktická výbava. Pomoc motoru umožňuje překonat stoupání nebo delší vzdálenosti s menší fyzickou námahou. Elektrokolo tak může být alternativou k automobilu zejména na kratších trasách, kde existuje bezpečná a vhodná cyklistická infrastruktura.
  • Kdo chce naopak během týdne jezdit po městě a o víkendu vyrazit na delší výlet, může zvolit trekkingové elektrokolo. Tato kategorie představuje kompromis mezi komfortem a všestranností. Hodí se na cyklostezky, silnice i lehčí nezpevněné cesty.
  • Samostatnou kategorií jsou horská elektrokola, která pomáhají zvládat prudší výjezdy a náročnější terén. Sportovně založení cyklisté díky nim mohou absolvovat delší trasu nebo během jedné vyjížďky překonat větší převýšení.
  • Do nabídky výrobců navíc stále výrazněji vstupují lehká sportovní elektrokola. Ta jsou určena jezdcům, kteří chtějí zachovat co nejpřirozenější pocit z klasické cyklistiky, ale zároveň ocení pomoc motoru v náročnějších úsecích.
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...

Elektrokola si získávají oblibu hlavně kvůli širokému využití. V městských agolmeracích mohou nahradit auto, skupinám různě zkušených jezdců umožní společné vyjížďky a sportovně založeným jedincům přinesou bonusové zážitky.

Delší výlety i společné zážitky

Elektrokola mění také způsob, jakým lidé plánují volný čas. Jejich předností totiž není pouze jednodušší zdolávání kopců, ale také možnost společné jízdy lidí s rozdílnou fyzickou kondicí.

Typickým příkladem může být pár, v němž jeden z partnerů pravidelně sportuje, zatímco druhý jezdí na kole jen příležitostně. Elektrická asistence pomáhá rozdíly ve výkonnosti vyrovnat, takže si oba mohou zvolit společnou trasu, aniž by pro jednoho byla příliš snadná a pro druhého vyčerpávající.

Kola Superior si našla zákazníky ve více než 30 zemích. Kde je kupují nejvíc?

Podobně mohou elektrokola rozšířit možnosti rodinných výletů nebo cykloturistiky. Díky podpoře motoru se pro některé jezdce stávají dostupnějšími i vzdálenější cíle.

Samotný dojezd však nezávisí jen na kapacitě baterie. Významnou roli hraje také hmotnost jezdce a zavazadel, převýšení, povrch trasy, počasí a především zvolená míra asistence. Při plánování delšího výletu je proto rozumné počítat s rezervou.

Česká elektrokola pro různé potřeby

Na rozmanité požadavky zákazníků reaguje také česká značka Superior. Za jejím vývojem a výrobou stojí společnost Bike Fun International, která má dlouholeté zkušenosti s výrobou klasických jízdních kol i elektrokol.

Její nabídka dnes zahrnuje prakticky všechny hlavní kategorie elektrických kol. Zájemci mohou vybírat mezi městskými, trekkingovými a horskými elektrokoly, ale také lehkými sportovními modely nebo elektrickými gravely, které kombinují vlastnosti silničních a terénních kol.

Rozmanitost nabídky odpovídá tomu, jak rozdílné požadavky mají současní cyklisté. Někdo hledá pohodlný dopravní prostředek na každodenní cestu do práce, jiný chce rychlé a lehké kolo na sportovní vyjížďky. Další zákazníci upřednostňují elektrokolo, které zvládne delší výlety i nezpevněné lesní cesty.

Superior proto nabízí jak modely zaměřené na komfort a praktičnost, tak sportovní elektrokola s odlišnou geometrií rámu a charakterem elektrické asistence. U vybraných modelů využívá moderní integrované baterie a pohonné systémy.

Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné době tvoří významný segment výroba elektrokol. Superior se vyrábí v závodě v Kopřivnici, do portfolia společnosti Bike Fun International ale patří i jiné značky. Letos firma oslavila 25 let od svého vzniku. Historie samotné značky Superior je ale ještě delší, sahá do roku 1993.

Česká kola Superior se prodávají ve více než 30 zemích

Zájem o elektrokola má pro českého výrobce také obchodní význam. Superior dnes působí ve více než 30 zemích světa a právě elektromobilita patří mezi oblasti, na nichž chce stavět další rozvoj, jak potvrzuje generální ředitel Bike Fun International René Gasser.

„Více než 60 tisíc prodaných kol v roce 2026 a přítomnost ve více než 30 zemích jsou pro nás potvrzením, že Superior dokáže být konkurenceschopný i na mezinárodních trzích. Naším cílem ale není pouze růst v objemu. Chceme dlouhodobě posilovat pozici značky u našich distributorů a dealerů a reagovat na to, kam se cyklistický trh posouvá. Velký potenciál do dalších let vidíme především v elektrokolech a každodenní mobilitě,“ uvádí.

Velká šíře nabídky umožňuje značce Superior cílit nabídku podle požadavků konkrétních zákazníků v zahraničí. Například v hornatém Švýcarsku je největší zájem o horská elektrokola, v Beneluxu lidé vyhledávají zejména městské a trekkingové modely. Benelux a také Francie patří mezi trhy, kam míří zhruba 80 procent exportu značky. Kromě toho ale společnost Bike Fun International rozvíjí obchodní síť v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Itálii. Její kola se prodávají také v USA a Austrálii.

Jak vybrat elektrokolo, aby skutečně sloužilo

Při výběru elektrokola by neměla být rozhodující pouze cena, výkon motoru nebo udávaný dojezd. Základní otázkou je, k čemu bude kolo nejčastěji sloužit.

  • Pokud má nahradit část cest autem, bude důležitá pohodlná geometrie, možnost převážet zavazadla a praktické vybavení do každodenního provozu.
  • Pro delší turistické vyjížďky se vyplatí sledovat kapacitu baterie, komfort posedu a vhodnost kola pro plánované trasy.
  • Sportovní jezdci budou naopak věnovat větší pozornost hmotnosti, odpružení, ovladatelnosti v terénu a charakteru motorové asistence. U lehkých elektrokol může být prioritou přirozenější pocit z jízdy, zatímco u modelů určených do náročných kopců bude podstatnější dostatečná podpora motoru.
  • Při rozhodování je vhodné zohlednit také dostupnost servisu, možnost vyzkoušení konkrétní velikosti rámu a způsob dobíjení či vyjímání baterie. Právě tyto praktické detaily mohou rozhodnout o tom, zda bude majitel elektrokolo využívat pravidelně.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Bike Fun International.

Nejčtenější

Komunisté z Karibiku. Obrázky z Kuby ukazují cestu do háje místo do ráje

República de Cuba

Kubánští revolucionáři pod vedením Fidela Castra svrhli v lednu 1959 represivní režim generála Batisty, aby vzápětí nastolili režim ještě represivnější. Tak se začala psát historie socialistické...

Kvůli snu obětoval syna. Po 28 letech dorazil Brit pěšky z Chile do Anglie

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu z Chile do...

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu, kterou měl podle původního plánu zvládnout za dvanáct let. Prošel pouštěmi, džunglemi i nehostinnými končinami Sibiře, přešel...

Istvántelek. Zapomenutý hřbitov vlaků s rudou hvězdou v Budapešti

Kdysi byly chloubou železnice, dnes je pomalu požírá rez. V rozpadajících se...

Kdysi byly chloubou železnice, dnes je pomalu požírá rez. V rozpadajících se halách na okraji Budapešti stojí desítky historických lokomotiv, které měly být zachráněny pro příští generace. Místo toho...

Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se

Premium
Monika u jezera Pukaki na Novém Zélandu, které je známé výrazně tyrkysovou...

V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...

Atomové lázně zněly děsivě, dnes lákají na luxus. Češi je teprve objevují

Na slovinsko-chorvatském pomezí najdete i jinačí koupání: lázně Terme Olimia....

Termální voda, špičkové wellness, bazény pro děti i saunový svět, kam nejmenší nesmějí. Slovinské lázně Terme Olimia nedaleko chorvatských hranic nabízejí odpočinek pro každého. K tomu přidávají...

Hory i cesta do práce. Elektrokolo se stává univerzálním dopravním prostředkem

Ve spolupráci
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...

Elektrokola už dávno nejsou jen pomocníkem pro ty, kteří si chtějí usnadnit šlapání do kopce. Stále častěji slouží k cestám do práce, víkendovým výletům i sportovní jízdě v náročném terénu. S jejich...

4. listopadu 2026

Město, které vzniklo díky uvařeným ptákům. Tbilisi voní sírou a chutná po víně

Nejlepší připomínkou legendárního vzniku města je čtvrť Abanotubani přímo pod...

Barevné balkony, vůně síry, víno z hliněných nádob a za městem Kavkaz, který se zvedá až nad pět tisíc metrů. Gruzie umí během jediného dne vystřídat několik úplně odlišných světů.

4. listopadu 2026

New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému...

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...

4. listopadu 2026

Karavany už nestačí, na brněnském výstavišti letos poprvé rozbalí i stany

Nejrozšířenější kategorií mezi obytnými vozy jsou polointegrální stavby, jako...

Nejnovější obytné vozy, karavany, vestavby, kempingové vybavení i moderní technologie pro cestování. To všechno najdou lidé na výstavišti, kde ve čtvrtek začíná veletrh Caravaning Brno. Pořadatelé...

3. listopadu 2026  9:12

Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Advertorial
Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Ráno první oblouky ve sněhu, odpoledne závod na sáňkách a večer horká čokoláda s výhledem na zasněžené vrcholy. Ve štýrském Schladmingu-Dachsteinu není těžké zapomenout na školní úkoly, pracovní...

3. listopadu 2026

Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se

Premium
Monika u jezera Pukaki na Novém Zélandu, které je známé výrazně tyrkysovou...

V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...

3. listopadu 2026

Muzeum může mít opravdu všechno. V italském Trentinu vystavují i patníky

Na první pohled obyčejné silniční patníky, ve skutečnosti připomínky...

Na první pohled obyčejné silniční patníky, ve skutečnosti připomínky legendárních cyklistických výkonů. V italském Trentinu vzniklo muzeum, které vzdává hold nejen historii silnic, ale také...

2. listopadu 2026

Autor vlajky i svědek sarajevského atentátu. Co ukrývá brněnský hřbitov

Jedinečná budova krematoria je národní kulturní památkou České republiky.

Když se v Brně vypravíte na Ústřední hřbitov, může to mít několik důvodů. Buď jdete na pohřeb, zapálit svíčku, nebo jste příznivec funerálního turismu. Centrálka, jak se tomuto místu lidově říká,...

2. listopadu 2026

Na co zírá mašinfíra: Z Olomouce do Kostelce po hanácké lokálce

Stadler GTW Českých drah ve stanici Prostějov hl. n.

Dnešní Mašinfíra nás zavede na typickou hanáckou lokálku. Pravidelným spojem Českých drah nejprve projedeme skrz centrum hanácké metropole, potom vyrazíme mezi nekonečné lány a nakonec se dostaneme i...

1. listopadu 2026

Kvůli snu obětoval syna. Po 28 letech dorazil Brit pěšky z Chile do Anglie

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu z Chile do...

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu, kterou měl podle původního plánu zvládnout za dvanáct let. Prošel pouštěmi, džunglemi i nehostinnými končinami Sibiře, přešel...

1. listopadu 2026

To není obyčejný trávník. Proč je na Sněžce oranžový plot a k čemu nosit do hor sáček

Premium
Sněžka

Horský vzduch na příděl, Sněžka na pořadník. I to by mohla být jednou realita. Na krkonošské procházce hledal redaktor magazínu Víkend DNES odpověď, jak uspokojit turisty a zároveň je nenechat...

1. listopadu 2026

Švagrová koupila mou bradavici, při rituálech pijí kolu. Češka líčí krásy i bizáry Mexika

Premium
Eva Kubátová

Více než dekádu žila v Mexico City, kde si našla manžela, přežila nespočet zemětřesení a kde se naučila jíst chilli. Mexická historička, soudní překladatelka a tlumočnice Eva Kubátová s lehkostí...

31. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×