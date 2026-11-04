Ještě před několika lety si řada lidí spojovala elektrokolo především se staršími cyklisty nebo s těmi, kteří už nechtěli při výletech tolik namáhat nohy. Dnes je situace jiná. Elektrický pohon si nachází cestu také ke sportovně založeným jezdcům, lidem dojíždějícím do zaměstnání nebo k rodinám, které chtějí společně vyrážet na delší trasy.
Díky elektrokolu jsou možné akce, které by s klasickým kolem nešlo podniknout. Třeba rodinná vyjížďka s různě zdatnými jezdci, kdy všichni zvládnou stejnou vzdálenost i převýšení, aniž by jeden padal vyčerpáním a druhý frustrací z toho, že si pořádně nezasportoval. A co teprve ranní cesta do kanceláře, po které není nutné těžce propocený outfit rovnou vyhodit?
Navzdory čím dál častějšímu využívání elektrokol je ale hned na začátku potřeba zbořit jeden často tradovaný omyl: elektrokolo neznamená jízdu bez námahy. Jezdec musí stále šlapat, elektromotor mu pouze pomáhá podle zvoleného režimu asistence. Může si tak sám určit, kolik úsilí chce do jízdy vložit. Například podle toho, na kolik se právě cítí nebo co všechno ho ten den ještě čeká.
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Kola Superior si našla zákazníky ve více než 30 zemích. Kde je kupují nejvíc?
Jedno elektrokolo do práce, jiné do hor
S rozšiřováním elektromobility se zásadně proměnil také výběr. Před rozhodnutím, jaké elektrokolo pořídit, je dobré si uvědomit, kde a jak hodlá člověk jezdit.
- Pro pravidelné cesty do práce nebo vyřizování pochůzek jsou určená především městská elektrokola. Jejich hlavní předností je pohodlný posed, snadné ovládání a praktická výbava. Pomoc motoru umožňuje překonat stoupání nebo delší vzdálenosti s menší fyzickou námahou. Elektrokolo tak může být alternativou k automobilu zejména na kratších trasách, kde existuje bezpečná a vhodná cyklistická infrastruktura.
- Kdo chce naopak během týdne jezdit po městě a o víkendu vyrazit na delší výlet, může zvolit trekkingové elektrokolo. Tato kategorie představuje kompromis mezi komfortem a všestranností. Hodí se na cyklostezky, silnice i lehčí nezpevněné cesty.
- Samostatnou kategorií jsou horská elektrokola, která pomáhají zvládat prudší výjezdy a náročnější terén. Sportovně založení cyklisté díky nim mohou absolvovat delší trasu nebo během jedné vyjížďky překonat větší převýšení.
- Do nabídky výrobců navíc stále výrazněji vstupují lehká sportovní elektrokola. Ta jsou určena jezdcům, kteří chtějí zachovat co nejpřirozenější pocit z klasické cyklistiky, ale zároveň ocení pomoc motoru v náročnějších úsecích.
Elektrokola si získávají oblibu hlavně kvůli širokému využití. V městských agolmeracích mohou nahradit auto, skupinám různě zkušených jezdců umožní společné vyjížďky a sportovně založeným jedincům přinesou bonusové zážitky.
Delší výlety i společné zážitky
Elektrokola mění také způsob, jakým lidé plánují volný čas. Jejich předností totiž není pouze jednodušší zdolávání kopců, ale také možnost společné jízdy lidí s rozdílnou fyzickou kondicí.
Typickým příkladem může být pár, v němž jeden z partnerů pravidelně sportuje, zatímco druhý jezdí na kole jen příležitostně. Elektrická asistence pomáhá rozdíly ve výkonnosti vyrovnat, takže si oba mohou zvolit společnou trasu, aniž by pro jednoho byla příliš snadná a pro druhého vyčerpávající.
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Kola Superior si našla zákazníky ve více než 30 zemích. Kde je kupují nejvíc?
Podobně mohou elektrokola rozšířit možnosti rodinných výletů nebo cykloturistiky. Díky podpoře motoru se pro některé jezdce stávají dostupnějšími i vzdálenější cíle.
Samotný dojezd však nezávisí jen na kapacitě baterie. Významnou roli hraje také hmotnost jezdce a zavazadel, převýšení, povrch trasy, počasí a především zvolená míra asistence. Při plánování delšího výletu je proto rozumné počítat s rezervou.
Česká elektrokola pro různé potřeby
Na rozmanité požadavky zákazníků reaguje také česká značka Superior. Za jejím vývojem a výrobou stojí společnost Bike Fun International, která má dlouholeté zkušenosti s výrobou klasických jízdních kol i elektrokol.
Její nabídka dnes zahrnuje prakticky všechny hlavní kategorie elektrických kol. Zájemci mohou vybírat mezi městskými, trekkingovými a horskými elektrokoly, ale také lehkými sportovními modely nebo elektrickými gravely, které kombinují vlastnosti silničních a terénních kol.
Rozmanitost nabídky odpovídá tomu, jak rozdílné požadavky mají současní cyklisté. Někdo hledá pohodlný dopravní prostředek na každodenní cestu do práce, jiný chce rychlé a lehké kolo na sportovní vyjížďky. Další zákazníci upřednostňují elektrokolo, které zvládne delší výlety i nezpevněné lesní cesty.
Superior proto nabízí jak modely zaměřené na komfort a praktičnost, tak sportovní elektrokola s odlišnou geometrií rámu a charakterem elektrické asistence. U vybraných modelů využívá moderní integrované baterie a pohonné systémy.
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné době tvoří významný segment výroba elektrokol. Superior se vyrábí v závodě v Kopřivnici, do portfolia společnosti Bike Fun International ale patří i jiné značky. Letos firma oslavila 25 let od svého vzniku. Historie samotné značky Superior je ale ještě delší, sahá do roku 1993.
Česká kola Superior se prodávají ve více než 30 zemích
Zájem o elektrokola má pro českého výrobce také obchodní význam. Superior dnes působí ve více než 30 zemích světa a právě elektromobilita patří mezi oblasti, na nichž chce stavět další rozvoj, jak potvrzuje generální ředitel Bike Fun International René Gasser.
„Více než 60 tisíc prodaných kol v roce 2026 a přítomnost ve více než 30 zemích jsou pro nás potvrzením, že Superior dokáže být konkurenceschopný i na mezinárodních trzích. Naším cílem ale není pouze růst v objemu. Chceme dlouhodobě posilovat pozici značky u našich distributorů a dealerů a reagovat na to, kam se cyklistický trh posouvá. Velký potenciál do dalších let vidíme především v elektrokolech a každodenní mobilitě,“ uvádí.
Velká šíře nabídky umožňuje značce Superior cílit nabídku podle požadavků konkrétních zákazníků v zahraničí. Například v hornatém Švýcarsku je největší zájem o horská elektrokola, v Beneluxu lidé vyhledávají zejména městské a trekkingové modely. Benelux a také Francie patří mezi trhy, kam míří zhruba 80 procent exportu značky. Kromě toho ale společnost Bike Fun International rozvíjí obchodní síť v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Itálii. Její kola se prodávají také v USA a Austrálii.
Jak vybrat elektrokolo, aby skutečně sloužilo
Při výběru elektrokola by neměla být rozhodující pouze cena, výkon motoru nebo udávaný dojezd. Základní otázkou je, k čemu bude kolo nejčastěji sloužit.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Bike Fun International.