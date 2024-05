Jako krotitelé duchů. Zloděje na elektrokolech má zastavit nová zbraň

Pachatelé trestných činů ve Velké Británii dnes preferenčně sahají po jiných dopravních prostředcích, než před lety. Volí hbité stroje, které jim umožní hladký průjezd městským terénem a divoké kličkování mezi lidmi, aniž by tím vlastně vzbudili rozruch. Stroje, na nichž mohou při útěku před spravedlností zaměnit asfalt silnice za chodník nebo nezpevněnou pěšinu v parku. E-koloběžky a elektrická kola. Nesmějte se, je to vážné. Alespoň ve Velké Británii.

Britští kriminalisté se teď musí zaměřit na vysoce organizované skupiny zlodějů, gangy, které na ulicích kradou nic netušícím lidem mobilní telefony a kabelky. S nimiž pak často mizí v nedohlednu, zpravidla na elektromotorem poháněných kolech a koloběžkách. Proč by to měl být problém?

Jen za loňský rok v Anglii a Walesu evidují policejní statistiky 2,7 milionu takových incidentů. A o tři léta dříve, v pandemickém roce, to bylo dokonce 3,3 milionů. Ne u všech takových krádeží pochopitelně hrály elektrická vozítka hlavní roli. Ale figurovaly ve významném počtu případů, které zůstaly neuzavřené a jejich viníci nepotrestaní.

Ukradené kabelky sice nenesou tolik hotovosti a zcizené mobilní telefony nemají takovou hodnotu jako zlato v sejfu. Ale roznásobeno počtem ročně nahlášených případů? Je to jako deset vyloupených bankovních trezorů. Po nichž ovšem nenásledují policejní manévry a zátarasy na silnicích. Pachatelé těch skromnějších maloformátových krádeží totiž zpravidla dokázali včas ujet a ztratit se v davu.

Ve Velké Británii je v soukromém držení okolo 750 000 e-koloběžek, a další desítky tisíc jsou z zapůjčení na ulicích měst. Pro poctivce i zloděje.

Kvalitu nahradili kvantitou a pochopili, že na elektrokole kličkujícím hustým městským provozem rychlostí pětačtyřicet kilometrů v hodině jim nestačí pěší bobíci ani policejní auta.

K dopravnímu prostředku, který měl sloužit jako ekologická forma cestování, prostě nalezli alternativní využití. A menší přečiny, třeba jen dopravní přestupky, spáchané na elektrokolech a e-koloběžkách, v posledních letech v Británii lámou rekordy též.

Nové zločiny hledají nová řešení

S flotilou 750 000 koloběžek a bicyklů na baterky (jichž se tu prodá 60 000 každý rok), je tamní policie postavena před faktickou nemožnost zastavit provinilce, který zrovna nechce zastavit a počkat si na pokutu. U veřejnosti se to promítá do negativního obrazu policie a velmi nízkou víru v jejích akceschopnost.

Gavin Stephens, předseda Národní rady policejních náčelníků (NPCC), nicméně slibuje řešení. Se stíháním těch až nadpřirozeně rychlých provinilců - ať už těch páchajících dopravní přestupky anebo vysoce mobilních zlodějů – prý pomůže neméně „nadpřirozená“ technologie.

Zařízení, které bude schopné vyslat na omezenou vzdálenost elektromagnetický pulz, a tím zastaví elektromotor kola nebo koloběžky. Dostupná technologie již existuje, není nepodobná principu, na němž se bez projektilů „sestřelují“ ruské průzkumné drony na Ukrajině. Momentálně na úpravě systému pro použití na ulicích měst pracují laboratoře DSTL, spadající pod ministerstvo obrany.

Zastavit nepolapitelného zloděje, který z místa činu uniká jako duch s pomocí ekologického dopravního prostředku? brzy už to v Británii problém nebude.

„Stíhání osob podezřelých, které ujíždí s pomocí elektrických dopravních prostředků, je nyní nesmírně komplikované,“ popisuje Stephens. „Chytat bleskurychlá elektrická kola v centrech měst a obcí je zatím fakticky na hranici našich možností. Technologie by ale mohla dát policii potřebný náskok.“

Stephens z pochopitelných důvodů necítí potřebu do detailu v médiích vysvětlovat fungování onoho zázračného zařízení. Jen zmiňuje, že v principu ta elektromagnetická zbraň oklame elektrický motor tak, aby si myslel, že se přehřívá. A proto se vypne.

O dosahu, respektive dostřelu této zbraně, není mnoho známo. Ví se ale, že k jejímu fungování je nutná přímá viditelnost na cíl. Technologie elektromagnetického pulzu je nesmrtící a lidskému zdraví v případě krátkodobé expozice neškodná.

Funkční prototyp byl policejním ředitelům představen na technologické výstavě ve Farnborough na začátku tohoto roku. „Vypadalo to velmi slibně,“ zhodnotil prezentaci Stephens. „Už proto, že zařízení má potenciál k zastavování i větších silničních vozidel, včetně těch se spalovacím motorem.“

Zařízením, sloužícím k dálkovému zastavení a převzetí kontroly nad silničním vozidlem, využívající radarových a elektromagnetických vln, už britská dopravní policie disponuje. „Velmi významně proměnilo způsob, jakým teď probíhá pronásledování vozidel na rychlostních silnicích,“ potvrzuje Paul Taylor, technický poradce NPCC.

„Zařízení, určené k zastavování elektrokol a e-koloběžek, by v hrubém principu mělo být podobné, jen významně menší. Velké je asi jako turistická krosna. Trochu připomíná nástroje, které v proslavené americké komedii používali Krotitelé duchů.“

Na ulicích britských měst by se ve výzbroji řadových policistů měla tato hračka objevit v horizontu několika měsíců. Nejpozději pak do konce letošního roku. Pokud se to skutečně podaří, znamenalo by to významný pokrok v řešení problémů spojených s trestnou činností páchanou na elektrokolech, e-koloběžkách a e-skútrech. Policisté by pak mohli skutečně začít chytat „duchy“, kteří jsou zatím díky rychlostní výhodě skoro nepolapitelní.