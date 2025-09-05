„Systém ABS znají všichni z auta, zkracuje brzdnou dráhu a zajišťuje stabilitu a bezpečnost. To stejné se podařilo přenést i na elektrokola, která jezdí ve vyšších rychlostech,“ říká Oldřich Kassl, pražský koordinátor Besipu, který systém ABS na elektrokolech nedávno představoval široké veřejnosti.
„Jakmile člověk zažije nějakou krizovou situaci, tak ABS dokáže kolo zklidnit, udržet v přímém směru a zkrátit brzdnou dráhu i za plného a prudkého brzdění. Kolo se samo postará o to, aby zabrzdilo co nejlépe, na co nejkratší vzdálenost, a aby vás neshodilo,“ doplňuje Kassl.
Původně ABS vymyslel francouzský vynálezce Gabriel Voisin pro letadla v roce 1929, v sedmdesátých letech jej pak uvedl do světa aut nejprve britský Jensen (mechanické ABS odvozené od toho z letadel) a pak první elektronikou řízené americký Chrysler. Konečně před víc než čtyřiceti lety nabídl Bosch první sériově vyráběné ABS pro automobily na světě – v Mercedesu.
Konec držkopádů přes řídítka. ABS pro bicykly je zázrak
V posledních letech se systém ABS začal masivně vyrábět i pro elektrokola. „Naše ABS už teď pomáhá více než třiceti procentům cyklistů zastavit bezpečně, to znamená bez nehody. ABS funguje na přední brzdě, kde je také hlavní řídící jednotka. Když dojde k nějaké nebezpečné situaci a vy se leknete, automaticky saháte po levé brzdě. Ale když ABS mít nebudete, tak přelétnete přes řidítka. Se systémem ABS budete mít obě kola na zemi, abyste bezpečně zastavili,“ říká Tomáš Jančárek, marketingový manažer Bosch eBike Systems.
Protiblokovací funkce předního kola automaticky reguluje brzdný tlak tím, že trvale sleduje rychlost kol a zabraňuje zablokování pneumatik při brzdění, to funguje hlavně na kluzkém povrchu.
Jak to funguje v praxi? Fantasticky. „Na mokré trávě jsem se rozšlapal na víc než třicet, tupě, necitlivě zabral jen za levou brzdovou páku přední brzdy. Kolo s neskutečnou jistotou stále drželo směr a bezpečně zpomalilo. A teď s vypnutým ABS – jel jsem o nějaké tři kilometry v hodině pomaleji, zabral levou, přední kolo se smýklo, řídítka se vymkla z rukou a letěl jsem,“ popisuje svou zkušenost se systém ABS na elektrokole redaktor iDNES.cz František Dvořák.
Systém ABS se zatím pro elektrokola nedá dodatečně dokoupit, ale sami výrobci tento bezpečnostní systém na svých elektrických kolech přímo nabízejí. „Tak jako vyrábíme baterky, motory a řídící jednotky, tak samostatně vyrábíme i ABS, a naše produkty si může koupit více než sto výrobců kol na celém trhu, takže ve své podstatě je to jenom na tom výrobci, jestli ABS bude nebo nebude chtít. Ale ze zkušeností vím, že systému ABS na kolech přibývá,“ doplňuje Tomáš Jančárek ze společnosti Bosch eBike Systems.
Spoléhat se v kritických chvílích jen na systém ABS ale nestačí. Jak upozorňuje Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policie České republiky, na elektrokolo si musíte zvyknout a je dobré si jeho jízdní vlastnosti dobře vyzkoušet a otestovat.
„Elektrokola mají jiné jízdní vlastnosti a jezdí ve větších rychlostech. Jejich ovládání může být pro cyklistu, který není zvyklý na elektrokole jezdit, odlišné. Proto je opravdu důležité si vyzkoušet, jakým způsobem se elektrokolo ovládá, co elektromotor vlastně dokáže udělat, jakým způsobem to může změnit těžiště a ovládání elektrokola, a také jakým způsobem budete na kole brzdit. Elektrokolu musíte přivyknout a naučit se ho bezpečně ovládat,“ říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policie České republiky.