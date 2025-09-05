VIDEO: Pomůže, uklidní. Systém ABS na elektrokolech získává popularitu

Ivo Helikar
Není to zase tak dávno, kdy se do standardní výbavy automobilů a motocyklů dostal aktivní systém bezpečnosti vozidla ABS, který zabraňuje zablokování kola při brzdění. V poslední době se právě takový systém objevil i u elektrokol. E-bike je tak schopný zabrzdit rychleji a bezpečněji než bez podobného systému, a dokáže tak třeba zabránit nebezpečnému pádu.

„Systém ABS znají všichni z auta, zkracuje brzdnou dráhu a zajišťuje stabilitu a bezpečnost. To stejné se podařilo přenést i na elektrokola, která jezdí ve vyšších rychlostech,“ říká Oldřich Kassl, pražský koordinátor Besipu, který systém ABS na elektrokolech nedávno představoval široké veřejnosti.

„Jakmile člověk zažije nějakou krizovou situaci, tak ABS dokáže kolo zklidnit, udržet v přímém směru a zkrátit brzdnou dráhu i za plného a prudkého brzdění. Kolo se samo postará o to, aby zabrzdilo co nejlépe, na co nejkratší vzdálenost, a aby vás neshodilo,“ doplňuje Kassl.

Původně ABS vymyslel francouzský vynálezce Gabriel Voisin pro letadla v roce 1929, v sedmdesátých letech jej pak uvedl do světa aut nejprve britský Jensen (mechanické ABS odvozené od toho z letadel) a pak první elektronikou řízené americký Chrysler. Konečně před víc než čtyřiceti lety nabídl Bosch první sériově vyráběné ABS pro automobily na světě – v Mercedesu.

Konec držkopádů přes řídítka. ABS pro bicykly je zázrak

V posledních letech se systém ABS začal masivně vyrábět i pro elektrokola. „Naše ABS už teď pomáhá více než třiceti procentům cyklistů zastavit bezpečně, to znamená bez nehody. ABS funguje na přední brzdě, kde je také hlavní řídící jednotka. Když dojde k nějaké nebezpečné situaci a vy se leknete, automaticky saháte po levé brzdě. Ale když ABS mít nebudete, tak přelétnete přes řidítka. Se systémem ABS budete mít obě kola na zemi, abyste bezpečně zastavili,“ říká Tomáš Jančárek, marketingový manažer Bosch eBike Systems.

Protiblokovací funkce předního kola automaticky reguluje brzdný tlak tím, že trvale sleduje rychlost kol a zabraňuje zablokování pneumatik při brzdění, to funguje hlavně na kluzkém povrchu.

Jak to funguje v praxi? Fantasticky. „Na mokré trávě jsem se rozšlapal na víc než třicet, tupě, necitlivě zabral jen za levou brzdovou páku přední brzdy. Kolo s neskutečnou jistotou stále drželo směr a bezpečně zpomalilo. A teď s vypnutým ABS – jel jsem o nějaké tři kilometry v hodině pomaleji, zabral levou, přední kolo se smýklo, řídítka se vymkla z rukou a letěl jsem,“ popisuje svou zkušenost se systém ABS na elektrokole redaktor iDNES.cz František Dvořák.

Systém ABS se zatím pro elektrokola nedá dodatečně dokoupit, ale sami výrobci tento bezpečnostní systém na svých elektrických kolech přímo nabízejí. „Tak jako vyrábíme baterky, motory a řídící jednotky, tak samostatně vyrábíme i ABS, a naše produkty si může koupit více než sto výrobců kol na celém trhu, takže ve své podstatě je to jenom na tom výrobci, jestli ABS bude nebo nebude chtít. Ale ze zkušeností vím, že systému ABS na kolech přibývá,“ doplňuje Tomáš Jančárek ze společnosti Bosch eBike Systems.

Spoléhat se v kritických chvílích jen na systém ABS ale nestačí. Jak upozorňuje Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policie České republiky, na elektrokolo si musíte zvyknout a je dobré si jeho jízdní vlastnosti dobře vyzkoušet a otestovat.

„Elektrokola mají jiné jízdní vlastnosti a jezdí ve větších rychlostech. Jejich ovládání může být pro cyklistu, který není zvyklý na elektrokole jezdit, odlišné. Proto je opravdu důležité si vyzkoušet, jakým způsobem se elektrokolo ovládá, co elektromotor vlastně dokáže udělat, jakým způsobem to může změnit těžiště a ovládání elektrokola, a také jakým způsobem budete na kole brzdit. Elektrokolu musíte přivyknout a naučit se ho bezpečně ovládat,“ říká Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policie České republiky.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Česko stvořil čert. Podívejte se na místa, kde dějiny tvořilo samo peklo

Rád s nadsázkou říkám, že ďábel byl náš první developer. Zkuste se letos vydat na čertovskou cestu Českem.

Zapékanky za stovku a spousta atrakcí. Vyzkoušeli jsme nový akvapark na dohled Česka

Děti si hrají ve vodě i na souši, pár mladých hraje plážový volejbal, lidé si užívají letní radovánky. Koupaliště v polské Bogatynii stojí už sedm let, ale otevřeli ho teprve letos v polovině srpna....

Skvělý tip na pozdní sezonu u moře. Ostrov Lémnos naplní vaši duši klidem

Objevte sopečný ostrov v Egejském moři opředený legendami, ve kterých se bohové hádali a ženy vládly, kde půda léčila a chrámy neměly střechy. Lémnos je dnes plný autentického života bez masového...

Stačil jen jediný rozkaz armády a život v Tynehamu se zastavil navždy

Zničená je podobně jako antické Pompeje. Za její zkázou ale nestál ničivý vulkán. Ještě před dvaaosmdesáti lety tu běžel život normálním tempem, než přišel rozkaz, který nešlo odmítnout. Obyvatelé...

Český výletník: Všechno, co chcete vědět o Sněžce a báli jste se zeptat

Na Sněžku během života vyleze skoro každý Čech. Bere se to jako povinnost, podobně jako každý muslim musí do Mekky. Ale dokázali byste vyjmenovat, jaké stavby na Sněžce stojí, jak která dlouho a co...

VIDEO: Pomůže, uklidní. Systém ABS na elektrokolech získává popularitu

Není to zase tak dávno, kdy se do standardní výbavy automobilů a motocyklů dostal aktivní systém bezpečnosti vozidla ABS, který zabraňuje zablokování kola při brzdění. V poslední době se právě takový...

5. září 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  4.9 23:12

Tipy na výlety po Česku. Krásná místa doslova za rohem

Advertorial

Krásy Česka nejsou jen na pohlednicích. Někdy stačí pár kroků za město a čeká vás lesní stezka, rozhledna s dechberoucím výhledem nebo poklidná trasa kolem řeky. Není třeba plánovat týdny dopředu ani...

4. září 2025

Objevujte Česko jinak. Nenáročné trasy pro aktivní babí léto

Advertorial

Krásy Česka nejsou jen na pohlednicích. Někdy stačí pár kroků za město a čeká vás lesní stezka, rozhledna s dechberoucím výhledem nebo poklidná trasa kolem řeky. Není třeba plánovat týdny dopředu ani...

4. září 2025

Hezky česky po Česku. Krásy naší země, které stojí za objevení

Advertorial

Krásy Česka nejsou jen na pohlednicích. Někdy stačí pár kroků za město a čeká vás lesní stezka, rozhledna s dechberoucím výhledem nebo poklidná trasa kolem řeky. Není třeba plánovat týdny dopředu ani...

4. září 2025

Babí léto stvořené pro výlety. Inspirujte se těmito neotřelými tipy

Advertorial

Krásy Česka nejsou jen na pohlednicích. Někdy stačí pár kroků za město a čeká vás lesní stezka, rozhledna s dechberoucím výhledem nebo poklidná trasa kolem řeky. Není třeba plánovat týdny dopředu ani...

4. září 2025

Skvělý tip na pozdní sezonu u moře. Ostrov Lémnos naplní vaši duši klidem

Objevte sopečný ostrov v Egejském moři opředený legendami, ve kterých se bohové hádali a ženy vládly, kde půda léčila a chrámy neměly střechy. Lémnos je dnes plný autentického života bez masového...

4. září 2025

Očima šotouše: Vypravte se na výlet po železnici v Česku i Uzbekistánu

Fotografická výzva Očima šotouše nás i v dalším díle provede po železnici v Česku, ale také v zahraničí. Tentokrát se společně s našimi čtenáři vypravíme do Uzbekistánu a na Aljašku. Fotkám z České...

3. září 2025  12:55

Tady se koruny odkládaly na věšák. Objevte Lázně císařů

Advertorial

Severočeské Teplice ožijí historií. Nejstarší české lázně zvou v pátek 5. září na slavnosti Lázní císařů. Čekají vás kostýmované prohlídky, hudba a jedinečná atmosféra města, kde se psaly evropské...

3. září 2025

Na úplný konec Chorvatska na kole: krásná vyjížďka mezi šílené kamioňáky

Premium

Cyklistika v Chorvatsku? Výborný nápad! Obzvlášť když počasí přeje, silnice jsou ve slušném stavu a krajina vypadá jako z katalogu dovolených. Jen to chce trochu respektu – a ideálně ocelové nervy,...

3. září 2025

Česko stvořil čert. Podívejte se na místa, kde dějiny tvořilo samo peklo

Rád s nadsázkou říkám, že ďábel byl náš první developer. Zkuste se letos vydat na čertovskou cestu Českem.

2. září 2025

Stačil jen jediný rozkaz armády a život v Tynehamu se zastavil navždy

Zničená je podobně jako antické Pompeje. Za její zkázou ale nestál ničivý vulkán. Ještě před dvaaosmdesáti lety tu běžel život normálním tempem, než přišel rozkaz, který nešlo odmítnout. Obyvatelé...

1. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.